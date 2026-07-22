Punto verde de contactos de WhatsApp: qué es y cómo evitar que aparezca en tu perfil

Vamos a explicarte qué es ese punto verde que empieza a aparecer en contactos de WhatsApp, y cómo puedes evitarlo. Se trata de un indicador que poco a poco empieza a llegar a algunos usuarios, y que la idea es que se vaya extendiendo para todos.

Vamos a empezar explicándote cuál es la función de este indicador, para que así entiendas lo que significa que aparezca en los perfiles y qué supone que aparezca en el tuyo. Luego, pasaremos a decirte cómo evitar que te salga a ti.

Qué es el punto verde en un perfil de WhatsApp

El punto verde en la foto de perfil de un contacto es un indicador de estado. Significa que el usuario está activo en el momento que se indica, que tiene WhatsApp abierto y lo está mirando.

La idea de este indicador es que puedas saber si alguien está disponible antes de ponerte a escribirle. El punto verde es un indicador en tiempo real que aparecerá cuando el usuario esté usando WhatsApp, y desaparecerá en el momento en el que deje de estar activo.

El punto verde solo se muestra en el área de información del contacto, cuando pulsamos en la burbuja con su foto para ver su información. Dentro, aparecerá en la parte inferior del redondel donde aparece la foto de perfil.

Cómo evitar que te aparezca el indicador

De momento, este punto verde ha empezado a llegar a Android e iOS, pero solo en las versiones beta de WhatsApp, aunque cabe esperar que acabe llegando a todos los usuarios. Si no quieres que te aparezca para que los demás no sepan cuándo estás usando WhatsApp, vas a tener que hacer unos cambios en la configuración.

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Lo que tienes que hacer es entrar en los ajustes de WhatsApp y pulsar en la sección de Privacidad. Una vez dentro, tienes que pulsar en Hora de últ. vez y En línea, que es la opción que aparece arriba del todo.

Esto te llevará a una pantalla donde tienes que cambiar quién puede ver la hora a la que te conectaste la última vez, y luego cambiar quién puede ver cuando estés en línea para que coincida. Con esto, podrás configurar quién puede ver tu punto verde cuando llegue a todos, y puedes elegir Nadie para que nadie pueda o tus contactos. Hay varias opciones.

Aquí, es un poco lioso, porque el punto verde depende de la opción Quién puede ver cuándo estoy en línea. Sin embargo, de momento esto no se puede cambiar de forma independiente, o sea que tendrás que cambiar también quién puede ver cuándo te conectaste la última vez.

Imagen de portada | Iván Linares

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