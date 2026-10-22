A OpenAI y Anthropic les han adelantado por la derecha en los agentes de IA. Por WhatsApp, concretamente

Anthropic ha presentado Claude Duet, un agente proactivo en versión preliminar para profesionales y pymes. Llega seis semanas después de Muse, de Meta, y tres después de Dots, de OpenAI.

Los dos laboratorios de referencia han sido los últimos en llegar a un terreno donde Meta ya ha captado a millones de usuarios.

Qué ha ocurrido. Duet vigila las apps conectadas, manda un resumen cada mañana y sigue trabajando desde su propio ordenador en la nube aunque se cierre la app. Hereda la memoria y los conectores de Claude, así que apenas requiere configuración para quien ya está en el ajo.

Acceso: Pro y Max, solo en Estados Unidos y por lista de espera.

Límite reconocido: Anthropic ha admitido que los recados personales, como comprar entradas, no son su fuerte.

El contraste. Muse se lanzó el 8 de septiembre con un plan gratuito y dentro de WhatsApp, y Meta lo vendió como un agente para todos, también para quien apenas se maneja con la tecnología. En 22 días ha superado los cinco millones de descargas y a principios de octubre tenía más de tres millones de usuarios semanales.

Instinct, por no tener, ni siquiera tiene app: se le escribe por WhatsApp o iMessage. Es mucho más pequeño, pero su fundador asegura que ya mueve cerca de 1.000 millones de dólares anuales en transacciones, la mitad en viajes.

Entre líneas. La diferencia está en el encargo.

Duet promete paneles de datos, reuniones agendadas y previsiones financieras.

El ejemplo estrella de Dots ha sido una factura olvidada que el agente preparó y envió.

Los usuarios de Instinct lo usan para la compra semanal, las entradas de un concierto o cancelar suscripciones que se resisten.

Anthropic y OpenAI han enseñado sus agentes trabajando. Meta e Instinct, haciendo recados. Y los recados son lo que ha enganchado a quien nunca había delegado nada en una IA.

El rastro del dinero. Meta e Instinct ganan cuando el agente compra. Zuckerberg ha anunciado que Muse seguirá siendo gratis para la mayoría y que Meta cobrará una pequeña comisión a los comercios por cada transacción. Instinct explora un modelo parecido. Quien cobra comisión puede regalar el agente.

Anthropic y OpenAI, en cambio, lo meten en sus suscripciones. Dots arranca desde 100 dólares, con un solo agente por usuario, y los clientes Pro de Europa se quedan fuera por ahora. Grok Bot, el primero en llegar, siguió esa lógica: se estrenó en agosto en un plan de 300 dólares y pensado para equipos de trabajo, antes de abrirse a planes más baratos.

Sí, pero. El adelanto tiene letra pequeña. Meta ha llegado a dedicar a Muse hasta la mitad de sus impresiones publicitarias internas diarias, y Amazon le dio un portazo hace un mes. Instinct andaba corto de computación con unos 100.000 usuarios gratuitos.

Ese hueco favorece a Anthropic. Duet pregunta antes de actuar en nombre del usuario, y si los recaderos empiezan a acumular cuentas suspendidas y compras no autorizadas, la prudencia que hoy lo frena puede convertirse en su mejor argumento de venta.

Imagen destacada | Anthropic

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