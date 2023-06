Espiar WhatsApp, mitos y leyendas: qué te pueden espiar, qué no y cómo saber si te están espiando

Vamos a hablarte sobre los mitos y leyendas de cómo te pueden espiar en WhatsApp. A nadie nos gusta que nos espíen en nuestras aplicaciones, pero si se trata de una app de mensajería en la que contamos nuestros secretos y enviamos nuestras fotos, o incluso algunos datos sensibles, siempre podemos tener miedo de que alguien nos esté espiando.

Vamos a empezar el artículo diciéndote algunos de los mitos falsos sobre espiar WhatsApp. Luego, pasaremos a decirte los pocos casos en los que sí se podría hacer. También te diremos que espiar WhatsApp es un delito que puede llevarte a la cárcel, y repasaremos los casos, y terminaremos con algunos consejos de seguridad.





Los mitos sobre espiar WhatsApp

No, un hacker no va a poder llegar, interceptar tus mensajes y espiar todo lo que escribes. Afortunadamente esto es un mito. Antiguamente, había una brecha de seguridad que permitía hacerlo si se compartía la misma red WiFi, pero actualmente WhatsApp es una aplicación muy segura.

Esto es así gracias al cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. Lo que hace esta tecnología es proteger los mensajes que envías con una clave, de manera que el mensaje sale de tu móvil encriptado, y solo se descifra el contenido cuando llega al móvil de la persona a quien se lo has enviado.

Con esto, si alguien interceptase tu mensaje "por el camino" con alguna aplicación espía, no tendría una manera de saber lo que hay escrito o compartido dentro. Es como si interceptaras un cofre del tesoro pero no tuvieras la llave para abrirlo, no te sirve de mucho.

Por lo tanto, no importa lo que un supuesto ciberdelincuente te diga, no puede haber accedido remotamente a tu WhatsApp a no ser que tú le hayas dado acceso de alguna de las maneras que te diremos después. Esto no es como cuando en las películas alguien enciende un walkie y se pone a escuchar las conversaciones de la policía, porque todo lo que escribes en WhatsApp está cifrado.

Y hablando de mitos. Hay muchas supuestas apps espía para WhatsApp que te prometen poder espiar las conversaciones de otras personas. Estas aplicaciones son falsas y no hacen lo que te prometen. Ninguna te va a ayudar a poder espiar las conversaciones de otras personas.

De hecho, algunas de ellas podrían robar tu cuenta de WhatsApp en el caso de que te pidan iniciar sesión con el tuyo. Por lo tanto, evítalas todas de la misma manera que evitas otros conocidos virus como las apps de WhatsApp Plus. No importa lo que estas apps te prometan, porque no pueden espiar conversaciones de otras personas desde tu WhatsApp.

Solo hay dos tipos de apps supuestamente espías que pueden cumplir, y son las que no espían. Hay algunas que pueden servirte para saber cuándo un contacto se ha conectado a WhatsApp, y puede que haya otras que te permitan configurarlas en dos móviles para ver el chat de uno en otro. Pero esto no es espiar, son apps de control parental.

En qué casos se te podría espiar en WhatsApp

Aunque no exista la posibilidad de espiar WhatsApp de una manera directa o con aplicaciones espía, sí que existen tres métodos con los que se podrían leer tus mensajes. Estos son los de conseguir acceso a tu WhatsApp, vincularse a tu cuenta con WhatsApp Web, o con un virus espía en tu móvil

Conseguir acceso a tu WhatsApp

Hemos visto que no se puede espiar tu WhatsApp desde "fuera" de tu WhatsApp. Sin embargo, si alguien obtiene acceso a tu propio WhatApp, entonces sí que podría ver lo que escribes y escribir por ti. Porque entonces habrá entrado a tu cuenta, estará "dentro", y podrá ver todos tus mensajes.

La manera de poder espiarte de esta manera es convenciéndote de que les dejes entrar a tu WhatsApp. Cuando vas a acceder a tu cuenta de WhatsApp desde un nuevo dispositivo, hay un método de verificación en dos pasos con el que se te envía un SMS con un código de verificación. Y hay un timo común que es el de engañarte para que les des el código de WhatsApp.

La manera de funcionar es la siguiente. Yo escribo tu teléfono para acceder a WhatsApp, y la app me dice que para acceder ha enviado un SMS a tu teléfono con un código. Entonces, yo te escribo por WhatsApp desde mi cuenta o por alguna otra app intentándote despistar de alguna manera para que me envíes ese código que te acaba de llegar por SMS.

Si no te paras a leer el mensaje para ver qué es el código, quizá consigan distraerte para que se lo des, y te robarán tu cuenta. La cuestión es que cuando alguien entre en tu WhatsApp de esta manera, la sesión se va a cerrar en tu móvil y dejarás de poder entrar. Vamos, que vas a saber que alguien te ha robado el acceso a WhatsApp, y puedes proceder a recuperarlo, aunque mientras lo haces quizá puedan espiar todo lo que has dicho.

Vincular otro dispositivo a tu cuenta

Otro método que pudiera haber para espiar tu WhatsApp es vinculando un dispositivo a tu cuenta. Esto es como cuando accedes a tu cuenta de WhatsApp desde el navegador con WhatsApp Web, primero tienes que vincular el navegador de tu ordenador, y luego con ello ya puedes acceder a tus chats desde él.

El proceso para vincular un dispositivo requiere un código QR y apuntar a él con el móvil donde tienes WhatsApp, y por lo tanto, para hacerlo el atacante tendría que tener acceso físico a tu móvil para hacer este proceso.

Si tienes dudas sobre esto, en la configuración de WhatsApp tienes un apartado de Dispositivos vinculados, y ahí puedes ver desde dónde se accede a tu WhatsApp y cerrar sesión remotamente si no recuerdas cuál es uno de los que aparece en la lista. Mi recomendación sería que solo mantengas vinculados los dispositivos con los que uses WhatsApp en tu día a día.

Usando un malware con keylogger

El otro método sería instalar un malware en tu móvil, un virus, y que este tuviera lo que se llama un keylogger. Un keylogger es un sistema con el que se puede registrar todo lo que escribes con el teclado en tu móvil, y esto incluiría desde tus mensajes de WhatsApp hasta tu número de tarjeta de crédito. Por lo tanto, esto ya no es espiar WhatsApp, sino espiar tu móvil.

Este tipo de malware hay que instalarlo en tu móvil. Y el método más común es mediante aplicaciones fraudulentas, sobre todo las que bajas directamente en ejecutables .apk para Android. Es común usar WhatsApp Plus o incluso se pueden usar supuestas apps que te dicen que espiarán a otros. O directamente cualquier otro timo no relacionado con WhatsApp con el que te pidan instalar una app.

Cómo saber si te están espiando

Si quieres saber si alguien está usando tu WhatsApp, hay algunas cosas en las que te puedes fijar. Por ejemplo, si alguien te manda un mensaje, y cuando vas a leerlo ya te aparece como leído. También puedes fijarte en si hay algún mensaje enviado o editado que tú no hayas escrito.

Cualquier comportamiento extraño de WhatsApp podría servir, que se manden cosas, que aparezcan reacciones, respuestas que no son tuyas, textos en idiomas extraños en los que no sueles escribir. Algo que pueda hacer que pienses que no tienes el control.

En la configuración de WhatsApp tienes un apartado de Dispositivos vinculados, donde puedes ver qué otros dispositivos o móviles están usando tu cuenta. Desde ahí puedes entrar en un dispositivo y cerrar sesión.

También tienes una extensión para saber si te están espiando mediante WhatsApp Web con algún tipo de ataque que intercepte los datos de tu navegador, y por si hubiera alguna app usando WhatsApp de forma extraña, también hay una manera para saber si está usando tu cámara o micrófono sin que lo sepas.









Consecuencias de espiar a alguien en WhatsApp

Tal y como explicaron en Xataka Móvil después de hablar con el abogado Carlos Sánchez del Bufet Almeida, espiar el WhatsApp de alguien es un delito. Concretamente, es un delito de descubrimiento y revelación de secretos en países como España, tal y como refleja el artículo 197 del Código Penal español:

El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

En cuanto a la consecuencia, este delito está castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y cuantiosas multas. Esta es la pena simplemente por interceptar las telecomunicaciones de otra personas sin su permiso. Sin embargo, si difundes las conversaciones la pena es aun mayor, subiendo hasta los cinco años.

En esta difusión delictiva, se incluyen las conversaciones de las personas en las que hay datos personales como la religión, sus creencias o ideología, su salud, su vida sexual, o su origen racial. También es delito cuando la víctima es menor de edad o sufre una discapacidad.

Y si intentas extorsionar a la persona pidiendo dinero para no difundir los datos, esto es un delito con fines lucrativos, y puede tener penas de hasta siete años de prisión. Ya ha habido casos, como una mujer fue sentenciada a 14 meses de prisión por fisgonear el WhatsApp de una amiga, o un hombre condenado a dos años de cárcel por espiar el WhatsApp de su mujer.

Consejos para evitar que te espíen WhatsApp

Para terminar, vamos a darte unos consejos para asegurarte de evitar que alguien te espíe en WhatsApp. Lo primero de todo es no publicar nunca tu número de teléfono online, ya que esta sería la manera en la que una persona que ni siquiera te conoce podría intentar entrar en tu cuenta.

También es importante revisar tus sesiones de WhatsApp Web en la opción de Dispositivos vinculados de la configuración de la aplicación. Y para evitar que alguien acceda mediante un virus, también es importante no usar nunca una aplicación no oficial de WhatsApp, como por ejemplo WhatsApp Plus. Son siempre virus para tu móvil.

Tampoco es recomendable descargarte ninguna otra aplicación no conocida, no instales ninguna app que no conozcas o que sean sospechosas. Y evidentemente, nunca le des tu código de verificación de WhatsApp a nadie que te lo pida. No importa la excusa que te ponga, si el código ha llegado a ti por SMS es para tu cuenta, y si lo compartes podrán acceder a ella.

Para intentar que alguien pueda entrar a tu WhatsApp de forma física, puedes proteger WhatsApp con tu huella dactilar con su verificación en dos pasos para que no sirva con abrir la app en tu móvil. Y evidentemente, también tienes que tener tu móvil protegido con un PIN o huella dactilar para que cualquiera que lo tenga en la mano no pueda entrar a tus apps.

Sí, estos son consejos bastante básicos y sencillos, pero es que no hay ninguna manera enrevesada de hackear tu WhatsApp, los pocos métodos que hay pasan por cosas simples.

