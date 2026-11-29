Noruega genera casi toda su electricidad (99%) con fuentes bajas en carbono y es un exportador neto de energía. Y a pesar de eso, ha suspendido temporalmente las nuevas reservas de capacidad de centros de datos al ver superada la de su sistema eléctrico.

No se trata de un cierre de los centros existentes ni tampoco una prohibición general de las de construir nuevas instalaciones, pero sí da una idea de un problema que empieza a afectar a los países que quieren atraer a la industria de la inteligencia artificial. Disponer de electricidad barata no garantiza que haya capacidad suficiente para conectar todos los centros de datos que las empresas quieren construir.

Noruega ha dicho basta, por ahora. Los centros de datos son, a día de hoy, uno de los sectores de mayor crecimiento en consumo energético a nivel mundial y el país nórdico ha decidido echar el freno mientras prepara una batería de medidas que permita controlar mejor su expansión. Según el Gobierno noruego, el objetivo es garantizar un crecimiento controlado que resulte beneficioso para la sociedad.

La decisión viene después de que Statnett, el operador del sistema eléctrico noruego, haya comprobado que las solicitudes de capacidad de conexión para centros de datos superan ampliamente la demanda máxima de electricidad del país. Estaríamos hablando de unos 34 GW solicitados, cuando la demanda máxima nacional es de unos 25 GW.

Una moratoria en la práctica. Esta suspensión temporal supone una moratoria para el desarrollo de nuevos centros de datos, por lo menos, hasta el 1 de agosto de 2027. En la actualidad, de esos 34 GW reservados para este tipo de centros, 0,8 GW ya están conectados a centros de datos; 4,2 GW se encuentran reservados y 10,8 GW están en lista de espera. Además, 18 GW permanecen todavía en fase de consulta, como explican desde Rystad Energy.

El Gobierno noruego es consciente de que los centros de datos son una parte fundamental de su infraestructura crítica, pero también de que un crecimiento disparado de centros de datos plantearía desafíos para el sistema eléctrico y el suministro de energía, como variaciones rápidas de la demanda que pueden complicar la estabilidad de la red. De ahí que esté trabajando en algunas medidas para que el futuro tecnológico no afecte al interés público.

Un nuevo sistema para beneficio de todos. El Ministro de Digitalización y Gobernanza Pública, Torgeir Micaelsen, ha declarado que los centros de datos pueden contribuir a la creación de valor, a la seguridad de los servicios digitales y a una mayor independencia digital para el país. «Sin embargo, hemos dejado claro que no queremos todo tipo de centros de datos en Noruega. Necesitamos centros de datos que sean lo más beneficiosos posible para la sociedad», aclara.

De ahí que entre las medidas que contempla el Ejecutivo para los nuevos centros de datos se encuentre la introducción de un régimen de licencias que priorice proyectos que respalden la seguridad y la preparación digital, y que contribuyan a la disponibilidad de capacidad de computación de IA en Noruega, la región nórdica y Europa. Asimismo, los centros de datos con actividades relacionadas con las criptomonedas no serán considerados beneficiosos o de interés público, por lo que quedarán fuera de este sistema de licencias.

El 90% pertenecen a empresas extranjeras. El pasado mes de octubre, el Consejo Noruego de Tecnología publicaba un informe en el que se señalaba que son empresas extranjeras las que controlan más del 90% de la capacidad de los centros de datos en Noruega. Es el caso de Microsoft, Nscale o TikTok, por poner algunos ejemplos.

El informe cuestiona el valor que traen este tipo de instalaciones a la sociedad, alegando que los centros de datos generan pocos puestos de trabajo una vez se han construido y que los ingresos de los servicios digitales que prestan rara vez se quedan en Noruega.



Imagen | Katrin Holm Long Stay

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