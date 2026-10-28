Apple renueva su iMac con el chip M6: que cambia frente al M4, qué se mantiene y cuál conviene comprar

Apple acaba de poner encima de la mesa su renovación para el ordenador todo en uno (All-in-One) por excelencia. El nuevo iMac 2026 con chip M6 aterriza en el mercado con una promesa clara: exprimir al máximo la inteligencia artificial local y subir el listón de la potencia bruta.

Sin embargo, en el mundo de los ordenadores de sobremesa, las novedades casi anuales a veces nos hacen plantearnos si realmente necesitamos lo último o si podemos aprovechar una buena bajada de precio en el modelo anterior (el iMac M4). Te hacemos más fácil la elección analizando las características de ambos modelos.

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El cerebro: el iMac pasa del chip M4 al M6

El cambio más evidente bajo el capó es el salto generacional del procesador.

El anterior (iMac M4): venía impulsado por el chip M4 (con configuraciones de CPU de hasta 10 núcleos), demostrando ser un procesador sobresaliente para el día a día y tareas exigentes, acompañado de un salto importante hacia los 16 GB de RAM de base que estrenó esta generación.

venía impulsado por el chip M4 (con configuraciones de CPU de hasta 10 núcleos), demostrando ser un procesador sobresaliente para el día a día y tareas exigentes, acompañado de un salto importante hacia los 16 GB de RAM de base que estrenó esta generación. El nuevo (iMac M6): sube la apuesta con una CPU de hasta 12 núcleos (dos más que su predecesor) y una GPU rediseñada que integra aceleradores neuronales en cada núcleo. Además, duplica las capacidades del Neural Engine y estrena un ancho de banda de memoria que llega hasta los 170 GB/s.

¿En qué se traduce esto? Si lo tuyo es la edición pesada de vídeo, flujos creativos complejos o empezar a correr modelos de lenguaje grandes (LLMs) y herramientas de IA directamente en local de forma fluida, el M6 juega en otra liga. No obstante, para ofimática avanzada, navegación y tareas creativas estándar, el M4 sigue volando.

Diseño y pantalla: continuidad por bandera

Si esperabas una revolución estética o un aumento de diagonal, toca frenar las expectativas.

Diseño: ambos comparten la misma filosofía ultrafina y la icónica paleta de colores vibrantes de Apple. Visualmente, sobre el escritorio, son prácticamente calcos el uno del otro.

ambos comparten la misma filosofía ultrafina y la icónica paleta de colores vibrantes de Apple. Visualmente, sobre el escritorio, son prácticamente calcos el uno del otro. Pantalla: se mantiene el panel Retina 4.5K de 24 pulgadas con 500 nits de brillo, amplia gama cromática y tecnología True Tone. Sigue siendo una de las mejores pantallas integradas del mercado para su tamaño, pero si buscabas un formato de 27 pulgadas o superior, ninguna de las dos opciones cubre esa demanda.

Conectividad e IA: el terreno donde el M6 saca músculo

Aquí es donde Apple ha querido justificar el salto generacional, especialmente empujado por el ecosistema de funciones inteligentes:

Conectividad inalámbrica: el nuevo iMac con M6 da la bienvenida al WiFi 7 y Bluetooth 6, un paso adelante importante frente al WiFi 6E y Bluetooth 5.3 del modelo con M4. También gana enteros en opciones de red cableada (con Ethernet de 2.5 Gigabit disponible) y velocidades de almacenamiento internas hasta dos veces más rápidas.

el nuevo iMac con M6 da la bienvenida al WiFi 7 y Bluetooth 6, un paso adelante importante frente al WiFi 6E y Bluetooth 5.3 del modelo con M4. También gana enteros en opciones de red cableada (con Ethernet de 2.5 Gigabit disponible) y velocidades de almacenamiento internas hasta dos veces más rápidas. Inteligencia artificial: aunque ambos son compatibles con las herramientas de Apple Intelligence, la arquitectura del M6 y su doble Neural Engine multiplican por cinco el rendimiento de IA en el dispositivo frente a generaciones anteriores (como el M1) y mejoran holgadamente al M4, haciendo que tareas como la interacción avanzada con Siri o la ejecución de software creativo asistida respondan de forma instantánea.

Entonces... ¿Cuál es mejor comprar?

Ve a por el nuevo iMac (M6) si: buscas la máxima potencia de procesamiento a largo plazo, trabajas intensamente con flujos de trabajo profesionales donde cada segundo cuenta, quieres exprimir al máximo la IA local sin tirones o simplemente te gusta asegurar la inversión con la conectividad más puntera (como el WiFi 7).

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Opta por el modelo anterior (iMac M4) si: tu presupuesto es ajustado y encuentras el modelo con chip M4 rebajado. Para la inmensa mayoría de los usuarios domésticos, estudiantes o pequeñas oficinas, el M4 ya ofrece potencia de sobra, una pantalla idéntica y la misma elegancia en el escritorio, ahorrando una cantidad de tu presupuesto.

Ficha técnica del iMac M6 y el iMac M4

imac m6 (2026) imac m4 (2024) dimensiones y peso 54,7 x 46,1 x 14,7 cm 4,4 kg 54,7 x 46,1 x 14,7 cm 4,4 kg PANTALLA LCD de 24 pulgadas Resolución 4,5K de 4.480 x 2.520p 218 ppp Brillo de 500 nits 60 Hz de refresco Tecnología True Tone Opción de nanotexturizado (modelo de 12 núcleos) LCD de 24 pulgadas Resolución 4,5K de 4.480 x 2.520p 218 ppp Brillo de 500 nits 60 Hz de refresco Tecnología True Tone Opción de nanotexturizado PROCESADOR Chip M6 de Apple Chip M4 de Apple MEMORIA 16 GB / 24 GB / 32 GB 16 GB / 24 GB / 32 GB ALMACENAMIENTO 256GB /512 GB / 1 TB / 2 TB 256GB /512 GB / 1 TB / 2 TB CÁMARA Cámara Center Stage de 12 Mpx 1.080p con encuadre centrado AUDIO Seis altavoces de alta fidelidad Cancelación de fuerza en woofers Sonido Dolby Atmos Compatibilidad con Audio Espacial Triple micrófono con calidad de estudio y beamforming Seis altavoces de alta fidelidad Cancelación de fuerza en woofers Sonido Dolby Atmos Compatibilidad con Audio Espacial Triple micrófono con calidad de estudio y beamforming PUERTOS Dos o cuatro puertos USB 4 compatible con Thunderbolt 4 Jack de 3,5 mm para auriculares Dos o cuatro puertos USB 4 compatible con Thunderbolt 4 Jack de 3,5 mm para auriculares ACCESORIOS Magic Mouse 2 con USB-C o Magic Trackpad con USB-C Magic Trackpad con Touch ID y USB-C Magic Mouse 2 con USB-C o Magic Trackpad con USB-C Magic Trackpad con Touch ID y USB-C CONECTIVIDAD Chip de conectividad inalámbrica N1 de Apple Wi‑Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6 Tecnología de red Thread Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 SISTEMA OPERATIVO macOS 27 Golden Gate macOS 15 Sequoia PRECIO Desde 1.819 euros Desde 1.568,99 euros

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Imágenes | Pedro Aznar (Applesfera) y Apple

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