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Samsung Galaxy Unpacked (julio 2026): presentación oficial de los nuevos plegables de Samsung en directo

Samsung Galaxy Unpacked (julio 2026): presentación oficial de los nuevos plegables de Samsung en directo

15:00, 22 Jul 2026 - Londres

El evento no ha empezado, puedes ver nuestros previos

Si hay una cita que marca el ecuador del verano esa es, sin duda, el Unpacked de Samsung. La compañía coreana nos reúne todos los veranos para presentar sus nuevos dispositivos (plegables, no es ningún secreto por dónde van los tiros) en un evento que apunta maneras.

El año pasado fue en Nueva York, este año es en Londres y, como no podría ser de otra forma, podrás seguirlo en vivo y en directo con nosotros. El Galaxy Unpacked tendrá lugar hoy, miércoles 22 de julio, a las 15:00 hora peninsular española. Los horarios según regiones son los que siguen:

  • España: 15:00 (14:00 en Canarias).
  • México: 7:00 AM
  • Colombia: 8:00 AM.
  • Venezuela y Chile: 9:00 AM.
  • Argentina: 10:00 AM.

Entre los productos que esperamos ver están los nuevos plegables, los nuevos relojes inteligentes y, posiblemente, un nuevo formato de pantalla plegable. No sabemos si será un tercer modelo o una iteración de algunos de los ya existentes, ¡pero lo descubriremos en un ratito!

El evento no ha empezado, puedes ver nuestros previos

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