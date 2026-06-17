Qué hacer si te hackean la cuenta de WhatsApp

Vamos a decirte qué hacer si alguiente hackea tu WhatsApp. Da igual si eres una persona famosa o no, hay muchos cibercriminales que de vez en cuando intentan hacerse con el control de las cuentas de otras personas, ya sea para hacer cosas en tu nombre como pedirle dinero a los demás, difundir publicidad, o intentar robar las cuentas de otras personas.

Para evitarlo, es recomendable tener siempre activada la verificación en dos pasos de WhatsApp, de forma que necesites un PIN adicional para confirmar tu cuenta. Y, sobre todo, nunca reenvíes a nadie los códigos por SMS que te puedan llegar para confirmar el acceso a tu cuenta, ni siquiera si un conocido dice que te lo ha mandado a ti por error, porque es un método común para robártela.

El problema de fondo es que se puede iniciar sesión en WhatsApp desde un móvil sin SIM, o desde otro distinto al que usas normalmente. Hay dos escenarios distintos dependiendo de lo que haya hecho el atacante, solo iniciar sesión en tu cuenta o bloquearla con verificación en dos pasos, y depende de cada uno habrá métodos distintos para recuperarla.

Y si tienes problemas con WhatsApp, recuerda que te hemos explicado cómo recuperar tus contactos perdidos, cómo desactivar tu cuenta si has perdido el móvil, todo lo que debes saber sobre cómo pueden espiarte WhatsApp y cómo saber si lo están haciendo.

Si el atacante solo ha iniciado sesión

WhatsApp no permite estar conectado en más de un dispositivo principal a la vez, o sea que si un atacante entra en tu cuenta desde otro móvil, se cerrará la sesión en tu dispositivo. Esto es ya lo que debe encender las alarmas, y debes actuar rápido para no darle a la otra persona tiempo de maniobra.

Lo que tienes que hacer es abrir WhatsApp en tu móvil y volver a iniciar sesión usando tu número de teléfono para que te envíen un nuevo código y puedas recuperar tu cuenta. El problema es que, si el atacante se ha conectado hace poco, es posible que se bloquee temporalmente el envío de otro código, y que tengas que esperar unos segundos o minutos.

Pide que te llamen para darte el código

Cuando el envío de SMS con un código está bloqueado temporalmente, vas a tener la opción de pedir que te llamen. Cuando hagas esto, te llamarán desde un contestador automático donde se te irán diciendo en tu idioma los números del código de confirmación para recuperar tu cuenta. Este método no siempre funciona a la primera, así que es posible que tengas que insistir.

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Pide a WhatsApp que cierre todas las sesiones

Si lo anterior no funciona, te queda la opción de escribir un correo electrónico a la dirección de support@whatsapp.com. En el asunto y en el cuerpo del mensaje, puedes escribir algo como "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta", junto con tu número de teléfono en formato internacional (con el +34 delante si es un número español).

Con esto, lo primero que debes saber es que quizá WhatsApp tarde bastante en responder y gestionar tu solicitud, y que cuando lo haga es posible que desde soporte te pidan algún tipo de verificación de identidad antes de proceder.

Cuando WhatsApp procese la solicitud, cerrará todas las sesiones activas de tu cuenta, y el atacante perderá el acceso de inmediato. A partir de ahí, puedes volver a entrar en WhatsApp e iniciar el proceso de verificación con tu número desde tu propio móvil.

También puedes contactar con el soporte de WhatsApp directamente desde la propia aplicación. Para eso debes pulsar en el botón de tres puntos arriba a la derecha para ver la opción de ayuda. Esto te llevará a un formulario de contacto donde puedes especificar tu problema.

Si el atacante activa la verificación en dos pasos

Este es el peor de los casos, y el que más se repite cuando te roban la cuenta. El atacante se hace con el control iniciando sesión, y luego configura un PIN propio de verificación en dos pasos, por lo que ya no podrás recuperar tu cuenta solicitando el envío de un PIN a tu número, incluso si tienes la SIM.

En este caso, si al iniciar sesión pulsas en *¿Olvidaste el PIN?, se iniciará un periodo de espera de siete días. Cuando pasen, podrás volver a pedir un código SMS y recuperar tu cuenta. Pero durante esos siete días no puedes hacer nada, o sea que lo único que te queda es escribir el correo a support@whatsapp.com explicado en el apartado anterior, o usar la vía de ayuda dentro de la app

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