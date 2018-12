Parte de los sentimientos de la torturada mente de Darth Vader al descubierto en este increíble y emotivo corto creado por fans

Han pasado sólo ocho meses desde que Anakin Skywalker murió. Durante todo este tiempo Darth Vader ha seguido las órdenes del Emperador ante una lucha interna que busca superar la muerte de Padme, todo mientras se resigna a llevar una nueva vida llena de odio y rencor.

Esta es la premisa tras un nuevo fan-film que ahora mismo está reventando internet, y es que se trata de un corto de poco más de 12 minutos que nos sumerge por primera vez en los demonios internos de uno de los personajes más importantes de la saga de Star Wars: Darth Vader. Y es que ser uno de los villanos más temido y poderoso de la galaxia no fue algo que se consiguió de la noche a la mañana.

'Vader: Episode I - Shards of the Past'

Se trata de un asombroso cortometraje que corrió a cargo de Danny Ramirez, quien está detrás del canal de YouTube 'Star Wars Theory', donde precisamente buscan explorar teorías e imaginar lo que pasó por la mente de algunos personajes de Star Wars. En este caso se trata de Darth Vader, donde la historia nos sitúa entre el Episodio III, 'Revenge of the Sith', y el Episodio IV, 'A New Hope', durante el nacimiento del Imperio tras la caída de la República, justo antes de que los Clones fueran reemplazados por Stormtroopers.

El corto, titulado como 'Vader: Episode I - Shards of the Past', nos anticipa que estamos apenas ante el primer episodio de la que podría ser una serie de historias por demás interesantes, las cuales se basarían tanto en teorías como en el 'universo expandido' y relatos de los cómics y otros libros.

Como veremos, se cuenta con un gran nivel de producción que respeta parte de la música, la estética y en cierta medida las voces y hasta los efectos visuales. La historia se centra en el dolor y profundo resentimiento de Vader tras la muerte de su amor, Padme Amidala, y las promesas sin cumplir del Emperador Palpatine, donde incluso se aprovecha para meter guiños como el Starfighter de Vader y la mención a la legión 501.

En sí, este tema da para mucho, ya que nunca antes se había intentado profundizar en los sentimientos de un villano de la talla del Lord Vader, lo que hace que sea atractivo para toda la base de seguidores, ya que al final se trata de teorías que los mismos fans han desarrollado.

Al titularlo como 'Episodio I', sus creadores buscan crear más historias cortas de este tipo basadas en éste y otros personajes de la saga. En este caso se trata de Darth Vader, que al final del corto nos anticipa su llegada a Naboo para eliminar a un maestro Jedi que logró sobrevivir a la 'Orden 66'.

Tras la expectativa que provocó este corto, sus creadores lograron exhibirlo en una sala de cine en Los Ángeles, donde se dieron cita varios fans de Star Wars para disfrutar de la función gratuita. Esto evento también sirvió para anticiparnos que "¡esto es sólo el comienzo!"