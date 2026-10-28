Desde hace medio siglo conocemos a fondo a Darth Vader, pero hay una duda que permanece: qué significa realmente "Darth Vader"

En mayo de 1974, aún solo en la imaginación de George Lucas, Darth Vader no llevaba casco. El gobernador Hoedaack soltaba una risa aguda en unos aposentos de color blanco nuclear y palmeaba la espalda de este Darth Vader primigenio, un general alto y de gesto sombrío que apenas esbozaba una sonrisa. Era un general imperial sin más y la escena está en el borrador de 'The Star Wars' que Lucas terminó ese mes. Ahí, su nombre aparece mencionado por primera vez.

Darth qué. Pero el nombre tiene historia. Phil Szostak, de Lucasfilm, reconstruyó el proceso de creación del nombre contando que Lucas anotó en una lista de posibles personajes "General Vader/Imperial Commander", todavía sin el Darth. El propio Lucas contó que el villano empezó llamándose Dark Water y que la combinación con Vader llegó después, tras probar otros apellidos. Hay además otro rastro: en el instituto Downey, un curso por encima de Lucas, jugaba al fútbol americano un tal Gary Vader, que aparece en el anuario de 1960.

Es oficial. La explicación más difundida la dio Lucas en 2005: Darth sería una variación de dark y Vader, de father. "Padre oscuro". En agosto de 2010 repitió la idea ante un auditorio de fans, ya con el guiño al neerlandés, idioma en el que vader significa padre. Sin embargo esto contradice otras versiones, en las que Darth Vader no era el padre de Luke en los primeros borradores del guión, como el que Leigh Brackett entregó en 1978 ya para 'El Imperio Contraataca', donde Luke y Vader no eran padre e hijo. El parentesco entró en la segunda versión que escribió Lucas, fechada el 1 de abril de 1978 según Szostak, que añade que "darth" no significa nada en neerlandés ni en alemán.

Vader, Darth Vader. En la película de 1977, Obi-Wan se dirige a su antiguo alumno llamándole solo "Darth", como si fuera su nombre de pila en pleno duelo en la Estrella de la Muerte. En pantalla, la palabra no se volvió título compartido hasta 1999, cuando el guion ilustrado de 'La amenaza fantasma' presenta a Darth Sidious y Darth Maul contemplando la ciudad. Y desde ahí se intentaron darle raíces al nombre. Por ejemplo, Ryder Windham propuso en 2007 dos orígenes en la lengua de los rakata: daritha, "emperador", o la suma de darr (triunfo o conquista) y tah (muerte), aunque admite que la procedencia real se desconoce. En abril de 2014, Lucasfilm sacó del canon todo ese material.

Lo que queda de Darth Vader. Disney ha devuelto a Vader al cine en 'Rogue One' y a la televisión en 'Obi-Wan Kenobi', y ha optado por la lectura más literal. Una guía oficial publicada en 2017 traduce Darth, a grandes rasgos, por "señor oscuro". Del "padre oscuro" de 2005, el canon ha conservado el adjetivo. Y también se contempla que el título se pierda. 'Star Wars: Maul - Señor de las sombras', estrenada en Disney+ en abril de 2026, prescinde del Darth en su título, y presenta a su protagonista como un antiguo señor sith.

Muchas versiones y muchas posibilidades para un lore que tiende a reescribire a sí mismo según las necesidades narrativas y comerciales, como bien saben los fans de 'Star Wars'. Está claro que no hay nada más redondo que "Padre Oscuro" como significado, pero es imposible. Aunque... ¿para qué dejar que la realidad nos amargue una buena historia de origen?

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