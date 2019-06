Almería y la búsqueda de agua en el espacio exterior: Calar Alto detecta dos candidatos muy cercanos a la Tierra

A 12,5 años luz de la Tierra, girando en torno a Teegarden, una de las enanas rojas más pequeñas que se conocen, acabamos de encontrar dos nuevos exoplanetas. Pero no son sos planetas más. No solo están muy cerca, sino que, según se publica en 'Astronomy & Astrophysics' , podrían albergar agua líquida, una de las condiciones necesarias (aunque no suficientes) para encontrar vida.

Ha sido un trabajo en equipo (el artículo lo firman casi 200 astrónomos de 11 países distintos), pero la pieza central hay que buscarla en Almería: en el Observatorio de Calar Alto, el observatorio astronómico más grande del continente europeo. No deja de ser divertido que se precisamente Almería la que juegue un papel importante en la búsqueda de agua allá afuera.

Cerca de las enanas rojas no se vive del todo mal

¿Qué se ha encontrado? Dos exoplanetas, Teegarden b (1,25 veces más grande que la Tierra) y Teegarden c (1,33 veces mayor). Están tan cerca de su estrella que tardan 5 y 11 días respectivamente en orbital alrededor de ella. Pero como hablamos de una enana roja, 1.500 veces más débil y 10 veces menos masiva que nuestra estrella, esa cercanía los sitúa en la llamada zona de habitabilidad.

¿De verdad es interesante? Todos tenemos en mente el caso de Próxima b, el exoplaneta más cercano a nosotros. Tras toda la expectación que levantó, pronto descubrimos que su estrella lo maltrataba con bombardeos continuos de radiación y su habitabilidad era más que dudosa.

Y es que las enanas rojas tienen estas cosas. No obstante, por ahora no hemos visto nada parecido en el sistema teegardeniano, lo cual, es una buena noticia. Aunque poco más. Quizás lo más interesante sea otra cosa: CARMENES, el primer espectrómetro de alta precisión en funcionamiento diseñado específicamente para encontrar planetas de este tipo, reivindica a Calar Alto como uno de los grandes observatorios del Europa.

En la Sierra de los Filambres. Y es que, pese a tener en su haber numerosos descubrimientos y tratarse del observatorio más grande del continente, Calar Alto siempre ha sido uno de los grandes desconocidos del público español. Sin embargo, con este descubrimiento se marca un hito en el futuro de CARMENES y la búsqueda de exoplanetas en las cercanías de las enanas rojas

