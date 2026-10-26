El nuevo iPad Mini 2026 no sólo estrena panel OLED: también se planta con un A20 Pro para jugar en la liga de los mayores

Se esperaba para este miércoles 28, pero se ha adelantado a las previsiones de Mark Gurman. Por sorpresa, Apple ha lanzado el iPad Mini 2026 que no sólo trae la esperada novedad de un panel OLED, sino que incorpora el mismo SoC que ya nos ha sorprendido en el iPhone 18 Pro Max.

No es el único cambio, ya que es una puesta al día completa tanto del interior como de elementos "invisibles" como una cámara frontal que cambia de lugar.

Ficha técnica del iPad Mini 2026



ipad mini 2026 Dimensiones y peso 19,53 x 13,26 x 0,54 cm 255 gramos Pantalla Panel OLED de 8,5 pulgadas Resolución de 2.316 x 1.512 píxeles Película antirreflejos Brillo pico de 1.200 nits Brillo máximo a pantalla completa de 600 nits Procesador Apple A20 Pro Almacenamiento 128, 256 o 512 GB Cámara trasera 12 Mpx Apertura f/1,8 Grabación hasta 4K60 Cámara delantera Center Stage de 12 Mpx Apertura f/2 Grabación hasta 1.80p60 Software iPadOS 17 Conectividad Wi-Fi 7 Bluetooth 6 Chip N1 Opción 5G con chip C2 Otros Touch ID Carga por USB-C Lateral imantado para Apple Pen Certificación IP67 Precio Desde 749 euros

Por fin. La pantalla del iPad Mini de 2024 se empezaba a quedar pequeña. Ya no tanto por las 8,3 pulgadas que ahora se estiran un poquito hasta las 8,5 pulgadas, sino por el panel. Por muy bien que se vean los paneles Liquid Retina de Apple, con una densidad de píxeles bastante alta en el caso del iPad Mini, es innegable que no tienen nada que hacer respecto a un panel OLED.

Eso es, precisamente, lo que ha hecho Apple con el nuevo iPad Mini, dotándolo de un panel que es algo más grande, que tiene más resolución para mantener una buena densidad de 326 píxeles por pulgadas y esa mencionada tecnología OLED que hará que el consumo de contenido en esta nueva generación sea algo más placentero.

Sigue siendo compatible con el Apple Pencil y, además, ha adelgazado un poco. De los 0,63 mm de la versión LCD, pasa a los 0,54 milímetros. Y de los 293 gramos en la versión Wi-Fi recorta hasta los 255 gramos. Por lo demás en cuanto a diseño, el nuevo modelo parece igual, pero la cámara frontal ahora es Center Stage y está en uno de los laterales, no en la parte superior. Es más natural para videollamadas en un dispositivo que es más probable que usemos en horizontal para ese fin.

La potencia aumenta muchísimo. Pero si el OLED es un cambio que se agradece, otro es el interior. A falta de ver confirmación de batería y memoria RAM, lo que sabemos es que la nueva generación cuenta con el A20 Pro. En el análisis del iPhone 18 Pro Max ya hablamos largo y tendido de este SoC que puede competir directamente contra chips de ordenadores portátiles y que aquí llega en dos "sabores":

A20 Pro de 5 núcleos de CPU y 7 núcleos de GPU en el modelo de 128 o n256 GB de almacenamiento.

y 7 núcleos de GPU en el modelo de 128 o n256 GB de almacenamiento. A20 Pro de 6 núcleos de CPU y 7 núcleos de GPU en el modelo de 512 GB de almacenamiento.

Ambos cuentan con trazado de rayos por hardware y del Neural Engine de 16 núcleos para las tareas de la IA. Porque, evidentemente, tiene Siri AI y Apple Intelligence, aunque ya sabemos que en Europa tendremos una versión inferior a la de otros países.

El precio también sube. Y si la potencia sube como un cohete, el precio nos e queda atrás. El iPad Mini de 2024 salió por 599 euros, pero con la crisis de componentes actual se disparó hasta los 679 euros. Este iPad Mini 2026 empuja más la barra hasta los 749 euros en su versión de 128 GB que da para lo que da.

Llega también en menos colores (blanco y medianoche) frente a los mismos en 2024 a los que había que sumar el lila y el verde, y el precio de aumentar el almacenamiento es de 879 euros por 256 GB y de 1.129 euros por la versión de 512 GB. Y esto en las versiones Wi-Fi, ya que la versión 5G parte de los 919 euros.

Si lo quieres todo, te plantas en los 1.429 con el A20 Pro de más núcleos, los 512 GB de memoria, la versión Cellular y el panel de vidrio texturizado como tienen los MacBook Pro.

Imágenes | Apple

En Xataka | El A20 Pro es el chip más eficiente que Apple ha metido en un iPhone. Curiosamente, nunca había necesitado refrigerarlo tanto