Apple renueva el iMac y el MacBook Pro de 14 pulgadas con los procesadores M6. El precio es el plato amargo

Quien avisa no es traidor, pero Apple nos ha traicionado un poco con las fechas. Sabíamos que este miércoles 28 de octubre Apple presentaría nuevos dispositivos y sabíamos perfectamente que sería el iPad Mini OLED, nuevos Mac con el M6 y el MacBook Pro con panel táctil OLED. Sin embargo, parece que Apple tiene claro que el más especial es el modelo con pantalla táctil y ha decidido dejar todos los focos del miércoles para él solito.

Así, ayer presentó el nuevo iPad Mini que, aparte de la pantalla OLED, monta el espectacular SoC A20 Pro que ya hemos puesto a prueba en el análisis del iPhone 18 Pro Max. Y hoy ha desvelado la renovación de dos de los Mac que aún no habían dado el salto al chip M6 que debutó hace unos meses con el Mac mini.

A continuación, vamos con todos los detalles tanto del MacBook Pro M6 como del iMac M6.

Nuevos Mac con M6

"Hasta 13 veces más rápido en tareas de IA que el M1". Apple se empeña en comparar todos los nuevos SoC M con el de primera generación cuando han pasado seis añazos y el M1 no estaba diseñado para eso. Dicho esto, el principal cambio de este MacBook Pro es, evidentemente, el procesador.

El M6 cuenta con una CPU de 12 núcleos compuesta por dos núcleos de alta potencia, cuatro de rendimiento y seis de eficiencia. La GPU es de 12 núcleos y parte de 16 GB de memoria RAM con un ancho de banda de 153 GB/s, pero que podemos ampliar a 24 o 32 con un ancho de banda de 170 GB/s.

El almacenamiento sigue siendo de 1, 2 o 4 TB y donde también han actualizado es en el Wi-Fi. De un Wi-Fi 6e que ya nos chirrió en el modelo del año pasado, pasamos por fin a Wi-Fi 7 para equipararse con los modelos que tienen los M5 Pro y M5 Max.

Y un detalle importante: el único MacBook Pro que cuenta con el nuevo procesador M6 es el modelo de 14 pulgadas. Si nos vamos a las 16 Pulgadas, las únicas opciones son los M5 Pro y Max, cuya renovación la veremos en algún momento de comienzos de 2027.

Si miramos el iMac M6, los cambios son básicamente los mismos. Wi-Fi 7 y la nueva versión del procesador que, en esta ocasión, sí detallan como cinco veces más rápido para tareas de IA que el iMac M4. Parte de los 16 GB de memoria RAM y de los sonrojantes 256 GB de almacenamiento.

Ahora bien, aquí sí tenemos dos versiones de M6:

El mismo que en el MacBook Pro con 12 núcleos tanto de CPU como de GPU.

Una versión recortada con 10 núcleos de GPU (un núcleo menos tanto de rendimiento como de eficiencia) y 10 núcleos de GPU.

La memoria en ambos casos cuenta con un ancho de banda de 170 GB/s.

Precio y lanzamiento de los nuevos iMac M6 y MacBook Pro M6

Como es habitual, es una renovación "porque toca". Ya habían metido el M6 en dos de los Mac y tocaba ir haciendo el relevo en los que quedan. Sin embargo, que Apple haya optado por actualizar sólo el modelo de 14 pulgadas nos dice que el de 16 pulgadas lo va a enfocar a un usuario más profesional que opte por los procesadores más capaces y caros.

Hablando de precios, el MacBook Pro M6 de 14 pulgadas sube 100 euros el precio respecto a la generación anterior, partiendo de 2.329 euros en su versión de 1 TB, 16 GB de RAM y sin pantalla nanotexturizada.

El iMac M6 es una victoria pírrica porque hay que celebrar que no suben el precio... más de lo que ya subieron este verano. Porque si el iMac M4 salió por 1.519 euros en octubre de hace dos años, este verano subió 300 euros para colocarse en 1.819 euros. Ese es el precio del iMac con el M6 de 10 núcleos y, si queremos el de 12 núcleos, toca dejarse 2.019 euros.

Por un PC de sobremesa que está pensado para aplicaciones creativas con... 256 GB de memoria.

Tanto uno como otro se podrán reservar a partir de este 28 de octubre y se pondrán a la venta el próximo 6 de noviembre.

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