Singapur llevará a los tribunales a seis conductores de bus y camión por saltarse los límites de velocidad tres veces en dos días

Que te pillen por exceso de velocidad en la carretera es algo que le puede pasar a cualquiera, a pesar de que debamos siempre no sobrepasar los límites en todo momento. Pero si te pillan mientras llevas un autobús o un camión, ahí la cosa se pone más seria. Esto es precisamente lo que ha pasado en Singapur, donde seis conductores de autobuses, un camión y una cabeza tractora van a comparecer este martes ante un tribunal por delitos de exceso de velocidad. Fueron pillados en varias ocasiones entre julio y agosto de 2026 en autovías, según un comunicado de las autoridades del país. Tal y como informan, los conductores tienen entre 38 y 64 años, y cuatro de los seis casos involucran a conductores de autobuses.

Ir por encima del límite de velocidad en una vía con un vehículo pesado es bastante más serio, no solo por cuestión de dimensiones, sino porque al ser más pesados, van con mucha más inercia que los coches y pueden causar auténticos estragos en el caso de que acaben chocando.

En el comunicado, compartido por el medio AsiaOne, se advierte que los conductores que superan los límites “se ponen en riesgo” y aumentan significativamente las posibilidades de sufrir lesiones graves o la muerte para otros usuarios de la vía.

En detalle. En la Autovía Bukit Timah (BKE), en dirección al puesto de control de Woodlands, cuatro conductores, de 47, 56, 59 y 64 años, fueron pillados en este tramo. Según el comunicado, tres conducían autobuses con un límite de 60 km/h, registrados a velocidades de entre 73 km/h y 76 km/h. El cuarto, un camionero de 59 años, fue registrado a 74 km/h en un vehículo limitado también a 60 km/h.

Tal y como comparte el medio Mothership, en otro tramo, en la Autovía Ayer Rajah (AYE), en dirección a la autovía costera de Marina, un conductor de autobús de 52 años fue pillado a 81 km/h el 1 de agosto. Y al día siguiente, un conductor de cabeza tractora de 38 años fue registrado a 63 km/h en un vehículo limitado a 50 km/h.

Según el medio, uno de los conductores de autobús fue pillado tres veces en dos días: dos veces el 26 de julio (76 km/h y 73 km/h) y de nuevo el 27 de julio (73 km/h), todo ello en la BKE. Otro de los conductores de autobús también fue pillado un par de veces, el 18 de julio a 73 km/h y de nuevo el 26 de julio a 75 km/h.

A qué se enfrentan. Según las leyes del país, una primera condena por exceso de velocidad conlleva una multa o una pena de prisión de hasta tres meses, o ambas cosas. Tal y como comparte el medio, una segunda condena o posterior eleva el máximo a 2.000 dólares singapurenses, hasta seis meses de cárcel, o ambas cosas. Los infractores también pueden ser inhabilitados para conducir toda clase de vehículo. La policía de tráfico afirmaba, según Mothership, que “no tolerará” el exceso de velocidad, especialmente por parte de vehículos pesados.

Entre líneas. Los vehículos pesados están sujetos a límites de velocidad inferiores a los de los coches, y muchos están equipados con limitadores de velocidad. Así que si todos ellos rebasaron la velocidad, tiene sentido que la policía también quiera revisar el equipo instalado en los vehículos. Por eso cualquier vehículo pesado pillado superando su límite debe ser inspeccionado para comprobar que su limitador funciona correctamente.

Limitadores. Según cuentan desde AsiaOne, las normas sobre los limitadores en Singapur se están endureciendo por fases, con un segundo plazo legal que entró en vigor el 1 de julio para los camiones matriculados antes del 1 de enero de 2018, y con un peso máximo autorizado de carga de entre 3.501 kg y 5.000 kg. Tal y como comparte el medio, los propietarios de camiones matriculados a partir del 1 de enero de 2018, con un peso máximo autorizado de carga de entre 5.001 kg y 12.000 kg, tienen hasta el 1 de enero de 2027 para instalarlos.

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