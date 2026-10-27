Cada empleado de Anthropic genera 6,6 millones de beneficio: el hito que primero alcanzó Nvidia y todas las demás persiguen

Anthropic abrió sus cuentas como requisito previo en su camino hacia una salida a bolsa que se espera para mediados de noviembre. Los folletos bursátiles se leen buscando pérdidas, deudas o riesgos, pero hay algunos datos que dicen mucho más entre líneas y explican muchas de las cosas que estamos viendo en otras grandes tecnológicas.

Entre las grandes cifras de deuda o beneficios, hay una que nos ha llamado la atención: mide cuánto dinero genera cada empleado de Anthropic. Ese dato ayuda a entender qué pasa en las plantillas de las grandes tecnológicas y por qué están recortando sus plantillas: quieren parecerse a Nvidia.

6,6 millones por empleado. Según el folleto S-1 de Anthropic presentado ante la SEC, en los doce meses previos al 30 de septiembre, la compañía ingresó más de 6,6 millones de dólares por cada empleado. Solo un año antes, esa ratio era de 1,4 millones por cada empleado. Es casi cinco veces más en un solo año. No obstante, lo más sorprendente es que este crecimiento se produjo en un momento en el que, tal y como indicaba la propia compañía en un estudio anterior, su plantilla se ha ido duplicando anualmente, pasando de unos 940 empleados a finales de 2024 a unos 5.300 en septiembre, según recogía CNBC.

Los datos aportados en la documentación de Anthropic indican que durante el primer semestre de 2026 facturó 16.286 millones, frente a 1.163 millones un año antes. La empresa lo atribuye a lo que cree que es "la concentración más profunda de talento en investigación de IA del mundo".

Nvidia lleva años en esa liga. Nvidia juega en ese terreno desde hace tiempo. Su último informe anual cuenta un total de 42.000 empleados en 38 países, con 31.000 de ellos trabajando en investigación y desarrollo. Con esa plantilla, la empresa dirigida por Jensen Huang ingresó 96.200 millones solo en el trimestre cerrado en julio, un 106% más que un año antes.

Si se suman los cuatro últimos trimestres, salen cerca de 303.000 millones. Al dividirlo entre los 42.000 empleados que declara Nvidia, el resultado es que cada uno de sus empleados ha aportado unos ingresos de 7,2 millones a la empresa, una cifra similar a la de Anthropic.

Microsoft también quiere estar en ese ratio. Microsoft se queda muy atrás en ese cálculo, lo que de cara a los inversores no muestra una imagen de empresa eficiente. Con 331.800 millones de ingresos en su último año fiscal y 223.000 empleados, salen unos 1,5 millones de dólares por empleado. Es casi cinco veces menos que Nvidia.

Datos de ingresos y plantilla de Microsoft. A partir de 2022, la plantilla se estanca y los ingresos se disparan. Fuente: Bloomberg

Microsoft es una de las grandes tecnológicas que más recortes está haciendo en su plantilla en los últimos meses, y justo acaba de anunciar que va a abrir un nuevo plan de salidas voluntarias para reducir todavía más su plantilla. Amy Coleman, directora de Recursos Humanos de Microsoft, defendió la oferta en un comunicado interno enviado a los empleados como "una parte importante de cómo estamos evolucionando nuestro enfoque del cambio". La fórmula detrás de esta evolución es sencilla, a mismos ingresos y menor plantilla, mayor ratio de ingreso por empleado. Como consecuencia, deben utilizar agentes de IA para que un solo empleado pueda generar lo mismo que antes conseguían cuatro.

Recortar para pagar la IA. Microsoft no es la única que está intentando hacer sus números más atractivos de de cara a sus inversores. En primavera ya se contaban 92.000 despidos en el sector, y Meta recortó el 10% de su plantilla y dejó 6.000 vacantes sin cubrir. Amazon anunció 30.000 despidos en tres meses. Todo esto ocurre mientras las grandes tecnológicas gastan más de 760.000 millones de dólares en IA este año.

Anthropic reconocía que sus agentes de IA ya trabajan seis veces más horas que sus empleados, lo que deja clara que la vinculación entre el uso de agentes de IA y ese incremento en el ingreso por empleado que recogen sus cuentas. Microsoft ya dibujaba ese escenario en 2025 al definir empresas agent boss, un modelo en el que los empleados delegan sus tareas en agentes y los supervisa por lo que se mejora la productividad de cada empleado. Meta ya intentó aplicar ese modelo con su Project OT, pero tuvo que cancelarlo porque los resultados no fueron los esperados.

En Xataka | Las compañías hacen millonarios a sus fundadores y CEO. Hay una que ha hecho millonarios a sus empleados: Nvidia

Imagen | Flickr (Fortune Brainstorm Tech)