SpaceX ya gana más con IA que con cohetes: el 52% de sus ingresos vienen de la IA

La división de IA en SpaceX, ahora rebautizada como “Super Intelligence”, ha sido la gran protagonista en los resultados financieros del último trimestre de la empresa. Y es que por primera vez, ha sido la división que más ingresos ha generado, por encima incluso de Starlink. Si bien Wall Street apuntaba alto en las previsiones, la compañía ha roto con todos los moldes.

Récord. SpaceX ha registrado 14.600 millones de dólares en ingresos durante el Q3 de este año, un aumento del 161 % con respecto al año anterior. Su división de IA ingresó unos 7.600 millones de dólares, un 52% del total. Hace un año fue de 813 millones de dólares, según The New York Times. La empresa de cohetes se comporta cada vez más como un proveedor de infraestructura de IA.

En detalle. Tal y como muestra el informe, el beneficio neto alcanzó los 4.400 millones de dólares, en comparación con una pérdida de 1.100 millones de dólares del año anterior. Reuters informa que los analistas esperaban un beneficio de unos 1.570 millones de dólares. ‘Super Intelligence’ registró por sí solo unos 431 millones de dólares en ingresos operativos, una cifra que habría sido mayor de no ser por la adquisición de Cursor, que le supuso a la empresa unos 1.200 millones de dólares en compensación única en acciones.

Más allá de la IA, Starlink sigue despuntando con unos 5.200 millones de dólares en ingresos, un 69 % más, y con 13,6 millones de suscriptores. Según el informe los ingresos operativos fueron de unos 2.400 millones de dólares. Por otra parte, en su división espacial la empresa generó 1.800 millones de dólares en ingresos, un 6 % más, y una pequeña pérdida operativa de 7 millones de dólares.

Entre líneas. El crecimiento no proviene principalmente de los modelos propios de SpaceX, pues según apunta Reuters, la mayor parte de los ingresos de IA proviene del alquiler de capacidad de centros de datos a desarrolladores como Anthropic, Google y Reflection AI, lo que hace que su negocio se parezca más al de un proveedor de nube que a un laboratorio de IA.

Entre las razones que han impulsado la relevancia de la empresa en términos de IA se incluyen la adquisición de Cursor y una mayor adopción de Grok entre los clientes de empresa y consumidores.

La demanda parece superar a la oferta. Musk dijo a los inversores que SpaceX es "acosada sin descanso por todos los hiperescaladores" en busca de más potencia de cálculo y que podría alquilar su capacidad "varias veces". Su objetivo aproximado es utilizar la mitad de la potencia de cálculo internamente y arrendar la otra mitad, aunque el reparto podría variar a 60/40 en cualquier dirección, contaba Musk durante la reunión con los inversores, según ha podido confirmar Business Insider.

Musk también argumenta que los chips ya no son el principal cuello de botella para desplegar su IA. Pero la energía, la refrigeración y la infraestructura sí lo son, afirmaba. El magnate también aseguraba que SpaceX puede construir esa infraestructura más rápido que sus rivales gracias a su base de ingeniería y, según comparte TechCrunch, también citó las capacidades de fundición de metales de la empresa como una forma de sortear los retrasos en los componentes de las turbinas.

El inconveniente. El gasto sigue siendo enorme. Su capex casi se triplica, alcanzando los 19.600 millones de dólares, de los cuales 16.400 millones de dólares se destinaron a la IA. Bret Johnsen, director financiero de la compañía espera entre 35.000 millones y 40.000 millones de dólares en el cuarto trimestre, argumentando que los nuevos despliegues de potencia de cálculo se amortizan en menos de un año a los precios actuales.

Melissa Otto, de S&P Global, contaba al NYT que espera que los gastos de capital se acerquen a los 195.000 millones de dólares para 2028, frente a los aproximadamente 70.000 millones de este año, y calificaba el gasto como el foco principal del mercado.

Qué es lo siguiente. Musk predice unos ingresos recurrentes anuales de "entre 500.000 millones y 1 billón de dólares" para finales de 2027. Pero claro, de ahí a que se cumpla hay un trecho bastante largo pues, según el propio Johnsen, esperan entre 33.000 millones y 37.000 millones de dólares en ingresos para el primer trimestre de 2027.

Hay dos hilos que aún están pendientes. Por un lado está la posible fusión entre SpaceX y Tesla. Ya ha habido reuniones para ver la viabilidad de esta operación, aunque de momento es complicado y, según Reuters, el acuerdo puede que nunca se materialice. Hay que tener en cuenta además que los resultados son un barómetro para el sector de la IA en general, con Anthropic y OpenAI preparando sus respectivas salidas a bolsa.

Imagen de portada | Matt Rourke/AP

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