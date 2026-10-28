Eroski y Caprabo se suman a la lista de cadenas que permiten a los clientes pagar con Bizum en sus tiendas

Los supermercados de España ya no solo compiten a través de sus lineales, precios y catálogos de marca blanca. Ahora lo hacen en las formas de pago, las opciones de las que disponemos los clientes a la hora de abonar el ticket. A los medios de cobro habituales (efectivo y tarjetas) y plataformas digitales como Google Pay o Apple Pay se suma poco a poco Bizum. El ejemplo más reciente acaba de dejarlo Grupo Eroski, tanto en sus locales como los de Caprabo.

Al incorporar Bizum a sus métodos de cobro, se suman a una creciente lista de cadenas que ya lo están usando (en mayor o menor medida) o tanteando, como Mercadona o Lidl, además de grandes firmas de moda y restauración.

¿Qué ha pasado? Que Bizum va abriéndose paso para dejar de ser únicamente una forma de transferir dinero entre particulares (el uso que la ha hecho popular) y convertirse en un método de pago en comercios, pugnando con titanes como los estadounidenses Visa, Mastercard y American Express.

La semana pasada Grupo Eroski anunció que ha incorporado “Bizum presencial” como una nueva forma de pago en sus tiendas. Y el lunes la cadena catalana Caprabo (de la misma matriz) confirmaba un movimiento similar, extendiendo Bizum tanto a sus supermercados físicos como al canal digital.

¿Cómo lo implantarán? Grupo Eroski explica que los pagos con Bizum ya están disponibles en Caprabo. En el resto de su red comercial el servicio se irá desplegando de manera gradual. Además, al menos en una primera fase, estará limitado negocio de la alimentación, sin incluir Forum Sport ni gasolineras.

“Su extensión al resto de la Península y Baleares se realizará progresivamente de acuerdo con la disponibilidad de Bizum presencial entre las diferentes entidades bancarias”, aclara la compañía. “Se integra en el proceso habitual de pago sin modificar la operativa del personal de caja, de forma que es la propia persona consumidora quien puede elegir el método de pago digital que desea. Para usarla será necesario que la entidad bancaria del cliente tenga habilitado este servicio".

¿Es la primera cadena en hacerlo? Para nada. Lidl se lanzó a probar los pagos con Bizum ya en 2023 y, desde entonces, han hecho algo parecido diferentes cadenas de supermercados, moda o restauración.

Hace unos días Expansión reveló que Inditex, Ikea, Carrefour, Eroski, Alcampo y Burger King han abierto las puertas a Bizum Pay, una lista amplia que podría crecer en no mucho tiempo. El diario económico asegura que, tras un plan piloto hace unos meses en Soria, Mercadona se prepara para su despliegue total. Otra gran cadena que estaría preparándose para incorporarla es El Corte Inglés.

¿Por qué es importante? Por varias razones. La primera es que anuncios como el de Grupo Eroski y Caprabo demuestran la expansión de Bizum en el tejido comercial, en el que aspira a operar como una herramienta de pago más. De hecho, este verano la plataforma presentó Bizum Pay, una cartera digital que permite realizar abonos en tiendas aproximando el móvil a un TPV, un gesto similar al que hacemos al usar tarjetas o los servicios de Google y Apple Pay.

Hace poco la plataforma presumía de que "el pago presencial con Bizum" está disponible ya para el 60% de sus usuarios, lo que equivale a casi 20 millones de personas. Según sus cálculos, ya lo aceptan 1,6 millones de establecimientos, “lo que representa en torno al 75% de los terminales bancarios”.

¿Tan diferente es? Aunque a simple vista puede parecer que no hay grandes diferencias entre utilizar Bizum Pay y otras herramientas muy implantadas en España, como Google Pay o Apple Pay, la nueva aplicación tiene una peculiaridad importante. Bizum Pay no exige vincularse necesariamente a una tarjeta física.

Puede usarse la cuenta bancaria, desde la que se realizan transferencias inmediatas entre cuentas. El pago, aclara la compañía, puede realizarse "directamente desde la cuenta o con una tarjeta". Es decir, el usuario activa la app en el móvil, la acerca al datáfono y paga. Sin tarjeta. Ni números de teléfono, como sí ocurre con las transferencias de dinero entre particulares.

¿Es importante? Sí. Entre otras cosas porque convierte a Bizum en un potencial competidor de grandes multinacionales estadounidenses, como Visa, Mastercard y American Express. Con todo, y a pesar de movimientos como los de Eroski, Caprabo o Mercadona, Bizum Pay no lo tendrá fácil para expandirse.

Aunque la compañía asegura que su despliegue avanza tanto en las cadenas como pequeños y medianos negocios, una visita a comercios y restaurantes demuestra que aún está lejos de ser una opción tan popular como el pago con tarjeta de crédito, efectivo u otros métodos que se basan en los móviles.

¿Manejamos datos? Sí. Los informes del Banco de España muestran también que Bizum Pay deberá abrirse paso en un nicho de negocio con hábitos muy asentados. A finales de 2025, el regulador estimaba que el efectivo seguía siendo el principal medio de pago en los establecimientos para el 57% de la población, frente al 27% que señalaba las tarjetas y el 15% que recurría al móvil.

Bizum también sale en las estadísticas, pero como forma de pago entre particulares. De hecho, es el favorito entre los menores de 45 años y el segundo en general, por detrás del efectivo. El tiempo dirá si decisiones como las de Eroski y Caprabo le permiten trasladar ese dominio a los supermercados.

Imágenes | Eroski y Caprabo

En Xataka | Los datos sugieren lo que hasta hace muy poco parecía imposible en el negocio del supermercado: Mercadona tocando techo