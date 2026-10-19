Amazon se ha convertido en el mejor ejemplo del impacto de la IA en el empleo: ni se crea ni se destruye, se desplaza

Sam Altman ya puso sobre la mesa que la IA estaba siendo una de las mejores excusas de las grandes tecnológicas para justificar las rondas de despidos que se han venido produciendo en 2026.

Sin embargo, durante una entrevista para Fox News, Jeff Bezos aseguró que no creía que la IA sea el principal responsable de esos despidos, aunque sí los atribuye a un futuro en el que la IA tiene un papel prioritario para Amazon y justificó los despidos con el contexto de una Amazon con urgencia por crecer.

Pedidos desde el sofá. El fundador de Amazon justificó el crecimiento desmesurado de Amazon durante la pandemia por el descomunal incremento de desmanda de comercio online que provocaron las restricciones de movilidad. "La gente se quedaba en casa y hacía pedidos", contó Bezos, y por eso "realmente aumentamos nuestra plantilla". Recordó que fue "un periodo increíblemente estresante para nosotros".

Según Bezos, Amazon salió de ese periodo con un exceso de plantilla y los números le dan la razón. Según la documentación que la empresa está obligada a presentar ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC). A finales de 2019 la empresa tenía 798.000 empleados. Dos años después ya eran 1,6 millones de empleados. Más del doble en solo 24 meses.

30.000 despidos en tres meses. Cuando la demanda de productos online se relajó, llegaron los recortes de plantilla. En octubre de 2025 Amazon anunció 14.000 despidos y en enero de 2026 se confirmaban otros 16.000 despidos más, hasta sumar 30.000 puestos en tres meses. La directiva Beth Galetti habló de "fortalecer la organización reduciendo capas, aumentando la propiedad y eliminando burocracia".

UN VISTAZO A...

No obstante, hay algo contradictorio en las palabras de Bezos, ya que esos despidos no se dieron en la plantilla que se encarga de satisfacer la demanda de las compras online, algo razonable si la demanda de pedidos ha bajado. Según los documentos de Amazon presentados a la SEC, a finales de 2025 su plantilla continuaba siendo de 1,576 millones de personas y se incrementó hasta los 1,595 millones en el primer trimestre de 2026. Tal y como recogía Reuters, de esos 30.000 despidos anunciados, Amazon dejó ir a menos de 1.000 trabajadores de oficina del negocio de tiendas.

La IA revela una de sus caras. En junio de 2025, Andy Jassy avisó a sus empleados de que la IA cambiaría el trabajo. "Necesitaremos menos personas para realizar algunos de los trabajos que se hacen hoy en día", escribió en un memorándum. Meses más tarde, el actual CEO de Amazon aseguró a los inversores que los despidos iban de reducir las capas jerárquicas de la empresa para hacerla más ágil de cara al futuro.

De hecho, como destacaba Reuters, buena parte de aquellos 30.000 empleados que fueron despedidos trabajaban en departamentos como Alexa, dispositivos, Prime Video, publicidad o dispositivos. No en almacenes, centros logísticos o personal de entrega, como cabría esperar si, como dijo Bezos, se tratara de una "vuelta a la normalidad" tras el pico de demanda de 2020. Karan Girotra, profesor de Cornell, señaló a Euronews que "quizá todo estuviera sobredimensionado de entrada". Y remató que "reduces plantilla, lo atribuyes a la IA y ya tienes un relato de valor".

El dinero cambia de sitio. Si el número total de empleados de Amazon apenas ha cambiado desde 2021, y durante ese periodo más de 30.000 personas han perdido su empleo, ¿dónde se han producido los cambios? La respuesta que despeja la X está clara: en la IA. Amazon no ha despedido a sus empleados para sustituirlos, sino que ha desplazado esos puestos desde departamentos que ya no son tan rentables para dar más recursos a los departamentos de AWS que están desarrollando su IA.

De acuerdo a sus datos oficiales, en el segundo trimestre facturó 200.600 millones, un 20% más que el periodo anterior, y Amazon Web Services (AWS) creció un 37% durante ese periodo. La compañía elevó su gasto de capital de 2026 a unos 220.000 millones, sobre todo para IA. Y todo ello con casi la misma plantilla de 2021 que, según Bezos, estaba sobredimensionada. En realidad, los despidos de Amazon no hablaban de una crisis económica por la bajada de ventas online, solo se trataba de cambiar los huevos a otra cesta.

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