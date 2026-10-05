Amazon, Google y Meta están ganando más dinero que nunca. El problema es que casi todo acaba en la cuenta de NVIDIA

Las grandes tecnológicas llevan tres años pagando la IA con su propia caja, y esa caja ha cambiado de dueño. Un gráfico de a16z lo resume perfectamente: desde 2022, el flujo de caja libre de los hiperescaladores –las grandes tecnológicas que operan centros de datos a gran escala– ha pasado de unos 275.000 millones de dólares a prácticamente 0. Cero.

El de los fabricantes de semiconductores, en cambio, ha saltado de 50.000 a 400.000 millones.

Por qué es importante. Este es uno de los primeros rastros nítidos que deja el dinero de la IA. Porque hasta ahora casi todo eran promesas en torno a la implementación empresarial de los agentes, la multiplicación de la productividad y la esperanza de mayores ingresos futuros.

Lo único medible a gran escala ha sido una transferencia. Sale de las cuentas de Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, y llega a las de NVIDIA, TSMC o los fabricantes de memoria.

UN VISTAZO A...

Justo ayer hablábamos del fenómeno financiero de Micron, que ha multiplicado por doce sus beneficios trimestrales de un año para otro.

En 2025 eran comparables a los de Cisco y en 2026 ya superan los de Apple.

En cifras.

275.000 → 0 . Flujo de caja libre aproximado de los hiperescaladores entre 2022 y hoy. En miles de millones de dólares.

. Flujo de caja libre aproximado de los hiperescaladores entre 2022 y hoy. En miles de millones de dólares. 50.000 → 400.000 . El de los fabricantes de chips en el mismo período.

. El de los fabricantes de chips en el mismo período. 700.000 millones . El gasto en capital que los cuatro grandes hiperescaladores preveían para 2026.

. El gasto en capital que los cuatro grandes hiperescaladores preveían para 2026. 76%. Peso de las tecnológicas en el crecimiento de beneficios del S&P 500 este año, según a16z.

Entre líneas. Flujo de caja libre y beneficio son cosas distintas.

Beneficio es lo que queda tras restar a los ingresos los gastos del año. Una inversión grande no lo hunde de golpe, porque su coste se reparte en varios ejercicios.

es lo que queda tras restar a los ingresos los gastos del año. Una inversión grande no lo hunde de golpe, porque su coste se reparte en varios ejercicios. Flujo de caja libre es el dinero que de verdad entra en la empresa menos el que sale para invertir. Si compras servidores por 100.000 millones, salen hoy, enteros.

Las cuatro grandes generan más efectivo que nunca, pero sale por la puerta en forma de servidores, naves y contratos eléctricos casi en cuanto entra. Eso las convierte en algo que nunca habían sido: empresas intensivas en capital, más parecidas a una eléctrica que a una firma de software.

En primer plano. Amazon ya está ahí. En los últimos doce meses sus operaciones han generado 161.400 millones, pero ha gastado 169.000 millones netos en inmuebles y equipos. El agujero es de 7.600 millones, el primero desde 2023.

Lo más llamativo está en su previsión: Andy Jassy ha subido el gasto de este año de unos 200.000 a unos 220.000 millones por el encarecimiento de la memoria. La subida de precios nos afecta a los consumidores pero también a los proveedores.

Amazon no está sola: Alphabet ha registrado un flujo de caja libre negativo de 5.900 millones en el segundo trimestre.

Dicho eso, en doce meses sigue teniendo un flujo positivo de más de 53.000 millones...

...lo cual no quita que este haya sido su primer trimestre con un flujo de caja negativo desde que salió a bolsa en 2004.

Y ahora qué. El hueco solo se cierra de dos formas:

Con ingresos, que van lentos. En abril, apenas un 2% de los hogares estadounidenses pagaba por algún servicio de IA. O con deuda, que Amazon ya ha avisado al regulador de que podría emitir.

Mientras tanto, el reparto no cambia. NVIDIA cobra al contado, pero Amazon, Google y Meta cobrarán a cinco años vista, si cobran.

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