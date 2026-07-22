Samsung Galaxy Unpacked (julio 2026): sigue la presentación de los nuevos plegables de Samsung en directo con nosotros

Si hay una cita que marca el ecuador del verano esa es, sin duda, el Unpacked de Samsung. La compañía coreana nos reúne todos los veranos para presentar sus nuevos dispositivos (plegables, no es ningún secreto por dónde van los tiros) en un evento que apunta maneras. El año pasado fue en Nueva York, este año es en Londres y, como no podría ser de otra forma, podrás seguirlo en vivo y en directo con nosotros.

El Galaxy Unpacked tendrá lugar hoy, miércoles 22 de julio, a las 15:00 hora peninsular española. Podrás seguirlo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra página de directos y de nuestro perfil de Instagram. Los horarios según regiones son los que siguen:

España : 15:00 (14:00 en Canarias).

: 15:00 (14:00 en Canarias). México: 7:00 AM

7:00 AM Colombia : 8:00 AM.

: 8:00 AM. Venezuela y Chile : 9:00 AM.

: 9:00 AM. Argentina: 10:00 AM.

En directo

Qué esperamos ver

A principios de año, en el marco del MWC, conocimos el Galaxy S26 Ultra y sus hermanos. La gama alta más convencional ya está sobre la mesa, así que ahora es el momento de conocer los nuevos plegables. Samsung renueva todos los años y por estas fechas sus dispositivos plegables, a.k.a. los Z Fold y Z Flip, así como los relojes inteligentes.

Ha habido diversas filtraciones que traen vientos de cambios, pero la más interesante es la que vino de la propia Samsung. La firma publicó una serie de vídeos de lo más... sugerentes, en los que nos daba a entender que lanzaría un nuevo formato. ¿Un tercer plegable? ¿La evolución del Fold o del Flip? No lo sabemos, pero la compañía tiene algo en el horno.

Respecto a los relojes, cabe esperar que, habiendo siendo renovados íntegramente el año pasado, en este evento la mejora sea algo más incremental. Seguramente asistamos a mejoras en la batería, la pantalla o el rendimiento. Samsung también tiene una deuda pendiente con sus gafas con Android XR y en el Google I/O vimos un adelanto de lo que tienen en el horno, así que como soñar es gratis... Saldremos de dudas en un ratito. Recordamos: el evento será hoy, 22 de julio, a las 15:00 hora peninsular española.

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