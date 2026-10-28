Los despidos tecnológicos de 2026 ya rozan los 197.000 en pleno giro del capital hacia la IA

Uno de los primeros síntomas de crisis financiera en una empresa era el despido de sus trabajadores. Ante los primeros indicios de falta de solvencia, las empresas se contraían para reducir el gasto y dedicar más recursos a invertir en mejorar la productividad y mejorar sus ingresos.

Esta fórmula ha dejado de ser infalible, al menos en el sector tecnológico, donde las grandes corporaciones despiden a buena parte de sus empleados, y lo hacen con la caja llena y la agenda de inversiones a rebosar. En lo que llevamos de 2026, el número de despidos ya ha superado la cifra del año pasado al inicio del tercer trimestre y no lo hace en un contexto de crisis, sino de beneficios récord en las cuentas de las empresas y una carrera frenética en las inversiones en centros de datos para la IA.

Casi 196.000 empleos en diez meses. Monitores de empleo del sector tecnológico como Trueup llevan contabilizados más de 197.000 despidos tecnológicos en lo que llevamos de año. Solo en EEUU, los datos de la consultora Challenger, Gray & Christmas ya recogían 165.925 despidos anunciados hasta septiembre, lo que supone un 54% más que lo registrado en 2025. Con estas cifras, la tecnología concentra el 29% de todos los recortes anunciados en el país, más que cualquier otra industria.

El dato, sin embargo, choca con el resto de la economía, donde el conjunto de despidos anunciados en EEUU cae un 39% aunque buena parte de ese descenso se debe al sector público que, sin contar el Gobierno, registra una bajada del 15%. En este caso, La tecnología va a contracorriente y, además, apenas contrata. Los datos apuntan a que sus planes de contratación suman 22.361 en lo que va de año, más de siete veces menos que los recortes. Con los números en la mano el diagnóstico es claro: las tecnológicas están despidiendo, pero no están volviendo a contratar a nuevos empleados.

Oracle, Cisco e Intel ponen los números. Un buen ejemplo de esta nueva tendencia entre las empresas tecnológicas lo encontramos en Oracle, que encabeza la lista tras la ronda de recortes. Su memoria anual declara una plantilla de 141.000 empleados a 31 de mayo, frente a los 162.000 empleados en 2025. Son 21.000 menos, y en un contexto de ingresos con un crecimiento del 17% con respecto al ejercicio anterior, hasta 67.357 millones de dólares. La propia empresa admite que la adopción de la IA "ha provocado, y puede seguir provocando, reducciones de plantilla".

En mayo, Cisco registró unos ingresos récord de 15.800 millones de dólares. Unas líneas más abajo y en el mismo comunicado en su blog corporativo, anunciaba que despediría a unos 4.000 empleados, casi el 5% de su plantilla. Su director financiero, Mark Patterson, lo justificaba asegurando que "esto realmente no es una reestructuración motivada por el ahorro".

Beneficios récord que no cubren la factura de silicio. Aunque es cierto que los balances de ingresos de las tecnológicas registran cifras de récord, el dinero que se ahorra en las nóminas de las plantillas va integro a regar de inversión los centros de datos como un agujero negro de recursos.

Las grandes tecnológicas preparan unos 760.000 millones de dólares de inversión para 2026. Microsoft destinó 41.000 millones solo en su último trimestre fiscal y cerró junio con 223.000 empleados, 5.000 empleados menos que en 2025. La compañía lo admite en su informe anual: invertir en nube e IA seguirá elevando sus costes y puede reducir sus márgenes. Es decir, si sube su gasto en chips, alguien tiene que rebajar su presupuesto en otro ámbito. Esta semana abrió una oferta de salida voluntaria para unos 60.000 empleados, el 27% de su plantilla.

Wall Street aplaude, pero el relato cojea. El incentivo para seguir recortando se refleja en los índices bursátiles. Tras el anuncio del plan de despidos de Cisco, sus acciones subieron cerca de un 20%. La columna de personal es el gasto que menos gusta a los inversores, y recortarlo protege los márgenes mientras hace crecer la inversión en chips.

Eso sí, no todo el relato de despedir en pos de mejorar la estructura de las empresas de cara a ser más eficientes con la ayuda de IA no siempre cuadra. Sam Altman, CEO de OpenAI, admitió que "hay algo de AI washing donde la gente culpa a la IA de despidos que harían de todos modos". Los datos de Challenger acotan este motivo en 120.136 despidos anunciados este año en EEUU. Esto supone el 21% del total de los despidos y ya se convierte en la primera razón citada para el despido en 2026.

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