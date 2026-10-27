Hay un motivo por el que los combates de 'Phantom Blade: Zero' parecen una película de artes marciales: Jackie Chan

Cuando vimos por primera vez 'Phantom Blade: Zero' en el PlayStation Showcase de mayo de 2023, muchos pensaron que aquellos combates tan rápidos y espectaculares parecían secuencias de una película de acción. No era casualidad. El proyecto del estudio chino S-GAME lleva años desarrollándose con una idea muy concreta: trasladar al videojuego la precisión, las acrobacias y la contundencia del cine de artes marciales y qué mejor referencia que el propio Jackie Chan. El resultado ha convencido a la crítica y está a punto de llegar al mercado: se estrena el 29 de octubre para PC y PlayStation 5.

El sello de Jackie Chan. Como detallaron nuestros compañeros de 3DJuegos tras viajar a China, detrás de los combates del juego no hay simples trucos de animación, también está el estudio de captura de movimiento Flying Goat en Shanghái, que cuenta con acróbatas experimentados y la certificación del mismísimo Jackie Chan.

En 1976, Jackie Chan creó su propio equipo de especialistas, el Jackie Chan Stunt Team, con el que desarrolló algunas de las coreografías más reconocibles de su carrera. El actor convirtió las acrobacias y los combates en una de sus señas de identidad, una tradición que ha perdurado y está presente en el nuevo juego de S-GAME.

Cables y sensores al milímetro. El rodaje en el plató combina la destreza física de los acróbatas con la tecnología necesaria para capturar tanto los movimientos corporales como las armas de combate. Para reproducir las acrobacias aéreas más espectaculares cuentan con un sistema de cables, poleas y contrapesos instalados en el techo. La tecnología captura todos los movimientos y permite trasladar esa interpretación física a los personajes digitales, logrando un efecto mucho más natural que con sólo animación tradicional.

Imagen: 3djuegos

China juega en primera división. Aunque S-GAME enseñó el proyecto en 2023, en realidad llevaba desde 2018 en marcha. Uno de los motivos de que se haya demorado tanto es precisamente la ambición de los combates con especialistas reales. A eso se suma el diseño de escenarios, enemigos y jefes, con un nivel de producción propio de un triple A.

'Black Myth: Wukong' ya demostró el potencial internacional de una superproducción desarrollada en China y ahora S-GAME busca hacerse un hueco con una propuesta propia, apoyada en una gran ambición técnica y en las artes marciales chinas como seña de identidad.

Las críticas están por las nubes. Cuentan en Vidaextra que las primeras reseñas de 'Phantom Blade: Zero' están siendo excelentes. El juego ya ha cosechado un 88 de 100 en Metacritic y apunta a convertirse en un éxito de ventas. Estará disponible para PC y PlayStation el próximo 29 de octubre.

Vía | 3djuegos, Xataka México

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