Con 190.000 millones de dólares en gasto en IA, Microsoft ha anunciado el movimiento más intuitivo posible

Se está gastando mucho en IA. Muchísimo. Y son precisamente las cuatro grandes tecnológicas (Meta, Microsoft, Amazon y Google) las que están al frente de ese gasto. Tanto es así, que Microsoft ya ha empezado a dar los primeros coletazos para denominarse a sí misma una compañía enfocada, primeramente, en agentes de IA.

Satya Nadella, CEO de la compañía, ha contado más detalles sobre ello en su carta anual, explicando que Microsoft cuenta ahora con dos grupos principales diferentes en su ecosistema: agentes de IA e infrastructura, y dispositivos de consumo. Los agentes ya no son una característica dentro de los productos de Microsoft; son el principio organizativo de la empresa.

Por qué importa. Microsoft ha gastado este 2026 unos 190.000 millones de dólares en IA, según datos de Statista. Evidentemente, no quieren quedarse atrás en esta atropellada carrera, y la compañía quiere dejar claro a sus inversores cuáles son sus negocios principales y cómo se están organizando las cosas en torno a los agentes de IA. Por ello, cuando toque hablar de ingresos, hablarán de su negocio en dos segmentos claramente diferenciados, en este caso su negocio de IA e infraestuctura y dispositivos de consumo.

Nadella afirma que tiene "confianza en los beneficios a largo plazo" de esas inversiones, citando la demanda y las mejoras de eficiencia.

En detalle. Nadella argumenta que la informática está pasando de apps que manejamos a sistemas que trabajan para nosotros. Su frase para describirlo es que las personas ahora pueden "delegar a lo macro y dirigir a lo micro".

Las cifras de la carta muestran la situación en la que se encuentra la empresa:

Ingresos del año fiscal 2026: 331.800 millones de dólares, un 18% más.

331.800 millones de dólares, un 18% más. Microsoft Cloud: 214.400 millones de dólares, un 27% más.

214.400 millones de dólares, un 27% más. Azure: superó por primera vez los 100.000 millones de dólares en ingresos.

superó por primera vez los 100.000 millones de dólares en ingresos. Beneficio operativo: 155.200 millones de dólares, un 21% más.

155.200 millones de dólares, un 21% más. Microsoft 365 Copilot: más de 30 millones de suscriptores de pago.

más de 30 millones de suscriptores de pago. GitHub Copilot: 50 millones de usuarios.

Entre líneas. La parte más interesante no son los agentes, sino la arquitectura subyacente, pues Nadella describe un sistema en el que el "entorno de ejecución" (el contexto, la memoria y las acciones que un agente puede realizar) está separado del propio modelo de IA. En la práctica, una empresa puede cambiar un modelo por otro sin perder lo que sus agentes han aprendido sobre su negocio.

Eso encaja con la estrategia de Microsoft. Quieren ser la capa que se sitúa por encima de los modelos que ya ofrecen, tanto los suyos, como los de OpenAI, Anthropic y el resto de laboratorios de IA de frontera.

Los tokens, niño. El CEO señala que los clientes sopesarán cada vez más lo que cuestan los tokens frente a los resultados que obtienen. Y para reducir ese coste, Microsoft quiere apoyarse en sus propios chips. Nadella ha aprovechado aquí para hablar de su nuevo chip Maia 300, que según el directivo ofrece un 40% más de tokens por vatio que los principales sistemas basados en GPU. Espera que el silicio propio impulse una mayor parte de la flota de la empresa, al tiempo que sigue colaborando con Nvidia, AMD e Intel.

La otra mitad de la empresa. El segmento de “Dispositivos y Consumo” plantea que el trabajo con la IA se pueda mover entre la nube y el propio equipo del usuario. Nadella señala los más de 1.600 millones de dispositivos Windows activos mensuales de Microsoft como base para ejecutar modelos potentes de forma local. Si eso funciona, afirma, la IA podría volverse efectivamente "ilimitada" para el usuario. También ve margen para una nueva clase de dispositivos "centrados en los agentes".

Un detalle más. La carta utiliza "Superinteligencia" en todo momento en lugar de "IA". Esto tiene mucho que ver con la orden ejecutiva del pasado 29 de septiembre del presidente Donald Trump, quien indicaba a todas las agencias federales que adopten este término. Vaya, un rebranding para decirles al mundo que están por encima. Y muestra cómo Microsoft y el resto de compañías se van alineando al lenguaje de Washington.

Imagen | Wikipedia

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