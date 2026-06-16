SpaceX compra Cursor por 60.000 millones de dólares. Ahora le queda lo más difícil: hacer que Grok sea relevante

La operación, que SpaceX ya anunció hace dos meses, parecía un win-win de libro. Ahora lo parece aún más, porque SpaceX ha tenido un debut absolutamente extraordinario en bolsa, y porque Cursor se ha convertido por derecho propio en uno de los agentes de IA de referencia para programadores. Es la oportunidad de SpaceX y su división xAI de colarse en la empresa, pero necesitan un elemento más para ganar esa carrera.

SpaceX compra Cursor. O más bien Anysphere, la empresa detrás del popular agente de IA para programar Cursor. Lo acaba de anunciar SpaceX, que completa la compra por la cifra acordada previamente, 60.000 millones de dólares en acciones, y como se esperaba todo dependía de cómo de exitosa fuera la reciente salida a bolsa de la empresa de Elon Musk. Dicha salida ha sido absolutamente triunfal, y eso le ha dado margen de maniobra total para completar la adquisición.

Cursor necesitaba capacidad de cómputo. Aunque este agente de IA se había convertido en uno de los preferidos de los programadores, la empresa no contaba con acceso directo a capacidad de cómputo, y como ocurría con OpenAI o Anthropic, debía "alquilar" la infraestructura de empresas como xAI. Al formar parte integral de SpaceX, deja automáticamente de tener ese problema, y eso le da mucho —muchísimo— margen de maniobra para poder satisfacer la demanda y, sobre todo, para pulir los modelos nativos que están soportados en Cursor, como Composer 2.5.

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Crecimiento vertiginoso. El negocio de Cursor ha crecido de forma frenética desde que la empresa se fundó en 2022. Según Reuters, sus ingresos anualizados son en la actualidad de 2.600 millones de dólares, una cifra que deja claro que la dimensión de la startup es notable.

A xAI se le acumulan los socios. El único problema de la operación es que xAI se está convirtiendo poco a poco en un hiperescalador más, como ya lo son Amazon, Microsoft o Google. La empresa de Elon Musk cuenta con dos de los clústeres más importanes del mundo, Colossus y Colossus 2, pero como ni el propio Musk aprovechaba dicha capacidad de computación, comenzó a ofrecérsela a otras empresas. Anthropic y Google han llegado a acuerdos con xAI precisamente para poder usar su capacidad de cómputo, y está por ver si eso puede resultar problemático para Cursor.

Quo vadis, Grok? Esto es sin duda un movimiento acertado para SpaceX y sobre todo para su división xAI, que no acaba de lograr cuajar en el mercado. El modelo de IA Grok tiene un rendimiento que actualmente no solo está lejos de los modelos frontera de Anthropic, OpenAI o Google, sino incluso de modelos chinos como DeepSeek v4 o Kimi 2.6.

Según el índice de Artificial Analysis en tareas de programación, Grok 4.3 está muy lejos de los mejores modelos: tiene 41 puntos por los 62 de Claude Fable 5. Fuente: Artificial Intelligence.

Una oportunidad de oro. Precisamente Cursor ya había desarrollado su propio modelo con el citado Composer 2.5, una versión derivada de Kimi 2.5. Ahora este agente de IA tiene una oportunidad única para poner todo el foco en Grok si este modelo logra avanzar como se espera que lo haga, sobre todo en el ámbito de la programación que sí está logrando generar ingresos para las empresas de IA. Que se lo digan a Anthropic.

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