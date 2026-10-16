Anthropic ofrece 172.000 euros al año a alguien que quiera hacer exactamente el trabajo que debería hacer un agente de IA

Que Anthropic esté contratando personal no es ninguna noticia. Lo extraño es que, una de las empresas que más está impulsando el desarrollo de los agentes de IA, ofrezca un puesto que cualquiera de sus agentes (en teoría) podría hacer.

Según publicaba CityAM, la tecnológica está buscando a una persona para llevar las agendas, programar los viajes y responder los correos de unos directivos de la compañía que parecen cumplir con el viejo dicho castellano: "en casa del herrero, cuchara de palo".

Un asistente con salario de directivo. La vacante publicada por Anthropic pedía un Administrative Business Partner para su oficina de Londres y, entre sus habilidades, destacaban ser "altamente organizado, meticuloso y proactivo". El nuevo fichaje debe apoyar a los directivos comerciales de la compañía y, de hecho, su salario casi se equipara al de uno de ellos. Nada menos que 145.000 libras anuales. Unos 172.000 euros al cambio.

Sus tareas son las habituales en este tipo de puestos de asistencia a los directivos: organizar su calendario y agenda, gestionar su bandeja de entrada, organizar los viajes y gastos.

Un agente gestiona, pero no tiene criterio. Dario Amodei, CEO de Anthropic, advirtió en Axios en 2025 que la IA podría sustituir a entre el 10 y el 20% de los empleados administrativos en un plazo de uno a cinco años. Sin embargo, hay algo que un agente de IA todavía no puede hacer: actuar con criterio. Por eso Anthropic todavía necesita a un asistente humano para ayudar a sus directivos.

UN VISTAZO A...

Tal y como reconoce Anna Bailey, fundadora de la plataforma de asistentes profesionales Pally Talk a CityAM,"si la IA pudiera reemplazar a un asistente personal humano, una empresa de IA [como Anthropic] sería la primera en hacerlo. La IA puede gestionar una agenda, pero no puede interpretar el ambiente de una reunión ni tomar decisiones acertadas cuando hay un negocio en juego", asegura Bailey.

El asistente del asistente. Según los datos de una encuesta de julio de 2026 publicada por Pally Talk, el 68% de los asistentes tomaron usaron su criterio propio para tomar una decisión critica para el negocio durante 2025 sin haber recibido aprobación explícita. Algo que ningún agente de IA debería hacer para evitar males mayores.

Lo que sí reconoce Bailey es que los agentes de IA pueden ser un apoyo valioso para los asistentes ayudándoles a encontrar, por ejemplo, coincidencias de fechas en varios calendarios, convertir notas de voz en textos o priorizar una bandeja de entrada saturada de mensajes. Pero el valor añadido del asistente es aplicar criterio a todas esas tareas.

La IA no siempre destruye empleo. Tal y como señalaba un informe de McKinsey, la implantación de la IA en las empresas no siempre está vinculada a la destrucción de empleo, sino más bien a la transformación de sus tareas. Los ingenieros de software, por ejemplo, han pasado de pasar horas picando código, a supervisar el código que ha generado una IA y cada día se demandan más empleados para este puesto.

Sin embargo, no todos los segmentos registran este escenario. Según datos de TechUK, en Reino Unido las vacantes para los recién graduados cayeron en enero por debajo de las 10.000 ofertas, un 45% menos que un año antes. El Institute of Student Employers habla de un bajón algo menor que rondaría el 8%.

Meta también recurre a las personas. Anthropic no es la única tecnológica que utiliza a humanos para hacer tareas que teóricamente podría automatizar uno de sus agentes de IA. Meta lanzó Muse a principios de septiembre. Este agente de IA permite hacer compras, enviar correos, gestionar calendarios o planear viajes. Prometía quitarnos de encima justo el tipo de tarea que Anthropic quiere para su asistente londinense.

Según publicaba Reuters, semanas después de la presentación de Muse, Meta probó con sus empleados un sistema curioso. Operadores humanos atendían algunas llamadas del agente a modo de "conserje humano" para Muse. Según fuentes internas, este "intermediario humano" evitaría que el agente de IA pudiera revelar algún tipo de información confidencial del usuario de forma accidental durante la llamada.

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Imagen | Unsplash (Светлана Химочка)