"Señora, que si quiere bolsa": no, lo que quiero es pagar la compra con Bizum y Mercadona está a punto de dejarme

Hace tanto que pago con el móvil que ya no llevo la tarjeta en la cartera porque mi realidad es que mi teléfono lo mismo me sirve para liquidar esas compras que para ajustar cuentas con mis amigas cuando tomamos algo. Bendito Bizum. Pues bien, la posibilidad de pagar con el móvil pero sin tarjeta se está fraguando en la cadena de supermercados de Juan Roig porque Mercadona está probando el pago con Bizum Pay en las cajas de varios de sus establecimientos.

A punto. Según El Confidencial, el nuevo sistema de pago está en fase de pruebas en varias tiendas seleccionadas de Mercadona, como las de Soria. El objetivo de la compañía es medir la rapidez y la fluidez en la línea de caja para su expansión. Expansión apunta a un estado más avanzado: tras meses de pruebas, la cadena valenciana empezará con el despliegue total este mes.

Por qué importa. Mercadona es la cadena de supermercados que más dinero ingresa en España, así que su decisión pesa mucho. Bizum es un sistema de pagos ya muy extendido que nació para saldar cuentas entre particulares, pero que cada vez sirve más para pagar compras. Que llegue a las grandes cadenas de supermercados para el día a día lo refuerza como alternativa a las tarjetas, un negocio donde las norteamericanas Visa y Mastercard se comen buena parte del pastel.

Los supermercados dicen sí a Bizum. Mercadona ya aceptaba Bizum en su tienda online, así que este es el salto a la tienda física para una compatibilidad total con el servicio. Vaya por delante algo: Mercadona no es ni la única en dar el paso a estas alturas, ya que también se han sumado estos días Eroski o Burger King, ni la primera: Lidl ya aceptaba Bizum en su tienda online en 2023 y desde hace semanas se puede pagar en sus tiendas físicas.

De acuerdo con el diario económico Expansión, la banca española está implantando Bizum Pay en las grandes cadenas de supermercados y empresas de distribución, entre ellas Inditex, Ikea, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Alcampo, Caprabo, Burger King o Lidl, si bien su despliegue es progresivo y el ritmo es desigual.

Cómo usarlo. Con este protocolo, quien compra paga directamente desde su cuenta bancaria, sin tarjeta de crédito ni de débito: basta con acercar el móvil al datáfono o escanear un código QR. Hace falta comprar en un comercio que ofrezca la opción y tener el servicio activado. Según El Confidencial, además, el banco debe estar integrado en el protocolo presencial. Entre las entidades que lo ofrecen están CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja y Abanca. Si es el caso, basta con disponer de la app.





En Xataka | El 55% de los hogares de Portugal tienen algo en común: ya engordan las arcas de Mercadona

En Xataka | Mercadona ha crecido tanto en España que para EEUU ya no es solo una cadena de supermercados: es un "fenómeno cultural"

Portada | Mercadona



