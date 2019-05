La pelea entre Obi-Wan y Darth Vader en 'Star Wars: Episodio IV' luce más espectacular que nunca cuando se añaden efectos digitales

La primera trilogía de 'Star Wars' nació hace 42 años, esto significó tener efectos creados de manera artesanal, con maquetas y una gran cantidad de dobles que rodaban las escenas en directo. Es decir, no había la cantidad de CGI que tenemos hoy día, por ello, si actualmente vemos el 'Episodio IV', nos daremos cuenta que algunas de sus secuencias no han envejecido del todo bien, claro, si las comparamos con los estándares actuales.

Por fortuna, los apasionados fans de 'Star Wars' siempre están disponibles para ofrecernos sorpresas que suelen caer muy bien entre la comunidad, incluso mejor que lo presentado por Disney. Y es que se trata de experimentos para fans hechos por fans, donde se suele dejar el corazón y no se persiguen fines económicos.

El más reciente ejemplo de esto es FXitinPost, un canal de YouTube donde decidieron recrear la escena original de la pelea entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader en el 'Episodio IV' y darle una buena dosis de acrobacias y efectos digitales, creando así un vídeo que nos ha dejado con la boca abierta.

Para quien no lo recuerde, una de las escenas más importantes del 'Episodio IV' es la batalla final entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader dentro de la Estrella de la Muerte, la cual fue realizada entre Sir Alec Guinness, cuando tenía 62 años, y un doble enfundado en una armadura que no permitía una completa movilidad. Es decir, no se trataba de acróbatas entrenados y no había CGI, por lo que el resultado fue el siguiente:

Y ojo, que esta escena corresponde a la remasterización digital que apareció en Blu-ray en 2011.

Aquí es donde entran los fans. Según la descripción de su canal, FXitinPost es un estudio de efectos visuales digitales que se dedica a realizar cortos de acción, aunque en su canal de YouTube no hay mucha actividad, salvo los tráiler y adelantos de la recreación de esta escena de Star Wars.

A finales de 2017, FXitinPost nos dejó ver unos segundos de esta escena con este nuevo tratamiento digital, lo que llamó la atención de los fans y la comunidad, ya que el resultado era impresionante. Sin embargo, en aquel entonces no hubo mucho más información.

Hoy, a casi año y medio de aquel vídeo, los responsables de FXitinPost están de vuelta y nos presentan la escena completa de la batalla, la cual también añadieron al contexto del 'Episodio IV' para darle continuidad y mostrar cómo luciría si estuviera en la cinta original.

Nuevamente, el resultado es realmente impresionante.

A sólo 24 horas de haberse publicado el vídeo, ya tenían un millón de reproducciones, y hasta este momento ya superan los 3,3 millones. Además, los comentarios son sumamente positivos. Y es que, no sólo se recreó la escena, sino que se le dio un nuevo tono dramático y de acción que entra de forma perfecta en la trama, de hecho, se asemeja más a la batalla final entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi en el 'Episodio III'.

Según el equipo de FXitinPost, crear esta escena les llevó dos años y medio de trabajo, la cual representó rodar nuevas secuencias de la batalla y un trabajo brutal de post-producción, ya que el objetivo era hacer más tensa la batalla, añadir nuevas tomas y acentuar las emociones, porque vamos, ambos lados de la fuerza están peleando y dando todo.

Christopher Clements de FixitinPost explica que se inspiraron en la escena final de 'Rogue One', donde Darth Vader aparece para hacer una carnicería. "Sentimos que la furia y el poder de la escena del pasillo (en 'Rogue One') debería estar presente en el duelo Vader/Kenobi, que tiene lugar muy de cerca en la línea de tiempo del 'Episodio IV'".

Clements también explica que una vez que tuvieron las nuevas secuencias, todas rodadas sobre croma verde, lo siguiente fue trabajar en los entornos creados por ordenador, los cambios digitales de rostro, así como los efectos digitales. De hecho, tuvieron tiempo de añadir diálogos del 'Episodio III' para incrementar el dramatismo.

La "Star Wars SC38 Reimagined" es un completo 'fan service' que moderniza una de las escenas más clásicas de la saga, la cual conserva su esencia y respeta el contexto. Sin embargo, no sabemos si todos estaríamos preparados para un tratamiento de este tipo para toda la película, e incluso para la trilogía.