Ofertas en reacondicionados de MediaMarkt con grandes descuentos en el Samsung Galaxy S26 de 512 GB, en televisores, monitores y más

MediaMarkt está celebrando una campaña de ofertas centrada en productos reacondicionados. Hay buenos precios en móviles, pero también en televisores, monitores e incluso lectores de libros electrónicos. Si no quieres esperar al Black Friday, atento a estos chollos que ya se encontrarán disponibles en la tienda hasta el 1 de noviembre o hasta agotar existencias:

Xiaomi 17T Pro por 611,93 euros al añadir al carrito, un excelente móvil de gama alta con una configuración de 512 GB.

por 611,93 euros al añadir al carrito, un excelente móvil de gama alta con una configuración de 512 GB. Samsung Galaxy S26 por 719,28 euros al añadir al carrito, un móvil compacto con otra configuración de 512 GB.

por 719,28 euros al añadir al carrito, un móvil compacto con otra configuración de 512 GB. Samsung TQ65S83HAEXXC por 1.078,65 euros, un televisor OLED que tiene una diagonal de 65 pulgadas.

por 1.078,65 euros, un televisor OLED que tiene una diagonal de 65 pulgadas. Acer Predator XB273UV3 por 203,32 euros al añadirlo al carrito, un monitor gaming con tasa de refresco de 180 Hz.

por 203,32 euros al añadirlo al carrito, un monitor gaming con tasa de refresco de 180 Hz. Peaq Basic por 61,19 euros al añadirlo al carrito, un eReader para personas que quieran dar el salto a la lectura digital.

Xiaomi 17T Pro

Durante la campaña de MediaMarkt se puede comprar el Xiaomi 17T Pro mucho más barato. Añadiendo al carrito la configuración de 512 GB de almacenamiento interno, se queda por 611,93 euros en color azul (también está disponible en color morado), un buen precio para un smartphone que cuenta con una buena pantalla de 6,83 pulgadas con tasa de refresco de hasta 144 Hz, una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 100W y cámaras firmadas por Leica, ofreciendo de esta forma muy buenos resultados fotográficos.

Se trata de un móvil reacondicionado en estado excelente.

Samsung Galaxy S26

Si lo preferimos, el Samsung Galaxy S26 también ha bajado de precio en su configuración de 512 GB de almacenamiento interno. En este caso, al añadirlo al carrito se queda por 719,28 euros. Lo interesante de este móvil es que es más pequeño que el de Xiaomi al tener una pantalla de 6,3 pulgadas, su software está muy bien optimizado y su batería, pese a que no tiene mucha capacidad, ofrece una autonomía aproximada de dos días sin tener que utilizar el cargador.

Se trata de un móvil reacondicionado en estado excelente.

Samsung TQ65S83HAEXXC

Si lo que estamos buscando es un buen televisor para ver pelis y series o para jugar a la consola, MediaMarkt tiene el modelo Samsung TQ65S83HAEXXC por 1.078,65 euros. Se trata de una smart TV con panel OLED de 65 pulgadas que cuenta con tratamiento antirreflejos, algo ideal si lo vamos a colocar frente a una ventana. También es compatible con HDR10+ y con Dolby Atmos, tiene modo Filmmaker, es compatible con Alexa y Google Assistant y su tasa de refresco es de hasta 120 Hz.

Se trata de un televisor reacondicionado en estado muy bueno.

Acer Predator XB273UV3

También hay muchas ofertas en monitores gaming, y una de las que más destacan es la del Acer Predator XB273UV3 que se queda por 203,32 euros al añadirlo al carrito. Incorpora una pantalla antirreflejos de 27 pulgadas que ofrece una resolución QHD y una tasa de refresco de 180 Hz, incluye la tecnología FreeSync Premium y viene con un soporte ajustable en giro y altura. Además, incorpora altavoces y es compatible con montaje VESA 100 x 100.

Se trata de un monitor reacondicionado en estado muy bueno.

Acer Predator XB273UV3 (27 pulgadas) Reacondicionados PVP en MediaMarkt — 203,32 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Peaq Basic

Si quieres dar el salto a la lectura digital con un eReader o lector de libros electrónicos, pero has visto que los Kindle han subido de precio y no sabes si le vas a sacar una gran rentabilidad, el Peaq Basic se encuentra en MediaMarkt por un precio de 61,19 euros al añadirlo al carrito. Se trata de un modelo para leer de forma ocasional, ya que es bastante básico: viene con pantalla de seis pulgadas (no es táctil), incluye una botonera para pasar las páginas, tiene 4 GB de almacenamiento interno y viene con funda protectora.

Se trata de un eReader reacondicionado en estado muy bueno.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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