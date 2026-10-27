La IA ya no se paga sola: ni siquiera negocios gigantes como los de Meta o Google sirven para financiarla

Meta quiere levantar hasta 95.000 millones de dólares vendiendo acciones para pagar su infraestructura de IA, unos 85.000 millones de euros. Lo ha anunciado el mismo lunes en que SpaceX ha cerrado 40.000 millones con Apollo para comprar chips de NVIDIA.

Que OpenAI o Anthropic salgan a buscar dinero es lo normal porque todo su negocio es la IA, partían de cero ingresos y han tenido que gastar (y siguen gastando) muchísimo antes de ingresar lo suficiente. Lo que es raro es ver en la misma cola para recaudar a dos empresones como Meta y Google.

Por qué es importante. Durante años, la ventaja de las grandes tecnológicas en la carrera de la IA ha sido muy simple: han podido pagársela de su bolsillo. Facebook, Instagram y WhatsApp (o Google y YouTube) generan tantísimo dinero con la publicidad que estas empresas han podido levantar centros de datos sin tener que pedirle nada a nadie.

Eso se ha acabado. En el último trimestre, Meta ha ingresado 64.600 millones, un 26% más que hace un año, y aun así su flujo de caja libre ha sido negativo. Ha gastado más de lo que le entra, y este año prevé invertir entre 135.000 y 145.000 millones.

El contexto. Lo contamos hace unas semanas: Meta no está sola en la ventanilla y lo normal es que estas empresas ya se pulan en IA todo lo que les entra:

Alphabet levantó en junio casi 85.000 millones en acciones.

SpaceX va a pagar sus chips con un arrendamiento de 40.000 millones financiado por Apollo, BlackRock y KKR.

Broadcom ha reunido más de 60.000 millones en deuda con Blackstone y varios bancos para fabricar los chips de Anthropic.

Entre líneas. Ojo a quién pone dinero en Meta porque NVIDIA, AMD y Broadcom quieren comprar hasta 5.000 millones en acciones. Los que venden los chips financian al que se los compra.

Es como si el concesionario invirtiera en tu empresa para que puedas pagarle la flota de furgonetas. Las ventas del concesionario salen de maravilla pero nadie sabe cuántas furgonetas comprarías sin ese empujón.

La señal de alarma. La deuda ya está poniéndose nerviosa. El seguro contra un impago de SpaceX, que tiene calificación de grado de inversión, llegó el viernes a 266 puntos básicos, un nivel típico de empresas de bono basura.

Musk ha salido a desmarcarse de las neoclouds, las empresas que "solo" alquilan computación: SpaceX ingresa por Starlink y por los cohetes. Traducido al castellano simple, quien solo vende IA lo va a tener bastante más difícil para pedir prestado.

La gran pregunta. ¿Estamos frente a una burbuja de época o solo es el ciclo normal de la infraestructura? El ferrocarril del siglo XIX y la fibra óptica de principios del XX, los ejemplos favoritos de quienes no ven burbuja, dejaron redes muy útiles aunque a costa de sangrar a buena parte de quienes las pagaron. Esta vez importa mucho quién paga:

Si las cosas salen mal, que alguien pagará, depende de cómo se haya conseguido el dinero.

Cuando Meta vende acciones nuevas, el agujero se reparte entre sus accionistas, y entre ellos no solo están los que hayan confiado específicamente en Zuckerberg, sino también cualquiera que tenga un fondo indexado al S&P 500 en el plan de pensiones del banco.

Cuando se pide prestado a Apollo o a Blackstone, la factura acaba más lejos y menos a la vista: en las aseguradoras y los fondos de pensiones que les confían su dinero.

Y ahora qué. Entre esta semana y la que viene presentan cuentas Alphabet, Amazon y Microsoft. Los ingresos van a ser buenos, porque casi siempre lo son. Lo que va a mirar todo el mundo es cuánto dinero les queda después de pagar la factura de la IA. Meta enseñó la suya el jueves pasado y estaba en negativo.

En Talavera de la Reina, Meta quiere levantar un centro de datos de 1.000 millones con agua del Tajo. En Aragón ya no caben muchos más. Esos proyectos se aprobaron dando por hecho que el dinero seguiría llegando, y esta semana hasta Meta ha tenido que salir a pedirlo.

Imagen destacada | Xataka con Magnific

En Xataka | El folleto para salir a bolsa de Anthropic incluye 94 páginas con todo lo que puede salir mal, el doble de lo habitual



