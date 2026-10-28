Unos científicos desarrollan un dispositivo capaz de unir la luz de varios telescopios y lo probarán en Calar Alto, Almería

La astronomía ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Cada vez se pueden captar objetos más difusos y lejanos, pero todo tiene un límite. Para llegar más lejos, es necesario que los telescopios puedan captar más luz. Eso se consigue con telescopios más grandes, pero, técnicamente hablando, es algo que tiene un límite. Por eso, la ciencia se centra también en la búsqueda de formas de combinar la luz de muchos telescopios pequeños en una sola señal que los instrumentos puedan manipular. Justamente eso es lo que pretende hacer un equipo internacional de científicos, dirigido por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), con su linterna fotónica.

Siete telescopios como si fuesen uno. Las linternas fotónicas son componentes de fibra óptica que sirven para adaptar dos tipos de fibra. Generalmente, se usan para dividir la luz de una sola fibra óptica en varias señales independientes. Sin embargo, estos científicos han logrado hacer justo lo contrario: unir las señales de siete fibras ópticas en una sola. El resultado se puede usar para alimentar cualquier instrumento de los que normalmente emplean la luz captada por los telescopios para obtener información.

En pruebas de laboratorio, se ha logrado conservar más del 90% de la luz original, por lo que sería una herramienta muy útil para observar objetos débiles.

De multimodo a multimodo. Esta es la primera demostración de una linterna fotónica capaz de unir siete señales ópticas multimodo en una sola señal, también multimodo. Que sea multimodo significa que puede admitir muchos patrones de luz a la vez, por lo que es muy adecuado para procesar luz distorsionada por la interacción con una atmósfera turbulenta.

Photonic E-MARCOT. Así se llama el proyecto internacional en cuyo marco se ha llevado a cabo esta investigación. Su objetivo es desarrollar un telescopio de gran apertura, dotado de varias unidades telescópicas, cuya luz se fusione en una sola. De momento, su demostrador, llamado MARCOT Pathfinder, se encuentra en el Observatorio de Calar Alto, en Almería, por lo que ha sido ahí donde se ha recogido la luz para los experimentos.

Un equipo internacional. Si bien la investigación ha sido dirigida por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con un demostrador ubicado en Almería, este trabajo ha sido realizado también por científicos de otros dos centros extranjeros: la Universidad de Sydney y el Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam.

Más aplicaciones. Todo esto puede tener muchas aplicaciones en astronomía, pero también puede ser útil sin salir de la Tierra. Por ejemplo, en una nota de prensa del IAA, los investigadores señalan que podría ser útil en otros ámbitos de la fotónica, como las comunicaciones ópticas, la teledetección o los sensores ópticos.

En realidad, esto es algo muy común en el campo de la tecnología espacial. Muchos inventos de nuestro día a día, desde la cámara del teléfono móvil hasta el termómetro de infrarrojos que usamos cuando estamos enfermos, se desarrollaron o inspiraron en el ámbito espacial. Es cierto que se invierte mucho dinero en el espacio, pero parte de esa inversión vuelve a nuestra vida cotidiana. Los telescopios basados en linternas fotónicas podrían llevarnos a lugares del Universo que no conocemos, pero también tendrían aplicaciones sin salir del salón de nuestra casa.

Imagen | Telescopio MARCOT-Pathfinder, ubicado en el observatorio de Calar Alto, durante una noche de observación. Créditos: Javier Flores (CAHA).

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