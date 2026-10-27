El parque eólico de Muel sustituye 27 aerogeneradores por solo tres y aumenta su producción más de un 50%

Algo está cambiando en Aragón. Por lo menos, en el paisaje. El parque eólico de Muel (Zaragoza), ha sustituido 27 aerogeneradores antiguos por tres de última generación que tendrán una potencia instalada de 19,97 MW.

Es uno de los primeros proyectos eólicos terrestres de la región que se somete a un plan de modernización tan ambicioso, El proceso de repotenciación comenzó en 2025 y culminó con la puesta en marcha del nuevo parque a finales de ese año. El 8 de octubre de 2026 se celebró oficialmente su nueva etapa.

Al final de su vida útil. Tras años proporcionando electricidad, las 27 turbinas originales que se instalaron en 1997 con una capacidad combinada de 16,2 MW llegaron en 2025 al final de su vida útil. El saldo de casi tres décadas produciendo ha sido de un total de 800 gigavatios hora, según cuentan desde RWE Renewables Iberia, la empresa titular de la explotación.

Este proyecto de repotenciación ha recibido financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del PRTR/NextGenerationEU, así como la consideración de iniciativa ejemplar por su impacto positivo en la economía local, como indica el Heraldo.

Menos unidades, más energía. Ahora, estas unidades antiguas han sido sustituidas por tan solo tres turbinas nuevas de 6,6 MW cada una, con una capacidad total instalada de 19,97 MW. Cada nueva turbina tiene alrededor de 11 veces la potencia de cada una de las antiguas.

RWE asegura que la producción permitirá pasar de abastecer unos 9.400 hogares a unos 21.000. Como cuenta El Español, el incremento en la producción ha sido de más de un 50% y, al mismo tiempo, se ha mejorado la integración ambiental del parque y se ha reducido su impacto paisajístico.

El entorno, uno de los factores clave. Precisamente el impacto ambiental es uno de los aspectos más debatidos en la transición energética. Aunque son innegables los beneficios que genera como fuente de energía limpia, un parque eólico altera inevitablemente la percepción del paisaje y la configuración natural del entorno, con una intrusión visual a gran escala. Los aerogeneradores pueden superar fácilmente los 100 metros de altura y su constante movimiento puede crear efectos indeseados en los pueblos cercanos, como por ejemplo, el shadow flicker: un efecto de parpadeo de sombras que puede resultar bastante molesto.

De ahí que la reducción de unidades como esta de Muel pueda contribuir a mitigar ese lado menos amable de la transición energética.

No todo acabará en chatarra. Otra buena noticia de este ‘renove’ es que, según RWE, el desmantelamiento se hará de acuerdo con soluciones de economía circular y cero residuos que reciclarán gran parte de los componentes. La empresa que lo llevará a cabo será RenerCycle y se encargará de reacondicionar 1.350 componentes antiguos que se utilizarán en otros parques eólicos de RWE. También recuperarán 1.825 toneladas métricas de material férrico y conseguirán reciclar el 95% de los materiales.

En cuanto a las palas, estas se reciclarán en la planta de reciclaje de palas eólicas Waste2Fiber® de ACCIONA, ACCIONA Energía y RenerCycle, a través de una tecnología pionera de tratamiento térmico que permitirá reutilizar las fibras en diferentes aplicaciones industriales.





Imagen | RWE

En Xataka | El aerogenerador más alto del mundo tiene un grave problema: ninguna grúa puede llegar hasta él para terminarlo



