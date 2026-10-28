Apple renueva su iMac con el chip M6: que cambia frente al M4, qué se mantiene y cuál conviene comprar

Apple acaba de poner encima de la mesa su renovación para el ordenador todo en uno (All-in-One) por excelencia. El nuevo iMac 2026 con chip M6 aterriza en el mercado con una promesa clara: exprimir al máximo la inteligencia artificial local y subir el listón de la potencia bruta.
Sin embargo, en el mundo de los ordenadores de sobremesa, las novedades casi anuales a veces nos hacen plantearnos si realmente necesitamos lo último o si podemos aprovechar una buena bajada de precio en el modelo anterior (el iMac M4). Te hacemos más fácil la elección analizando las características de ambos modelos.
Apple iMac Ordenador de Mesa Todo en uno con Chip M4, CPU y GPU de 8 núcleos: 256 GB
El cerebro: el iMac pasa del chip M4 al M6
El cambio más evidente bajo el capó es el salto generacional del procesador.
- El anterior (iMac M4): venía impulsado por el chip M4 (con configuraciones de CPU de hasta 10 núcleos), demostrando ser un procesador sobresaliente para el día a día y tareas exigentes, acompañado de un salto importante hacia los 16 GB de RAM de base que estrenó esta generación.
- El nuevo (iMac M6): sube la apuesta con una CPU de hasta 12 núcleos (dos más que su predecesor) y una GPU rediseñada que integra aceleradores neuronales en cada núcleo. Además, duplica las capacidades del Neural Engine y estrena un ancho de banda de memoria que llega hasta los 170 GB/s.
¿En qué se traduce esto? Si lo tuyo es la edición pesada de vídeo, flujos creativos complejos o empezar a correr modelos de lenguaje grandes (LLMs) y herramientas de IA directamente en local de forma fluida, el M6 juega en otra liga. No obstante, para ofimática avanzada, navegación y tareas creativas estándar, el M4 sigue volando.
Diseño y pantalla: continuidad por bandera
Si esperabas una revolución estética o un aumento de diagonal, toca frenar las expectativas.
- Diseño: ambos comparten la misma filosofía ultrafina y la icónica paleta de colores vibrantes de Apple. Visualmente, sobre el escritorio, son prácticamente calcos el uno del otro.
- Pantalla: se mantiene el panel Retina 4.5K de 24 pulgadas con 500 nits de brillo, amplia gama cromática y tecnología True Tone. Sigue siendo una de las mejores pantallas integradas del mercado para su tamaño, pero si buscabas un formato de 27 pulgadas o superior, ninguna de las dos opciones cubre esa demanda.
Conectividad e IA: el terreno donde el M6 saca músculo
Aquí es donde Apple ha querido justificar el salto generacional, especialmente empujado por el ecosistema de funciones inteligentes:
- Conectividad inalámbrica: el nuevo iMac con M6 da la bienvenida al WiFi 7 y Bluetooth 6, un paso adelante importante frente al WiFi 6E y Bluetooth 5.3 del modelo con M4. También gana enteros en opciones de red cableada (con Ethernet de 2.5 Gigabit disponible) y velocidades de almacenamiento internas hasta dos veces más rápidas.
- Inteligencia artificial: aunque ambos son compatibles con las herramientas de Apple Intelligence, la arquitectura del M6 y su doble Neural Engine multiplican por cinco el rendimiento de IA en el dispositivo frente a generaciones anteriores (como el M1) y mejoran holgadamente al M4, haciendo que tareas como la interacción avanzada con Siri o la ejecución de software creativo asistida respondan de forma instantánea.
Entonces... ¿Cuál es mejor comprar?
- Ve a por el nuevo iMac (M6) si: buscas la máxima potencia de procesamiento a largo plazo, trabajas intensamente con flujos de trabajo profesionales donde cada segundo cuenta, quieres exprimir al máximo la IA local sin tirones o simplemente te gusta asegurar la inversión con la conectividad más puntera (como el WiFi 7).
- Opta por el modelo anterior (iMac M4) si: tu presupuesto es ajustado y encuentras el modelo con chip M4 rebajado. Para la inmensa mayoría de los usuarios domésticos, estudiantes o pequeñas oficinas, el M4 ya ofrece potencia de sobra, una pantalla idéntica y la misma elegancia en el escritorio, ahorrando una cantidad de tu presupuesto.
Apple iMac Ordenador de Mesa Todo en uno con Chip M4, CPU y GPU de 8 núcleos: 256 GB
Ficha técnica del iMac M6 y el iMac M4
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imac m6 (2026)
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imac m4 (2024)
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dimensiones y peso
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54,7 x 46,1 x 14,7 cm
4,4 kg
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54,7 x 46,1 x 14,7 cm
4,4 kg
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PANTALLA
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LCD de 24 pulgadas
Resolución 4,5K de 4.480 x 2.520p
218 ppp
Brillo de 500 nits
60 Hz de refresco
Tecnología True Tone
Opción de nanotexturizado (modelo de 12 núcleos)
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LCD de 24 pulgadas
Resolución 4,5K de 4.480 x 2.520p
218 ppp
Brillo de 500 nits
60 Hz de refresco
Tecnología True Tone
Opción de nanotexturizado
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PROCESADOR
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Chip M6 de Apple
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Chip M4 de Apple
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MEMORIA
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16 GB / 24 GB / 32 GB
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16 GB / 24 GB / 32 GB
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ALMACENAMIENTO
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256GB /512 GB / 1 TB / 2 TB
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256GB /512 GB / 1 TB / 2 TB
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CÁMARA
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Cámara Center Stage de 12 Mpx
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1.080p con encuadre centrado
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AUDIO
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Seis altavoces de alta fidelidad
Cancelación de fuerza en woofers
Sonido Dolby Atmos
Compatibilidad con Audio Espacial
Triple micrófono con calidad de estudio y beamforming
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Seis altavoces de alta fidelidad
Cancelación de fuerza en woofers
Sonido Dolby Atmos
Compatibilidad con Audio Espacial
Triple micrófono con calidad de estudio y beamforming
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PUERTOS
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Dos o cuatro puertos USB 4 compatible con Thunderbolt 4
Jack de 3,5 mm para auriculares
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Dos o cuatro puertos USB 4 compatible con Thunderbolt 4
Jack de 3,5 mm para auriculares
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ACCESORIOS
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Magic Mouse 2 con USB-C o Magic Trackpad con USB-C
Magic Trackpad con Touch ID y USB-C
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Magic Mouse 2 con USB-C o Magic Trackpad con USB-C
Magic Trackpad con Touch ID y USB-C
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CONECTIVIDAD
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Chip de conectividad inalámbrica N1 de Apple
Wi‑Fi 7 (802.11be)
Bluetooth 6
Tecnología de red Thread
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Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3
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SISTEMA OPERATIVO
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macOS 27 Golden Gate
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macOS 15 Sequoia
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PRECIO
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Desde 1.819 euros
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Desde 1.568,99 euros
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Imágenes | Pedro Aznar (Applesfera) y Apple
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