Discord quiere que los mensajes de sus servidores públicos se puedan buscar en Google, con todo lo que eso conlleva

Discord ha anunciado que los servidores que sean públicos podrán configurarse para ser localizables por los motores de búsqueda. La empresa afirma que el objetivo es rescatar respuestas útiles que ahora se encuentran enterradas en los chat. Una especie de acercamiento a Reddit que puede ayudar a mucha gente a encontrar respuestas útiles, pero que algunos usuarios ven también un problema de privacidad.

Qué pasa. El cambio se aplica únicamente a los "Servidores descubribles" (Discoverable Servers), que es básicamente el nivel más público de Discord. Se trata de servidores con al menos 1.000 miembros, y que los administradores han elegido listar en el directorio de descubrimiento de Discord para que cualquiera pueda unirse sin un enlace de invitación.

Discord afirma que hay más de 63.000 de ellos. La compañía recalca que los servidores privados, los mensajes directos y los mensajes directos grupales no se ven afectados por esta medida. Ni siquiera los servidores comunitarios más pequeños que requieren invitación.

Por qué lo hace Discord. En su anuncio, Discord argumenta que muchas conversaciones que antes vivían en foros se han trasladado a sus servidores, dejando información valiosa "bloqueada en las conversaciones de Discord, inaccesible para el resto de internet". Y la empresa afirma ahora que quiere ponerle solución.

Qué cambia y cuándo. Discord ha establecido el despliegue en dos fases, siendo el próximo 16 de noviembre el día en el que todos los servidores descubribles obtendrán una página web pública. La compañía afirma que, los servidores que no hayan configurado una recibirán una página predeterminada creada a partir de su perfil de servidor. Estas páginas también mostrarán resúmenes automatizados de las conversaciones activas.

Por otra parte, a mediados de diciembre, los mensajes de los canales públicos podrán empezar a aparecer en esas páginas y en las búsquedas web. Discord afirma que el despliegue será gradual, por lo que es posible que tarden unas semanas en aparecer los primeros mensajes. La compañía afirma que los nombres de usuario y los avatares no aparecerán junto a los mensajes publicados, y que los mensajes enviados antes de mediados de diciembre tampoco se incluirán.

Qué pueden controlar los usuarios y los admins. Discord afirma que los controles ya están disponibles, antes de que nada entre en funcionamiento. Los administradores pueden elegir qué canales participan, o excluir todos ellos. Y si no cambian nada, los canales públicos se mantendrán incluidos por defecto. Además, los miembros pueden desactivar la visibilidad de sus mensajes. Según Discord, existe un único interruptor para hacer que dejen de ser visibles esos mensajes en todos los servidores públicos a los que pertenecen.

Por otra parte, la empresa señala que los resúmenes de los canales se generan por separado de los mensajes individuales. Según Discord, seguirán apareciendo en las páginas de los servidores a menos que los administradores los desactiven. Y también está el tema de las etiquetas, pues los canales cuyo contenido pueda aparecer en la web estarán marcados, para que los miembros lo sepan antes de publicar, al igual que ocurre en Reddit.

División. Tal y como cuentan algunos usuarios en Reddit, publicar en un servidor público de Discord no significa aceptar ser encontrado en todo internet, ya que la gente escribe para una comunidad y un contexto específicos. Otros plantean que las conversaciones indexadas públicamente puedan terminar utilizándose como datos de entrenamiento para modelos de IA.

Discord terminó de matar a los foros en internet, pero es cierto que la gran mayoría de las conversaciones pueden ser útiles para usuarios ajenos a la aplicación. Si ya filtrabas en Google por respuestas solamente de Reddit, ahora con esta medida podrás hacer lo mismo para Discord, o al menos en sus servidores públicos.

Exponer chats a internet, y a la IA. El problema en términos de privacidad no es poco, y precisamente fue también el tema de debate principal durante la polémica sobre los acuerdos para compartir datos en Reddit. En la información de Discord no se aborda directamente el tema de la IA, pero poco se les escapa a estos sistemas automatizados una vez algo es público.

Otra cuestión que provoca discordia (hehe) es que, fuera de un puñado de regiones, los miembros se inscriben a estos cambios por defecto a menos que lo desactiven. En la UE, el Reino Unido, Canadá, Brasil, Australia y Corea del Sur, la configuración está desactivada por defecto debido, por lo que los mensajes solo aparecen si los usuarios la activan. Además, los usuarios que no hayan especificado ser mayores de edad no pueden activarla.

Hasta ahora, Discord ha probado la función de forma limitada en las comunidades de juegos como NBA 2K, Rust y Dead by Daylight, donde, según la empresa, solo se mostraban posts de administradores y moderadores. Queda ver cómo se encaja esta medida una vez entre en vigor.

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