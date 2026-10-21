Mejores altavoces inteligentes 2026: cuál comprar y 7 modelos recomendados

Hace tiempo que los altavoces inteligentes se han convertido en uno de esos gadgets que están en prácticamente cualquier casa. Especialmente porque son dispositivos que nos permiten llevar a cabo pequeñas domotizaciones en casa si los acompañamos de otros productos, como pueden ser los enchufes inteligentes. Amazon, Google e incluso Apple son algunas de las compañías que ofrecen este tipo de dispositivos, pero si tuviéramos que quedarnos con uno, el Amazon Echo Dot es nuestro favorito.

El altavoz inteligente de Amazon ofrece todo lo que podemos esperar de un dispositivo de este tipo. Su sonido es potente y claro, por lo que es perfecto para escuchar música, podcasts o incluso mantener conversaciones con Alexa. Además, todos los dispositivos de Amazon han recibido recientemente Alexa+, una mejora muy importante de su asistente, que ahora es capaz de comunicarse de manera más natural, gestionar tareas y adaptarse a nuestro uso.

Como hemos dicho, también es un dispositivo fantástico para empezar a crear un hogar inteligente. El ecosistema de Amazon es compatible con muchísimos dispositivos, lo que nos permite controlarlos directamente a través del altavoz, teniendo incluso la posibilidad de crear rutinas. Además, es un dispositivo que por diseño encaja a la perfección en cualquier lugar donde lo coloquemos.

Los destacados

Modelos Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde Amazon Echo Dot Quienes buscan iniciarse en la domótica o sonorizar habitaciones pequeñas sin gastar de más. Relación calidad-precio sobresaliente, tamaño compacto y alta compatibilidad con accesorios domóticos. Graves limitados a volúmenes altos y sin conector jack de 3,5 mm en sus últimas revisiones. 89,99 € Amazon Echo Spot Si buscas ponerlo en la mesita de noche o el escritorio. Pantalla frontal personalizable para alarmas y tiempo, sin cámara. La pantalla no reproduce vídeo en streaming ni sirve para videollamadas. 67,99 € Google Home Speaker Si buscas potenciar el ecosistema Android y aprovechar Gemini. Procesamiento de voz líder en búsquedas. Menor catálogo de comandos y automatizaciones avanzadas frente al ecosistema de Alexa. 119,00 € Apple HomePod mini 2 Si eres usuario de Apple que busca un centro de control HomeKit discreto y de gran acabado. Integración nativa total con Apple (AirPlay, Intercomunicador) y un sonido potente y 360º. No poder aprovechar las ventajas de Siri+. 169,00 € Amazon Echo Show 8 Si buscas un altavoz para cocinas o salones donde se aprovechan las videollamadas, ver recetas en pantalla y gestionar cámaras de seguridad. Pantalla HD de 8", cámara con encuadre automático y excelente respuesta de audio estéreo. Interfaz con excesivas sugerencias comerciales/noticias en pantalla si no se desactivan a mano. 179,00 € Amazon Echo Studio Si lo que buscas es un dispositivo con la mayor fidelidad acústica. Audio de alta definición (Dolby Atmos, 5 altavoces), calibración automática de sala y graves contundentes. Dimensiones más grandes que sus hermanos pequeños. El precio. 237,95 € Apple HomePod Si eres un usuario de Apple que busca calidad de sonido audiófilo y audio espacial en casa. Calidad acústica de primer nivel, sonido computacional adaptativo y compatibilidad con audio espacial. Precio muy elevado. Siri resta valor al conjunto. 379,00 €

Por qué destacan

Todos los altavoces, independientemente de si son inteligentes o no, deben contar con un buen sonido. Ese es el requisito fundamental para cualquier dispositivo de sonido. No obstante, como es lógico, este tipo de altavoces deben contar con otras características que permitan tener una experiencia propiamente inteligente. A continuación, os hablamos de algunas de ellas.

Asistente de voz. La principal característica de cualquier altavoz inteligente es el asistente de voz que incluye en su interior. Será indispensable saber de qué es capaz el asistente de voz de nuestro altavoz para poder tener la mejor experiencia posible, ya sea controlando otros dispositivos, realizando skills o creando rutinas con otros dispositivos. Los tres asistentes más populares de la actualidad son:

Alexa+ : La nueva versión del asistente de Amazon es más inteligente que nunca. Aunque ya antes era la que más skills ofrecía, ahora es capaz de mantener conversaciones más fluidas, gestionar mejor las tareas y adaptarse mejor a nuestros usos. Además, es un asistente que está muy presente en otros dispositivos para crear un hogar inteligente total.

: La nueva versión del asistente de Amazon es más inteligente que nunca. Aunque ya antes era la que más skills ofrecía, ahora es capaz de mantener conversaciones más fluidas, gestionar mejor las tareas y adaptarse mejor a nuestros usos. Además, es un asistente que está muy presente en otros dispositivos para crear un hogar inteligente total. Gemini : Ahora los dispositivos de Google hacen uso de su modelo de inteligencia artificial. Anteriormente, ya era el asistente más completo a nivel de búsquedas, pero con la integración de Gemini también se ha convertido en una opción extraordinaria para mantener conversaciones. Es la opción perfecta si queremos montar un ecosistema Android dentro de casa.

: Ahora los dispositivos de Google hacen uso de su modelo de inteligencia artificial. Anteriormente, ya era el asistente más completo a nivel de búsquedas, pero con la integración de Gemini también se ha convertido en una opción extraordinaria para mantener conversaciones. Es la opción perfecta si queremos montar un ecosistema Android dentro de casa. Siri: La principal característica de Siri es que es un asistente totalmente exclusivo del ecosistema de Apple. En el caso de que tengamos uno o varios dispositivos de la compañía, es la opción perfecta para gestionar nuestro ecosistema.

Sonido. Como decíamos antes, el sonido es uno de los elementos fundamentales de cualquier altavoz, y los inteligentes no son una excepción. Aunque podemos utilizar este tipo de dispositivos de muchas maneras, uno de los más habituales puede ser el de escuchar música. Por eso, es indispensable que cuenten con un sonido nítido y potente. Esto dependerá en mayor medida de la inversión que hagamos, ya que cuanto mayor es el precio, más tecnologías de nivel incluyen, como Dolby Atmos o Sonido 360º.

Compatibilidad. Al escoger un altavoz de este tipo, es importante saber la compatibilidad que su asistente podría tener con otros dispositivos inteligentes, como enchufes, bombillas, cámaras o incluso termostatos. Esto es indispensable para que podamos crear un auténtico hogar inteligente interconectado. Por regla general, la mayoría de marcas ofrecen compatibilidad con Alexa y con Google. Sin embargo, Apple no acostumbra a ser compatible con terceros (salvo en los dispositivos con el estándar Matter), por lo que es importante valorarlo antes de decantarse por un altavoz de la marca.

Privacidad. Uno de los elementos que más suspicacias levanta entre los usuarios es comprometer su privacidad al comprar un altavoz inteligente. Para ello, lo más recomendable es que el dispositivo que escojamos cuente con un botón que sea capaz de silenciar el micrófono. De este modo, evitaremos que todo lo que digamos pueda ser escuchado por el altavoz. Aunque eso sí, esto conllevaría tener que habilitarlo manualmente cada vez que quisiéramos usarlo.

Diseño. El aspecto del dispositivo también juega un papel importante. En primer lugar, porque si queremos tenerlo en nuestro salón, quizás preferimos que sea un dispositivo que pase lo más desapercibido posible. En segundo lugar, porque si lo queremos para el dormitorio, quizás preferimos que cuente con una pequeña pantalla para ver la hora. Y en tercer lugar, si queremos usarlo en la cocina para recetas, la mejor opción pasa por un modelo con una pantalla generosa.

Otras opciones a considerar

Amazon Echo Spot. Este modelo de Amazon es la mejor opción para el dormitorio. A pesar de contar con un buen sonido, sacrifica un poco la potencia y calidad con respecto al Echo Dot, pero a cambio incorpora una pequeña pantalla que nos puede venir perfecta como despertador. Podremos ver la hora o el tiempo, la música que se está reproduciendo e incluso establecer alarmas. De hecho, podremos incluso ver qué dispositivos podemos controlar dentro de nuestro hogar y el estado en el que están.

Google Home Speaker. El altavoz de Google es la alternativa perfecta si queremos montar un ecosistema alrededor de Android. Su punto fuerte en comparación al resto de rivales es su sistema de búsquedas, que es el mejor del mercado. Además, al integrar Gemini, podríamos asegurar que tendremos el asistente más inteligente de todos. Y a esto hay que sumar que cuenta con sonido potente, nítido y omnidireccional, que ofrece una experiencia fantástica al reproducir música.

Apple HomePod mini 2. La nueva generación del altavoz "básico" de Apple llega con novedades bastante interesantes. Mejora aún más un sonido que ya ofrecía una experiencia realmente buena, añadiendo sonido 360º. Además, ahora cuenta con Siri+, aunque lamentablemente no podemos aprovechar sus virtudes en España ni en ningún otro país de la Unión Europea. Eso sí, es la opción perfecta si tenemos varios dispositivos de Apple y queremos seguir ampliando su ecosistema a nuestra casa.

Amazon Echo Show 8. La "tablet" de Amazon es la opción más interesante que podemos encontrar si queremos un dispositivo para ver recetas, hacer videollamadas o tener una experiencia más interactiva con el asistente. En este caso, hablamos del modelo de 8,7 pulgadas con resolución HD, con la que podremos reproducir vídeos, controlar las cámaras de nuestra casa y mucho más. Además, cuenta con un altavoz fantástico.

Amazon Echo Studio. En el caso de que lo que prioricemos por encima de todo sea la calidad de sonido, el Echo Studio de Amazon es la mejor opción dentro del ecosistema de Alexa. No solo cuenta con un altavoz más grande, potente y nítido, sino que también incluye tecnologías como audio 3D inmersivo o compatibilidad con Dolby Atmos. Es la mejor opción si somos entusiastas del sonido y buscamos un modelo de calidad. Además, también es compatible con Alexa+.

Apple HomePod. Finalmente, si nos encontramos en el mismo caso que con el Echo Studio, pero somos usuarios de Apple, el HomePod de 2ª generación es la opción más inteligente. Es cierto que se trata del modelo más caro de toda la lista, pero es un dispositivo orientado a un usuario muy concreto y que busca un audio fidedigno. Eso sí, debemos ser conscientes de que es un dispositivo que no pasa precisamente desapercibido.

Configuraciones y extras

A la hora de escoger este tipo de altavoces, más allá de las características que hemos mencionado arriba, quizás también debamos tener en cuenta aspectos como si son compatibles con determinados extras que mejoren la experiencia.

Accesorios. Algunos de los altavoces que hemos mencionado, especialmente los de Amazon, son compatibles con una ristra de accesorios que permiten configurar la experiencia de una forma más concienzuda. Por ejemplo, podemos encontrar soportes de pared para que no ocupen espacio en nuestros muebles. Estos, además, evitan que los cables se vean, ya que suelen quedar recogidos en el propio soporte.

Preguntas frecuentes

¿Qué es exactamente un altavoz inteligente y para qué sirve?

Es un altavoz inalámbrico que integra un asistente de voz (como Alexa, Google Assistant o Siri) conectado a internet. Además de reproducir música, podcast o la radio, permite controlar dispositivos domésticos (bombillas, enchufes, cerraduras), programar alarmas y recordatorios, consultar el tiempo, las noticias y resolver dudas cotidianas mediante comandos de voz.

¿Están escuchando y grabando todo el tiempo las conversaciones?

No de forma continua hacia los servidores. Los dispositivos se mantienen en un modo pasivo de detección acústica local, esperando únicamente su palabra de activación ("Alexa", "Oye Siri", "Hey Google"). Solo cuando detectan ese comando concreto empiezan a procesar y transmitir la orden a la nube. Además, todos los modelos incorporan botones físicos o táctiles para desconectar electrónicamente los micrófonos cuando se desee máxima privacidad.

¿Qué asistente de voz elegir: Alexa, Gemini o Siri?

Amazon Alexa: Destaca por su catálogo casi universal de accesorios compatibles, facilidad para configurar rutinas domésticas y variedad de precios.

Destaca por su catálogo casi universal de accesorios compatibles, facilidad para configurar rutinas domésticas y variedad de precios. Gemini: Sobresale en la comprensión del lenguaje natural, búsquedas de información complejas y la integración con servicios de Google (Maps, Calendar, YouTube).

Sobresale en la comprensión del lenguaje natural, búsquedas de información complejas y la integración con servicios de Google (Maps, Calendar, YouTube). Apple Siri: Ideal para usuarios con iPhone, Mac o Apple Watch, priorizando la privacidad y una respuesta sonora de alta fidelidad, aunque con un catálogo de dispositivos compatibles más cerrado.

¿Funcionan sin conexión a internet o sin WiFi?

No para la gran mayoría de sus funciones. Requieren una red WiFi estable para procesar las peticiones en la nube y acceder a los servicios de streaming. Si se cae la conexión a internet, algunos modelos pueden funcionar temporalmente como altavoces Bluetooth convencionales emparejados al móvil, pero perderán cualquier función inteligente.

¿Necesito tener una casa totalmente domotizada para aprovecharlo?

No. Un porcentaje altísimo de usuarios los utiliza únicamente para escuchar música con comandos de voz, consultar la previsión del tiempo, poner temporizadores en la cocina o gestionar alarmas matutinas. La domótica se puede ir incorporando poco a poco mediante accesorios asequibles como bombillas o enchufes inteligentes.

¿Puedo enlazar varios altavoces para que suenen a la vez en toda la casa?

Sí. Tanto Amazon como Google y Apple permiten crear grupos de audio multiestancia a través de sus aplicaciones móviles. Esto permite sincronizar la misma música en varias habitaciones o enviar avisos generales (como llamar a comer o enviar un comunicado familiar) de un altavoz a otro.

¿Qué diferencia hay entre un altavoz inteligente tradicional y uno con pantalla?

Los modelos con pantalla (como la gama Echo Show) añaden interfaz táctil y visual: permiten ver recetas paso a paso, reproducir vídeos de plataformas compatibles, visualizar cámaras de seguridad en directo, realizar videollamadas y consultar calendarios de un solo vistazo. El altavoz convencional se gestiona exclusivamente por voz y resulta más discreto en estanterías o dormitorios.

Recomendación final

A pesar de que podemos encontrar opciones de tantísima calidad como el Amazon Echo Studio o el Apple HomePod, son dispositivos tan caros que tan solo merecerán la pena a un nicho muy concreto de usuarios. En cambio, el Amazon Echo Dot es la opción más equilibrada para cualquier persona. Especialmente porque ofrece todo lo que podemos esperar de un altavoz inteligente: buena calidad de sonido, un asistente de voz, skills y opciones para domotizar nuestra casa.

Opciones como el Amazon Echo Spot son más concretas si buscamos un modelo para la mesita de noche. O el Echo Show 8 para el caso de que sí o sí queramos una buena pantalla con la que poder realizar determinadas acciones. Y en el caso de que queramos optar por ecosistemas de Google o Apple, el Google Home Speaker o el Apple HomePod Mini son las mejores alternativas al Echo Dot de Amazon.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Huawei, Howard Bouchevereau en Unsplash

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