21 subreddits que los editores de Xataka consideran imprescindibles

Reddit es una de las grandes redes sociales a nivel mundial, una metacomunidad en la que los usuarios pueden crear sus propias comunidades temáticas para compartir todo tipo de contenidos. El número de comunidades y temas que abarcan es inmenso, y le hemos pedido a los editores de Xataka y los medios tecnológicos de Webedia España que nos recomienden sus subreddits favoritos para que tengas unas cuantas ideas a la hora de encarar esta web.

La idea es que si quieres dar tus primeros pasos en Reddit tengas unos cuantos subs con los que empezar, y que si ya eres un veterano puedas encontrar alguna que otra idea interesante para ampliar tu catálogo. El artículo lo hemos organizado por el nombre de los subreddits recomendados, y luego te añadimos quién lo ha recomendado y qué ha dicho sobre él.

Pero en cualquier caso, estas son sólo nuestras recomendaciones y subreddits favoritos. Y como Xataka Basics es una sección para que todos aprendamos, no dudéis en dejarnos vuestras recomendaciones en los comentarios, porque seguro que hay muchas otras grandes y buenas comunidades por descubrir.

r/AmoledBackgrounds

Recomendado por Yúbal Fernández, editor de Xataka

"Las pantallas OLED o AMOLED han traído los negros más puros a los smartphones, y qué mejor manera de sacarles provecho que con fondos de pantalla que utilicen el negro más puro de fondo. Ya sea porque te gusta la estética, porque eres un amante de los temas oscuros y crees que queda bien, o simplemente para tapar ese notch o agujero que tan mal queda, este subreddit te aydará.

Es un sub colaborativo, y los diseños los van subiendo los propios usuarios. En la mayoría de ocasiones son fondos que podrás utilizar para cualquier dispositivo, pero también habrá veces en las que se indica que está adaptado a móviles concretos."

r/Android

Recomendado por Ricardo Aguilar, editor de Xataka Android, Xataka Móvil y Genbeta

"En mi caso particular, una de las primeras páginas que consulto para estar al día sobre la actualidad en Android es el subforo de (valga la redundancia) Android en Reddit. Suelo visualizar los contenidos por relevancia y fecha, ya que los usuarios suelen hacerse eco de las noticias publicadas tanto por blogs oficiales de las compañías como por medios americanos. Del mismo modo, algunas de las dudas que plantean los usuarios en sus post son interesantes para plantearme artículos que respondan a dichas demandas, si considero que son generalizadas en nuestro país.

En algunos casos, como en cualquier foro, te encuentras con temas que “sobran”, al ser opiniones o dudas que considero irrelevantes. Es algo extraño que aparezcan, ya que la mayoría de los post se hacen eco de noticias importantes, o simplemente recopilan datos interesantes (móviles a comprar, alguien que ha descubierto alguna función oculta en una app, curiosidades…). En resumidas cuentas, si te gusta el mundillo Android, creo que es obligatorio pasarte una vez al día y echar un ojo a este subforo para mantenerte al día."

r/Battlestations

Recomendado por Gabriela González, editora de Genbeta

"Es un subreddit donde la gente comparte fotos y specs de sus ordenadores y toda su configuración, desde el mousepad al escritorio. Si eres un amante obsesivo de estos gadgets y de los PCs de escritorio, es puro porno."

r/BestOf

Recomendado por Antonio Sabán, coordinador de Genbeta

"A Reddit vamos a divertirnos e informarnos, y también a aprender de su enorme y sabia comunidad. Por esto, recomiendo a todo el mundo seguir r/bestof, donde se recopilan los mejores comentarios hechos por usuarios de la web.

A menudo hay muchos comentarios vacíos que se hacen por sumar upvotes, pero no saldrás de r/BestOf sin aprender de historia, política, ciencia o economía en profundidad y generalmente de manos de personas muy informadas y que conocen en profundidad la materia. Si quieres salir un poco de lo común y aprender un poco de todo, es tu subreddit."

r/BuildAPC

Recomendado por Gabriela González, editora de Genbeta

"El anterior me lleva a este, el subreddit esencial para los que disfrutan de armar sus propios ordenadores y no tienen con quién más conversar de piezas de hardware. Además se enteran de todo primero, la comunidad es super amigable y te ayudan a resolver cualquier duda, y es excelente para aprender del tema si eres novato y quieres armar un PC."

r/CablePorn

Recomendado por Javier Pastor, editor de Xataka

"Fue la inspiración total para hacer el tema que publicamos hace tiempo en Xataka, y en él podemos encontrar constantes obras de arte que la gente hace al ordenar el cableado de todo tipo de instalaciones. Los resultados, sobre todo cuando se muestra el antes y el después, demuestran que los cables pueden ser bellos."

r/Cringe

Recomendado por Miguel López, editor de Applesfera

"Ya no lo visito como antes, pero r/cringe era un buen rincón para reír un rato cuando procrastinaba o simplemente me apetecía descansar. Es un subreddit centrado en compartir imágenes, textos y vídeos donde la vergüenza ajena es tal que giras la vista fuera de la pantalla en algunos casos. Ya no es algo que me guste tanto, pero confieso que era un “guilty pleasure” hace unos años."

r/DamnInteresting

Recomendado por Javier Pastor, editor de Xataka

"Si no os queréis centrar en un tema específico, r/DamnInteresting es un subreddit perfecto para descubrir temas sorprendentes que explican de todo y para todos, desde quién se dedica a desactivar las bombas de la II Guerra Mundial a lo que pasó con ese zorro ártico que viajó de Noruega a Canadá. La recopilación de temas sugerentes es espectacular, y es de esos subreddits que cumplen aquello de "a la cama no te irás sin aprender algo más."

r/DataIsBeautiful

Recomendado por Marcos Merino, editor de Xataka

"Mi subreddit favorito (bueno, uno de ellos, he tenido que elegir) es r/DataIsBeautiful: es el sitio ideal de Internet para echar un vistazo a información de lo más variopinta representada visualmente (gráficos, infografías, mapas, etc). A veces el interés está en el qué, y otras en el cómo. Viéndolo te das cuenta de que transmitir información con gráficos es todo un arte."

r/DeskCableManagement

Recomendado por Yúbal Fernández, editor de Xataka

"Si tu escritorio es un desastre y tienes un buen lío de cables montado, este subreddit puede ser muy útil para obtener ideas o pedir consejos que te ayuden a solucionarlo. Los usuarios comparten fotos de cómo han ordenado el cableado para que se vea lo mínimo posible, y si tienes dudas puedes preguntarlas. También tendrás ideas sobre materiales y herramientas concretas que puedes utilizar."

r/DnDNext

Recomendado por Enrique Pérez, editor de Xataka

"Otro subreddit rolero. Y es que considero que en Reddit hay una gran comunidad de jugadores. En este caso de quinta edición. En España todavía no ha alcanzado suficiente nivel de usuarios, pero en inglés la gente comenta todas las aventuras, los nuevos libros... me sirve para mantenerme informado de todo lo que se cuece en el universo de Dungeons & Dragons. Una quinta versión que con el paso del tiempo se ha convertido en mi preferida, por encima de las míticas 3.5 y Pathfinder."

r/ExplainLikeImFive

Recomendado por José García Nieto, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

"En este subreddit los usuarios hacen preguntas muy complejas sobre todo tipo de cosas (universo, física, sociedad...) y los usuarios responden explicándolo como si se lo estuvieran contando a un niño pequeño. Cuando salieron los Papeles de Panamá, un usuario explicó todo el caso usando como ejemplo una hucha con forma de cerdito. Una maravilla.

Este es interesante visitarlo de vez en cuando o filtrar los mensajes por populares. Algunas veces surgen varias joyas que nada más por lo curioso que resulta verlas explicadas de esa forma merece la pena estar suscrito. "

r/Futurology

Recomendado por Raúl Álvarez, editor de Xataka

"Este subreddit es oro puro cuando estoy buscando un tema que pueda valer para Xataka. Aquí se comparten temas variados pero todo centrado en cómo la tecnología puede ayudar al desarrollo de la humanidad. Desde robots, hasta el cómo conectar cerebros a ordenadores, pasando por proyectos militares que buscan combatir el cambio climático."

r/Gaming

Recomendado por Frankie MB, editor de VidaExtra

"Tengo una doble confesión: hasta la fecha, no he realizado ninguna aportación en Reddit. Lo cual es paradójico ya que, a su vez, se ha convertido en uno de los canales de info y ocio por los que primero suelo pasar antes del barrido diario de actualidad. Pero si me toca recomendar uno me quedo con el canal r/gaming/.

No solo es bastante activo sino que da enfoques muy interesantes sobre temas que merecen ser tratados a través de prismas diferentes. Del humor a la crítica constructiva. De hecho, si hacemos la media entre ambos es posible establecer el criterio de la comunidad sobre un asunto. Y eso es interesante."

r/GooglePlayDeals

Recomendado por Iván Ramirez, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

"Google Play Deals es una de esas raras ocasiones en las que recuperas un poco la fé en la humanidad, pues sus usuarios se encargan de recopilar ofertas disponibles en la tienda de aplicaciones de Google. Hay un poco de spam, sí, pero en general está bastante bien organizado y lo bueno es que la lista no es interminable, sino que incluye un puñado de apps y juegos por día."

r/ImaginaryTechnology/

Recomendado por Enrique Pérez, editor de Xataka

"Como fan de la ciencia ficción, visitar este subreddit es como darse una vuelta por Tumblr. El nivel artístico es muy bueno y aquí acostumbraba a encontrar imágenes que me inspirasen para planear alguna partida de Transhuman Space o Cyberpunk. Lamentablemente hace tiempo que no pude organizarme para jugar a rol por lo que he dejado progresivamente de visitarlo."

r/InterestingAsFuck

Recomendado por Rubén Márquez, editor de VidaExtra

"Lo lógico sería recomendar r/gaming por la fuente de memes y noticias que suele ofrecer, pero si tuviese que quedarme con uno mi elección sería r/interestingasfuck. El típico hilo de curiosidades que te pones a revisar cuando te subes al ascensor o vas al baño. Desconozco hasta qué punto es verídico casi todo lo que sale ahí, pero es como cuando hace unos años te volaban los minutos chafardeando en Facebook. La diferencia es que en este caso en vez de una red social es una enciclopedia aleatoria creada a base de vídeos y gifs."

r/MapPorn

Recomendado por Raúl Álvarez, editor de Xataka

"Una de las joyas ocultas de Reddit. MapPorn es tal y como su nombre lo indica: porno de mapas. Y no sólo se trata de mostrar mapas, sino todo lo que hay detrás de ellos en diversas temáticas, por lo que por ejemplo nos encontraremos con mapas que nos muestran cada detonación atómica desde 1945, hasta el mapa de Springfield, la ciudad de Los Simpson."

r/Me_IRL

Recomendado por Cristian Rus, editor de Applesfera

"No todo es aprender cosas nuevas y descubrir curiosidades en Reddit. En mi caso suelo utilizar el servicio para desconectar y despejarme con un buen atracón de memes. Y para eso sólo hay un subreddit válido, r/me_irl. El subreddit donde se premia el esfuerzo por no poner esfuerzo, donde reírse de uno mismo es la clave, donde todo el mundo se siente identificado de algún modo u otro. Porque alguno de los miles de memes que salen a diario te representa, de eso va este subreddit, de que un meme refleje tu vida real (me in real life).

Mas allá de la calidad del contenido, al sub y a su comunidad le coges cariño por su forma de actuar (nada de contenido ofensivo o que incite al odio). Es una comunidad de dos millones y medio de usuarios capaces de organizarse para conseguir los detalles más estúpidos, es la magia de me_irl e Internet en general. Sólo hay que echar un vistazo a los posts más votados de toda su historia, la historia del usuario @waterguy12 o aquella vez que se organizaron miles de usuarios para desuscribirse del subreddit y volver a suscribirse al mismo tiempo para ser 'el subreddit con mayor crecimiento de la historia'."

r/MechanicalKeyboards

Recomendado por Gabriela González, editora de Genbeta

"Es el paraíso para el culto de nicho de los teclados mecánicos. En este subreddit, la comunidad mayormente comparte fotos de teclados, pero también es buen lugar donde intercambiar teclas, conocer gente, o comprar componentes."

r/TodayILearned

Recomendado por Raúl Álvarez, editor de Xataka

"Otro de los subreddits clásicos y con mayor actividad. En TIL es común pasar horas aprendiendo datos o historias curiosas debido a la facilidad con la que muestra la información. Tal y como su nombre lo dice, aquí todo va de aprender algo, y no defraudan, ya que cada vez que entremos aprenderemos desde cosas súper interesantes que desconocíamos completamente, hasta datos sin aparente valor que al menos nos hará soltar un “¡Wow!“."