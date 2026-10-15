Mejores enchufes inteligentes: cómo funcionan y 7 modelos recomendados para ahorrar en la factura de la luz

Muchas veces caemos en el error de pensar que empezar a domotizar partes de nuestra casa requiere una inversión muy elevada. Tener el control de muchos de nuestros aparatos electrónicos es más sencillo de lo que pensamos, especialmente si tenemos un enchufe inteligente. Gracias a estos, podemos ser capaces de controlar cuándo funcionan, la energía que consumen e incluso configurar rutinas. Actualmente, podemos encontrar todo tipo de modelos, pero si tuviéramos que quedarnos con uno, sin duda nos decantaríamos por el Tapo P115.

Uno de los aspectos más destacados de este modelo es su diseño. Gracias a ese acabado cilíndrico, logra ofrecer unas dimensiones bastante más pequeñas que las de otras alternativas, lo que lo hace perfecto para colocarlo en regletas o tomas múltiples sin estorbar el resto de tomas. Además, lo hace sin hacer sacrificios en potencia, ya que admite hasta 16 A y 3.680 W, lo que permite conectarlo incluso a radiadores portátiles o electrodomésticos de la cocina.

Pero si hablamos de su punto fuerte, ese sin duda es el registro de consumo energético. Gracias a la aplicación de Tapo, podemos monitorizar en tiempo real el gasto en vatios de aquello que tengamos enchufado, consultar gráficos históricos diarios o mensuales e incluso ingresar las tarifas de electricidad por tramos horarios. Es muy completo, ya que también es compatible con el control por voz con Alexa o Google Assistant, además de integrar funciones como temporizadores con apagado automático.

Los destacados

Modelos Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde Tapo P115 Si, además de controlar el comportamiento de los aparatos, también queremos controlar el consumo. Diseño mini que no bloquea enchufes adyacentes y monitorización de consumo muy detallada desde la app Tapo. No incluye soporte nativo para Apple Home/Matter de serie sin puentes adicionales. 14,99 € Tapo P100 Si quieres la opción más barata y fiable para automatizar lámparas o pequeños electrodomésticos sin complicarte. Excelente relación calidad-precio y facilidad de configuración con Alexa y Google Assistant. No dispone de medición de consumo eléctrico y su potencia máxima soportada es inferior a la de los modelos de 16 A. 8,99 € SONOFF S61s Si necesitas máxima potencia, compatibilidad universal con Matter o uso en zonas semiexteriores/terrazas. Certificación IP44 resistente a salpicaduras, estándar Matter (compatible con Apple Home, Alexa y Google) y aguanta electrodomésticos pesados. Tamaño y estética algo más voluminosos. 10,16 € Meross Enchufe Inteligente Matter Si tienes kits de paneles solares de autoconsumo o buscas total integración nativa en Apple HomeKit mediante Matter. Medición bidireccional (consumo de aparatos o producción solar) y compatibilidad directa y rápida vía Matter Simple Setup. La app de Meross puede resultar algo menos intuitiva y pulida que la de ecosistemas como Tapo. 14,99 € ANTELA Enchufe Inteligente 16A Si quieres domotizar varias tomas de alta potencia a bajo coste dentro del ecosistema Tuya/Smart Life. Vienen 2 unidades con soporte para 16 A (3680 W) y monitor de energía por un coste por unidad muy ajustado. Depende de la nube de Smart Life/Tuya, sin compatibilidad con Apple HomeKit o estándar Matter. 17,99 € Meross Enchufe Inteligente Si buscas un enchufe robusto de 16 A para electrodomésticos de gran carga sin pagar el sobrecoste de Matter. Medidor de consumo preciso, historial descargable y gran estabilidad de conexión Wi-Fi. No es compatible de forma nativa con Apple Home (a diferencia del modelo Matter de la marca) y su chasis es algo más ancho en regletas estrechas. 19,99 € Philips Hue Smart Plug Si ya cuentas con un ecosistema de iluminación Philips Hue o buscas la máxima estabilidad que ofrece la red Zigbee. Calidad de construcción premium, conectividad Bluetooth + Zigbee (actúa como repetidor de red de malla) y respuesta inmediata sin saturar la red Wi-Fi. Es el modelo más caro de la comparativa, no mide consumo eléctrico y para sacarle el 100% de funciones requiere el puente Hue Bridge. 26,90 €

Por qué destacan

Aunque pueden engañar, los enchufes inteligentes entrañan una serie de aspectos mucho más complejos de lo que podríamos pensar en primer lugar. No todos los enchufes de este tipo pueden servirnos para cualquier uso. Por eso, es importante tener en cuenta una serie de consideraciones previas antes de lanzarse a comprar uno de estos modelos. A continuación, repasamos las características fundamentales que hay que tener presentes.

Amperaje y potencia. Un factor fundamental es saber qué tipo de aparatos podremos conectar a estos enchufes. Para ello, es fundamental saber el amperaje máximo soportado por el enchufe inteligente y la potencia máxima que soportan. Actualmente, podemos encontrar dos estándares diferentes:

Modelos de 10 A (hasta ~2.300 W): Están pensados para cargas ligeras o moderadas, como lámparas de pie, cargadores, altavoces, ventiladores o equipos de sonido.

Están pensados para cargas ligeras o moderadas, como lámparas de pie, cargadores, altavoces, ventiladores o equipos de sonido. Modelos de 16 A (hasta ~3.680 W/3.840 W): Son obligatorios si vas a conectar electrodomésticos con resistencia térmica o motores exigentes (radiadores de aceite, calefactores, termos eléctricos, lavadoras, secadoras o cafeteras exprés). Un enchufe de menor potencia podría sobrecalentarse y activar sus sistemas de seguridad.

Además, otro aspecto que no todo el mundo sabe es que este tipo de enchufes requieren una toma de tierra. Es algo habitual en las casas modernas, pero en casas muy antiguas o de campo es posible que no cuenten con este tipo de instalación eléctrica.

Forma. Otro aspecto que no hay que dejar pasar por alto es el diseño del enchufe. Si queremos conectarlo a una toma normal y corriente, esto suele ser indiferente. Sin embargo, si queremos enchufarlo a una regleta o una toma múltiple de pared, lo más recomendado es optar por modelos cilíndricos o con diseños supercompactos. De este modo, evitamos que invadan el espacio del resto de tomas, bloqueando los enchufes que estén a su lado.

Protocolo de conectividad. Para saber si seremos capaces de controlar correctamente el enchufe, es importante saber el protocolo de conectividad que utiliza. El más recomendado es que sea a través del Wi-Fi clásico con la banda de 2,4 GHz. Con él, el enchufe se vincula directamente al router, sin tener que realizar ningún paso adicional. No obstante, el inconveniente que tiene es que, si tenemos muchos enchufes de este tipo, pueden acabar saturando la red.

Luego encontramos otros protocolos como Matter o Zigbee. El primero de ellos también es bastante recomendable, ya que es el nuevo estándar para dispositivos de hogar conectado. Son compatibles con Alexa, Google Home, Apple Home o Samsung SmartThings indistintamente, eliminando las barreras concretas de cada marca. En cuanto a Zigbee, este cuenta con el inconveniente de que suelen requerir un concentrador o puente de enlace. Esto requiere una mayor inversión, pero a cambio ofrece un rendimiento inmediato, libera la red Wi-Fi y los enchufes actúan incluso como nodos repetidores, ampliando la red de casa.

Asistentes. Como acabamos de ver, este tipo de enchufes son compatibles con asistentes del hogar como Alexa, Google Home o Apple Home, entre otros. A la hora de escoger un enchufe u otro, es fundamental tener en consideración si tenemos algún dispositivo con cualquiera de estos asistentes. Es decir, si tenemos un Echo Dot de Amazon, lo recomendable es apostar por un modelo compatible con Alexa. De este modo, podremos crear un hogar interconectado con todos los dispositivos.

Seguridad. Es imprescindible revisar que el enchufe inteligente que escojamos esté fabricado con materiales ignífugos certificados, como el grado V-0, así como con mecanismos de desconexión automática por sobretensión o sobrecalentamiento. De este modo, podremos asegurarnos de que la integridad del enchufe esté garantizada, evitando la aparición de cortocircuitos.

Otras opciones a considerar

Tapo P100. Este modelo es la puerta de entrada más asequible y contrastada al ecosistema domótico de TP-Link. Su diseño cuadrado lo hace ideal para enchufes de pared, aunque no tan recomendado para el caso de usarlo en una regleta. Funciona mediante Wi-Fi directo de 2,4 GHz, por lo que su configuración es facilísima.

Está pensado para la automatización básica de pequeños aparatos, como lámparas auxiliares, ventiladores o cargadores. Dispone de programación de horarios, cuentas regresivas y creación de escenas personalizadas. Además, es compatible con el control por voz con Alexa y Google Home.

SONOFF S61s. Aunque su precio puede engañar, el SONOFF S61s es un enchufe inteligente todoterreno, ofreciendo incluso resistencia al agua y polvo con certificación IP44. Gracias a esta protección, resulta idóneo tanto para el interior del hogar como para zonas semiexteriores, patios, terrazas cubiertas o salas de calderas. Soporta una potencia punta de hasta 16 A (3.840 W), por lo que podemos usarlo con cualquier electrodoméstico.

En el apartado de conectividad, destaca por adoptar el estándar abierto Matter, lo que garantiza una integración nativa e instantánea con servicios como los de Apple, Alexa o Google. Asimismo, incorpora un módulo de medición de energía detallado y sistemas de corte automático ante sobrecargas térmicas o de voltaje. Además, ofrece funciones como la programación de temporizador o el control por voz.

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Meross Enchufe Inteligente Matter (MSS315). El aspecto más destacado de este modelo de la marca Meross es su compatibilidad con el estándar Matter. Gracias a esto, será totalmente compatible con cualquier dispositivo, funcionando a través de la red local y garantizando un rendimiento inmediato. Es compatible con el control por voz y con la creación de horarios y rutinas.

Sin embargo, este modelo destaca por la capacidad de medición bidireccional. No solo registra el consumo en tiempo real de los aparatos que enchufas, sino que también es capaz de monitorizar la generación de microplantas solares de balcón o kits fotovoltaicos de autoconsumo. Además, su aplicación recopila estadísticas de vatios y kilovatios-hora, por lo que es ideal si tenemos este tipo de placas o kits.

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ANTELA Enchufe Inteligente 16A (Pack 2). Este conjunto de enchufes de ANTELA es una opción muy interesante si queremos tener más de un dispositivo conectado desde el principio. Cada uno de ellos soporta cargas de hasta 16 A (3.680 W) y están fabricados con materiales ignífugos de grado V-0. Se conectan directamente a la red Wi-Fi de 2,4 GHz sin requerir pasarelas adicionales.

El ecosistema que gestiona estos dispositivos es Smart Life/Tuya Smart, dos de las plataformas domóticas más populares y compatibles del mercado. Desde la aplicación es posible consultar el consumo eléctrico acumulado en tiempo real, programar encendidos según variables climáticas o de ubicación y enlazar el dispositivo de manera fluida con los comandos de voz de Alexa y Google Home.

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Meross Enchufe Inteligente 16A (Versión Wi-Fi clásica). La versión tradicional de Meross de 16 A y 3.680 W está más pensada para los que quieren tener un control minucioso de su gasto. Esto es posible gracias al chip de medición energética que incorpora, el cual es capaz de registrar el historial de consumo diario, semanal y mensual con posibilidad de exportar dichos registros.

Su chasis presenta un indicador LED discreto y un botón de encendido físico lateral, pensado para instalarse en tomas individuales. Además, este enchufe permite configurar rutinas de amanecer/anochecer, temporizadores de seguridad y control por voz mediante los asistentes principales, conectándose a través de Wi-Fi.

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Philips Hue Smart Plug. El enchufe inteligente de Philips Hue es la opción perfecta para aquellos que tengan dispositivos de la marca. Es compatible con la conectividad dual Zigbee y Bluetooth. Esto permite vincularlo directamente al smartphone por Bluetooth o sumarse a un puente Hue Bridge para desbloquear todas las opciones que ofrece la red mallada Zigbee, garantizando que el encendido sea instantáneo y sin sobrecargar la red de nuestro hogar.

Al actuar dentro de la red Hue, este enchufe funciona además como repetidor de señal Zigbee, ampliando el rango de cobertura hacia otros accesorios de nuestra casa. Aunque prescinde de la función de medidor de vatios, su valor principal reside en convertir cualquier lámpara convencional en un modelo inteligente integrado en el ecosistema de Philips Hue.

Configuraciones y extras

Aunque las características que mencionábamos anteriormente son las más importantes, también hay ciertos añadidos que pueden mejorar la experiencia. Especialmente si buscamos el enchufe más completo de todos. Entre algunos de los extras que podemos valorar, nosotros destacamos los siguientes.

Monitorización de consumo. Algunos enchufes inteligentes son capaces de ofrecernos registros detallados del consumo diario, semanal, mensual y anual de nuestros dispositivos. Incluso algunos son capaces de ofrecer esta monitorización en tiempo real, para que podamos controlar al máximo el consumo que tendremos a final de mes.

Modo ausente. Hay modelos que cuentan con este modo, que permite que la aplicación directamente encienda y apague luces de nuestra casa de manera aleatoria en determinados momentos del día. De este modo, parece que hay alguien en casa, por lo que sirve para evitar que alguien ajeno entre en nuestro hogar al ver que pasamos demasiados días fuera de él.

Packs. Si tenemos pensado utilizar este tipo de enchufes con varios de nuestros dispositivos o electrodomésticos, lo más recomendable es optar por la compra de packs. La mayoría de marcas ofrecen la opción de adquirir más de un enchufe de forma simultánea y, como decimos, suelen ofrecer precios más atractivos que adquirirlos por separado.

Preguntas frecuentes

¿Sirve un enchufe inteligente para cualquier electrodoméstico?

No para todos. Funcionan a la perfección con aparatos que tienen un interruptor mecánico de encendido/apagado (como lámparas de mesa, ventiladores tradicionales, radiadores analógicos o cafeteras de goteo clásicas). Sin embargo, si un aparato utiliza un botón electrónico o táctil y entra en modo de reposo al recibir corriente (por ejemplo, muchos microondas modernos, televisores o lavadoras con panel digital), el enchufe inteligente solo podrá cortar o suministrar electricidad, pero requerirá pulsar el botón manualmente para que empiece a funcionar.

¿Cuánta electricidad consume el propio enchufe inteligente?

El consumo propio del dispositivo es residual. Al mantenerse conectado a la red Wi-Fi o Zigbee en espera de órdenes, suele consumir entre 0,5 W y 1,5 W por hora. A lo largo de todo un año, esto se traduce en un coste aproximado de entre 1 y 2 euros, una cifra que queda holgadamente compensada al eliminar el consumo en reposo de los equipos que apaga por completo.

¿Qué pasa si se va la luz o se corta internet?

Si se va la luz: Al volver el suministro, la mayoría de los modelos permiten configurar a través de su app el "estado tras corte eléctrico": puedes elegir si prefieres que se quede apagado, encendido o que recuerde el estado exacto en el que estaba antes del apagón.

Al volver el suministro, la mayoría de los modelos permiten configurar a través de su app el "estado tras corte eléctrico": puedes elegir si prefieres que se quede apagado, encendido o que recuerde el estado exacto en el que estaba antes del apagón. Si se cae la conexión a internet: No podrás controlarlo desde fuera de casa ni por voz mediante Alexa o Google Assistant. No obstante, las programaciones y temporizadores guardados en la memoria interna del enchufe seguirán ejecutándose con normalidad, y muchos modelos permiten el control manual directo mediante el botón físico de la carcasa o el control local a través de la red doméstica (especialmente en dispositivos con Matter o Zigbee).

¿Es seguro conectar aparatos de gran potencia como radiadores o termos?

Sí, siempre y cuando el enchufe cuente con una capacidad de 16 A (hasta 3.680 W) y disponga de protecciones térmicas y contra sobrecargas. Es fundamental no utilizar enchufes básicos de 10 A (diseñados solo para un máximo de ~2.300 W) con aparatos de resistencia eléctrica continua, ya que podrían sobrecalentarse y provocar problemas en la instalación.

¿Por qué la mayoría de enchufes Wi-Fi solo funcionan en redes de 2,4 GHz?

La banda de 2,4 GHz ofrece un alcance mucho mayor y una mejor capacidad para atravesar paredes y obstáculos que la de 5 GHz, lo cual resulta ideal para accesorios del hogar conectado que envían paquetes de datos muy ligeros. Si tu router emite ambas frecuencias bajo el mismo nombre (red mixta), es habitual tener que desactivar temporalmente la red de 5 GHz durante la vinculación inicial para que el móvil y el enchufe se sincronicen sin errores.

¿Se pueden colocar enchufes inteligentes en exteriores o cuartos húmedos?

Solo aquellos modelos que cuenten con certificación específica contra agua y polvo (mínimo IP44 para zonas bajo techo o terrazas protegidas, o IP65/IP66 para intemperie total). Conectar un enchufe convencional de interior en un jardín, terraza descubierta o baño expuesto a humedad directa supone un riesgo de cortocircuito.

¿Cómo ayuda un enchufe inteligente a ahorrar en la factura eléctrica?

Permite el ahorro a través de tres vías principales:

Detección de consumos fantasma: Identifica qué electrodomésticos siguen gastando electricidad incluso apagados y automatiza su desconexión total. Programación por tramos horarios: Automatiza la puesta en marcha de acumuladores, termos eléctricos o deshumidificadores durante las horas valle (cuando el precio del kilovatio-hora es más económico). Apagados automáticos: Evita descuidos mediante temporizadores que desconectan radiadores o cargadores tras un tiempo límite establecido.

Recomendación final

En el caso de que estés buscando un enchufe inteligente compatible con cualquier dispositivo o electrodoméstico, tenemos claro que el Tapo P115 es la mejor opción. Tiene la potencia suficiente para ello, y gracias a su diseño cilíndrico, no deberíamos preocuparnos de que acabe robándole espacio a otras tomas de nuestras regletas o enchufes.

Es capaz de monitorizar el consumo eléctrico y de establecer diferentes programas horarios gracias a la aplicación de Tapo. Además, es compatible con Alexa o Google Home e incluye añadidos tan interesantes como el modo ausente. Para un enchufe inteligente para casa, es un acierto total.

En el caso de que queramos algo más orientado a zonas exteriores semicubiertas, el SONOFF S61s es una alternativa fantástica. Prácticamente comparte las características más importantes del Tapo P115, pero con el añadido de que cuenta con certificación IP44 contra polvo y salpicaduras. Por tanto, podemos colocarlo fuera de casa sin demasiado temor.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Huawei, Mike Winkler en Unsplash

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