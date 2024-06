Los foros de internet están desapareciendo porque ahora todo es Reddit y Discord. Y eso es preocupante

Hubo un tiempo en que los foros de discusión eran nuestras redes sociales. Los usuarios visitaban aquellos que se ajustaban a cierta temática y eso les permitía crear comunidad y disfrutar de un pequeño (o no tan pequeño) lugar virtual en el que reunirse.

Eso está cambiando, y la aparición de las citadas redes sociales provocó una peligrosa migración. De repente estar en un foro ya no era interesante porque los grupos de Facebook con nombres divertidos eran más llamativos. Y si no eran los grupos de Facebook, era Reddit. Y si no, Discord.

Todo es un subredit

Todos en el equipo de Xataka somos fans de Reddit. Es una plataforma fantástica que permite conversar, descubrir, aprender y divertirse sin salir de ella. Y sin embargo, tiene sus peligros, y uno de ellos es que está provocando la desaparición de los foros de discusión.

La sensación de que esos foros de discusión están muriendo es ya conocida. Un usuario de Hacker News con el alias de 'hourago' ya lo comentaba de forma contundente hace un año en esta plataforma:

"Lo que antes eran blogs y foros ahora es Reddit. Decenas de miles (¿cientos de miles?) de comunidades que tenían su propia wiki, blog, foro, ... ahora se reducen a ser un Subreddit.

Internet se ha vuelto frágil. Un servicio se cae y todo el mundo sufre. Si los 10 principales servicios se cayeran la mayoría de la gente pensaría que no hay Internet en absoluto.

El correo electrónico es el último servicio en pie que es mucho más abierto que el resto. Pero el auge de Whatsapp y sus equivalentes está poniendo esto en entredicho. Un día toda nuestra comunicación dependerá de un monopolio".

Es un comentario revelador y que dio pie a una interesante debate allí. En él muchos coincdían con esas impresiones, indicando que efectivamente hoy los foros de discusión son vistos como algo anacrónico, obsoleto, totalmente fuera de moda.

En lugar de eso tenemos subredits, que ciertamente ofrecen muchas de las ventajas de los foros pero tienen una gran desventaja: están controlados por una única empresa que acaba de salir a bolsa y que en los últimos tiempos no se ha portado especialmente bien con sus usuarios.

Lo mismo ocurre con los grupos de Facebook —ya sabemos cómo se las gasta la empresa— y con otras plataformas a las que se ha trasladado la conversación. Twitter (perdón, X) ofrece esa capacidad, pero no tiene mucho que ver con los foros porque allí sigues a personas o medios, no temáticas o intereses.

Discord es la gota que colma el vaso

Si Reddit y los grupos de Facebook fueron los primeros causantes de la desaparición de los foros, Discord está terminando de aniquilarlos. Ocurrió por ejemplo en 2021 con el foro de Eurogamer, que cerró con el argumento de que "la forma en que la gente se comunica ha cambiado, y los foros tradicionales ya no son un lugar popular para que la gente se reúna a hablar".

Como explicaban en Kotaku entonces, el problema es que Discord es muy distinto a un foro de discusión. El primero es genial "para conversaciones en tiempo real", destacaban, y es también "una forma elegante de gestionar múltiples salas de chat y comunicaciones de voz".

Sin embargo los foros no eran para eso. En ellos los usuarios se toman su tiempo, las respuestas son más deliberadas, a menudo más consideradas, y sobre todo, la sensación es la de que son permanentes. Es justo lo que comentaba otro usuario de Reddit llamado EmSa1998 diciendo que:

"Uno de los beneficios de los foros es una mejor conservación de las conversaciones «históricas»: a diferencia de los subreddits o los servidores de Discord, los foros estaban bien divididos en secciones que a menudo se dividían a su vez en subsecciones. Esto permitió que las conversaciones más importantes se mantuvieran «vivas» y evolucionaran incluso durante años y no desaparecieran como los mensajes de Reddit después de unos días o la conversación en un gran chat que suele durar horas o minutos antes de desaparecer".

Eso además es especialmente importante, porque en los foros se crean índices en los que es posible buscar cualquier tema de forma sencilla. En Discord se pueden realizar búsquedas, sí, pero la forma de funcionar de esta plataforma hace que a menudo esas búsquedas sean errática. Los propios responsables de Discord se dieron cuenta del problema y trataron de plantear una alternativa más cercana a los foros con los llamados Forum Channels.

Pero es que la conversación no sale de allí. Nada de lo que escribas allí o en los grupos de Facebook se puede encontrar en Google, porque esos mensajes no se indexan. Eso hace que estas plataformas te encierren, algo que los foros, que sí indexan en buscadores, no hacen.

Reddit, por ejemplo, sí respeta esa parte, y eso ha hecho que muchos ya busquen directamente en el buscador de Google añadiendo al final un sencillo "reddit" para que los resultados se centren en esa plataforma. Lo mismo ocurre con Stack Exchange, que puede ser considerado como una evolución de los foros de discusión originales.

Las comunidades son diversas, y las contribuciones de los usuarios han ido ayudando a crear una base de conocimiento que por ejemplo ha sido vital para desarrolladores y programadores durante años. Luego llegó ChatGPT, y los responsables de Stack Overflow acabaron llegando a un acuerdo con ellos (como Reddit), pero ese es otro tema.

Lo preocupante aquí es que los foros de discusión tal y como los conocimos están muriendo. Y las alternativas son distintas, pero no necesariamente mejores.

Imagen | Pstreeto con Midjourney

