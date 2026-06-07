Google quiere convertir a Gemini en un cohete y ya sabe cómo: pagando 920 millones al mes a SpaceX

Elon Musk creó SpaceX para la exploración espacial, reducir costes relacionados con el transporte y en última instancia colonizar Marte, pero lo que ha encontrado es un filón en la Tierra: Google y SpaceX acaban de firmar un lucrativo acuerdo de infraestructura que pone a la empresa espacial de Elon Musk en el centro del ecosistema de la IA empresarial. Entre otras cosas, porque no es el primer acuerdo que firma de este tipo: en mayo ya hizo lo mismo con Anthropic.

En pocas palabras: Google va a pagarle a SpaceX casi mil millones de dólares al mes para que le preste ordenadores. Puede que sea una simplificación, pero no una exageración: SpaceX tiene en sus centros de datos decenas de miles de las tarjetas gráficas más potentes del mundo y Google las necesita urgentemente para que su inteligencia artificial siga plantando cara en la batalla de la IA.

920 millones de dólares al mes. Ese es el precio acordado para el alquiler de parte de su capacidad de procesamiento, concretamente 110.000 GPUs de Nvidia, CPUs, memoria y componentes relacionados, desde octubre de 2026 hasta junio de 2029. Es decir, aproximadamente 30.000 millones de dólares a lo largo de la vida del contrato. El despliegue será progresivo, por lo que hasta su entrada en vigor en octubre Google pagará una tarifa más reducida.

Por poner en perspectiva el movimiento, Jensen Huang, reveló en octubre de 2025 que la compañía había enviado un total acumulado de 4 millones de GPUs Hopper (H100 y H200) y 3 millones de GPUs Blackwell desde su lanzamiento. Los 110.000 GPUs del contrato de Google y SpaceX equivalen a lo que Nvidia envía globalmente en aproximadamente una semana con el ritmo de producción actual.

Por qué es importante. Porque es un reflejo del estado actual de la carrera por la IA: Google es una empresa con músculo financiero y tecnológico de sobra. Sin ir más lejos, Google junto a Amazon y Microsoft controlan más del 60% del mercado mundial de infraestructura de la nube, según datos de Synergy Research (eso sí, con un 14% de cuota en infraestructura cloud (IaaS/PaaS), es la tercera en discordia). Y aún así no es suficiente: TechCrunch recoge las declaraciones de un representante de Google en las que explica que la demanda de Gemini Enterprise ha superado incluso sus expectativas.

Para SpaceX, el impacto es tremendo: la empresa de lanzamiento espacial ha sabido reconvertirse parcialmente y sobre la marcha en proveedor de infraestructuras de la nube. El acuerdo llega además en el momento perfecto: a una semana de que sus acciones empiecen a cotizar en el Nasdaq. La documentación aportada a la Comisión de Bolsa y Valores desvela que la empresa de Musk pretende recaudar 75 mil millones de dólares con una valoración de aproximadamente 1,75 billones de dólares, el mayor IPO de la historia.

Contexto. Como mencionábamos en la intro, el acuerdo alcanzado entre SpaceX y Google es similar al que cerraba con Anthropic a finales de mayo y por el que la empresa liderada por Dario Amodei acordó pagar 1.250 millones de dólares al mes hasta 2029 para alquilar toda la capacidad disponible del centro de datos Colossus 1 en Memphis, Tennessee. Como curiosidad, ese centro fue construido inicialmente por xAI, ahora integrada en SpaceX.

Alphabet, la matriz de Google, está invirtiendo sin contemplaciones. Ya tiene comprometidos más de 180.000 millones de dólares para gastar en infraestructura tecnológica solo en 2026 y ha anunciado una ampliación de 80.000 millones más. El acuerdo con SpaceX es el puente mientras lo materializa.

En detalle. Como con el acuerdo con SpaceX, existe una cláusula de cancelación: si no logra proporcionar acceso a la cantidad de GPU comprometida antes del 30 de septiembre de 2026 (justo un día antes de que entre en vigor el despliegue completo), Google podrá o aceptar la cantidad proporcionada con una reducción en esa cuota o bien cancelarlo todo. Asimismo, tanto SpaceX como Google pueden rescindir el acuerdo simplemente con un preaviso de 90 días después del 31 de diciembre de 2026.

Importante: Google se queda con toda la propiedad intelectual de sus modelos de IA, contenidos y datos aunque estos se ejecuten en servidores de SpaceX. SpaceX pone la maquinaria, pero no tiene acceso a lo que hay dentro.

Sí, pero. La cláusula de cancelación pone sobre la mesa una posibilidad: que SpaceX no pueda proporcionar esas 110.000 GPUs operativas antes del 30 de septiembre de 2026, algo esencial para cerrar este lucrativo acuerdo en los términos descritos.

Este acuerdo con Google y el anterior con Anthropic ponen sobre la mesa un evidente conflicto de intereses: SpaceX es proveedor de infraestructura de dos de los grandes rivales de xAI y sus modelos Grok, así que Elon Musk se encuentra en una situación curiosa: es quien decide qué infraestructura cede y cuál se queda. Desconocemos qué centro de datos de SpaceX será para Google y Musk ya indicó, según recoge TechCrunch, que Colossus 2 está reservado para xAI.





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