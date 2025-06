La IA está cambiando cómo compramos. Andy Jassy ha advertido a sus empleados que eso afectará a sus empleos

En su informe 'Future of Jobs Report 2025', el Foro Económico Mundial adelantaba que para 2030 se iban a desplazar 92 millones de empleos debido al efecto de la IA en el mercado laboral. Eso significa que algunos de los actuales empleos dejarán de existir, mientras que se generarán otros nuevos empleos en su lugar.

Andy Jassy, CEO de Amazon, se dirigió en un comunicado enviado a sus empleados en esos mismos términos, anunciando que la plantilla de Amazon sufrirá un desplazamiento en su masa laboral provocada por la automatización de la IA.

Amazon no será la misma. En su comunicado, Jassy asegura que, en unos años, la estructura de Amazon no será la misma de hoy. No puede serlo si quieren seguir siendo una empresa competitiva. "A medida que implementemos más IA generativa y agentes, debería cambiar la forma en que se realiza nuestro trabajo. Necesitaremos menos personas haciendo algunos de los trabajos que se hacen hoy, y más personas haciendo otros tipos de trabajos", escribió.

En otras palabras, Jassy viene a confirmar la teoría que a principios de año ya planteaba el Foro Económico Mundial: que el impacto de la IA no supondría la destrucción neta de empleo en su plantilla, sino que obligaría a Amazon a reestructurar sus departamentos para reducir empleados en unos y contratar a más empleados en otros.

El elefante en la habitación. La teoría del desplazamiento de empleo en Amazon, sin embargo, plantea algunas dudas para la que ni siquiera el CEO de Amazon tiene respuesta: ¿a qué ritmo se producirá ese cambio? ¿Será Amazon capaz de mantener el equilibrio de su plantilla?

"Es difícil saber con exactitud cómo se traducirá esto a lo largo del tiempo, pero en los próximos años esperamos que esto reduzca nuestra plantilla total a medida que aumente la eficiencia gracias al uso extensivo de la IA en toda la empresa", escribió Jassy en su comunicado. Según Statista, Amazon emplea en la actualidad a 1,56 millones de personas a nivel mundial, convirtiéndola en el segundo mayor empleador privado de Estados Unidos después de Walmart.

El cambio en sus almacenes. Amazon no es la primera vez que afronta un dilema como el que plantea su director ejecutivo. El gigante del e-commerce ya lo afrontó cuando inició la automatización de sus centros logísticos. En aquella ocasión, todo un ejército de robots sustituyó a los empleados que se encargaban de la búsqueda de productos.

Sin embargo, a medida que se iban implementando esos sistemas automatizados, sla compañía creó nuevos puestos de preparación, envío de pedidos, mantenimiento e ingeniería. Según datos de Amazon,esta automatización necesitó un 30% más empleados para sus centros logísticos. El problema en aquel caso fue el mismo que se plantea en la actualidad: se eliminaron muchos empleos de golpe con la llegada de los robots, pero la creación de los nuevos puestos fue gradual, dejando un déficit temporal de empleo.

El cambio no es entre iguales. Otro de los problemas que plantea la previsión de Amazon y que marca una gran diferencia entre lo sucedido en los centros logísticos y la llegada de la IA, es que los nuevos puestos que, según Andy Jassy, se generarán, no sean equivalentes a los que dejarán de existir. Un empleado de almacén no puede pasar a desarrollar una nueva función de IA para la tienda de Amazon.

En ese sentido, las palabras del CEO a sus empleados marcan una solución para sus empleados: "sean curiosos sobre la IA, edúquense, asistan a talleres y tomen capacitaciones, usen y experimenten con la IA siempre que puedan". Además, el comunicado insistía "la tecnología más transformadora desde Internet ya está aquí. Aquellos que abracen este cambio, se familiaricen con la IA, nos ayuden a construir y mejorar nuestras capacidades de IA a nivel interno y a aportar valor a los clientes, estarán bien posicionados para tener un gran impacto y ayudarnos a reinventar la compañía".

Es decir, parafraseando una frase que ha corrido como la pólvora en Internet en los últimos años, "la IA no te quitará el empleo, te lo quitará alguien que sepa usarla".

Si el cliente cambia, hay que adaptarse. Según el documento firmado por Jassy, La IA "cambiará la forma en que todos trabajamos y vivimos", por lo que las empresas deben cambiar su estructura para adaptarse a esos cambios. El directivo hacía referencia al cambio de hábitos en la forma de buscar y comprar productos que los usuarios ya están empezando a usar.

Herramientas basadas en IA propias de Amazon como Alexa+, pero también deben responder a los cambios que otras empresas están impulsando como Google Lens y la función Circle to Search, o a través de motores de búsquedas basados en IA como IA Overview que Google ha integrado en su navegador. Si el usuario cambia su forma de buscar los productos, Amazon deberá adaptarse a ello y, según Jassy, eso generará cambios internos. "Cambiará la forma en que todos trabajamos y vivimos. En todas las empresas y en todos los campos imaginables", aseguraba el directivo.

La tijera de Amazon. Independientemente del anuncio de grandes cambios en la plantilla de Amazon para los próximos años, la compañía ya venía de una trayectoria de reestructuración de su plantilla que, tal y como detallan en Laysoff.fyi, comenzó en 2022 y ya se ha saldado con 27.940 trabajadores sin empleo.

El anuncio de su CEO no es más que la confirmación de que ese proceso de reestructuración se va a cronificar y Amazon va a seguir adaptando su plantilla a las necesidades y ventajas que les presente la IA.

Imagen | Amazon