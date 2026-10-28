En Florida ya hay policías que patrullan en dron: es monoplaza y alcanza los 101 km/h, pero solo puede volar durante 20 minutos

Igual no tenemos coches que vuelan aún, pero en EEUU ya tienen policías que lo hacen. Y es que el departamento de policía de la Florida Polytechnic University ha mostrado el uso que le dan a ‘Astro’, una aeronave eléctrica monoplaza que se suma a su flota de patrulla y que, según la universidad, la convierte en la primera agencia del orden público de EEUU en hacerlo. La nave es un Jetson ONE, un vehículo de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) que un piloto vuela desde una cabina abierta.

Un punto intermedio. La policía cuenta con drones y helicópteros, así que este aparato se sitúa más o menos en mitad. Según declaraba el jefe de policía Aaron Murray al medio local Tampa Bay 28, a diferencia de un dron, puede transportar a un socorrista directamente al lugar de los hechos. El campus abarca unas 70 hectáreas, y gran parte de él es boscoso y remoto, así que este vehículo puede llegar a lugares a los que es difícil acceder en coche.

Los detalles. Entre la información aportada por Murray y el propio fabricante, podemos saber que la aeronave cuesta alrededor de 150.000 dólares, cuenta con motores eléctricos que suman unos 102 CV, y ocho pequeños rotores que proporcionan sustentación y empuje. Además, es capaz de alcanzar los 101 km/h. Aunque lo que igual no es tan llamativa es su autonomía. Y es que por cada carga, puede durar unos 20 minutos funcionando, y menos si se pisa a fondo, señala Murray.

En cuanto al peso, unos 70 kg sin la batería, y con una capacidad de carga de hasta 95 kg. Otro detalle curioso es que cabe en la parte trasera de una camioneta. Además, la aeronave puede seguir volando con seguridad si falla uno de los motores y cuenta con paracaídas automático si las cosas se ponen feas.

El departamento la volará bajo restricciones similares a las de los drones, limitadas a unos 122 metros, según Murray. Eso sí, si hay lluvia fuerte o viento, se queda en tierra, ya que podría dañar la batería (no está tan aislada como la de un coche eléctrico).

Qué hará. Murray cuenta que Astro ayudará a buscar a personas desaparecidas en el campus, a responder a accidentes de tráfico y a respaldar a otras agencias en búsquedas y emergencias. La universidad también señala que podría ayudar en la recuperación posterior a tormentas y en la entrega de suministros de emergencia. El propio jefe de policía indicaba al medio que podría ser especialmente útil si alguien se pierde en miles de acres de terreno rural o si se estrella un avión. El departamento planea trabajar con el resto de autoridades de la región.

Más allá del ocio. Lo curioso de todo es que el Jetson ONE es conocido principalmente como una aeronave recreativa, y la compañía afirma que tiene una lista de espera de tres años. El director ejecutivo de Jetson, Stéphan D'haene, declaraba que la empresa adelantó el pedido al campus debido al enfoque STEM de la escuela y al propósito de seguridad pública del departamento de policía. “Siempre hemos estado buscando el caso de uso más allá de la intención recreativa”, señalaba D'haene.

En las aulas. La universidad ha lanzado además una titulación de ingeniería aeroespacial este otoño, y seis estudiantes de informática están trabajando con la aeronave en proyectos de fin de carrera, indicaba Matt Bohm, profesor de la Politécnica. Bohm también señala a Tampa Bay 28 que los estudiantes de ingeniería están estudiando cómo hacer que las piezas de fibra de carbono sean más ligeras, lo que ampliaría el tiempo de vuelo.

Faltan algunos flecos. Astro aún no cuenta con autorización para uso regular. Y es que Murray indicaba a The Ledger que se espera la aprobación definitiva de la FAA para principios de diciembre, y la universidad señala que planea empezar a usar la aeronave más en operaciones de seguridad pública a partir de entonces.

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