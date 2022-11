Descargar la última versión de WhatsApp Plus: qué peligros tiene y por qué nunca es recomendable hacerlo

Vamos a explicarte cuáles son los peligros de instalar WhatsApp Plus. Se trata de una supuesta modificación de WhatsApp con más funciones que lo que normalmente suele ser es un troyano con el que infectar tu móvil con virus. También te diremos el proceso de instalación al final.

Pero lo más importante es que entiendas que no es recomendado instalar esta aplicación, y que de hecho WhatsApp puede suspender tu cuenta su utilizas esta u otras aplicaciones no oficiales para acceder al servicio, ya que también estarás poniendo en peligro a otros usuarios.

Qué peligros tiene WhatsApp Plus

Ya el primer peligro que tiene WhatsApp Plus es que es una app cuya APK puede tener malware. Esto es así porque no existe una página oficial de donde descargarla, existen cientos en Internet, y muchas de ellas pueden tener un virus incluido que infectará tu móvil. Deberías bajar la aplicación de repositorios de confianza, pero estos ya no la tienen debido a que es un peligro.

De hecho, actualmente todas las versiones de WhatsApp Plus suelen venir con virus y malware, algo que ya de por sí debería encender las alarmas y hacerte ver que no merece la pena descargar tal aplicación.

El segundo peligro es que WhatsApp Plus va a robar tus datos personales, como tu libreta de direcciones, y que esto puede utilizarse después para intentar robar cuentas. Vamos, que pueden robar tu cuenta, y también pueden intentar robar la cuenta de tus amistades y familiares con mensajes fraudulentos una vez han obtenido de tí sus números de teléfono y nombres.

Además de esto, WhatsApp Plus también leerá todos tus mensajes. Ten en cuenta que al no haber repositorios oficiales, hay distintas aplicaciones de WhatsApp Plus creadas por distintos cibercriminales, y que todos tendrán acceso a tus mensajes personales. Los mensajes no se enviarán con la mínima privacidad que ofrece Meta, ya que no estás usando una aplicación suya.

Pero si no te importa que un cibercriminal pueda robar tu cuenta, también debes saber que la propia WhatsApp puede suspender tu cuenta de usuario para que no puedas seguir utilizándola. En sus términos y condiciones, WhatsApp prohibe utilizar aplicaciones no oficiales en su servicio. Ya ha pasado otras veces en el pasado, y seguirá pasando. Simplemente, no está permitido utilizar estas aplicaciones.

Lo mejor es no instalar WhatsApp Plus

Con todo lo que te hemos dicho más arriba, el mejor consejo es el de no instalar nunca y bajo ninguna circunstancia WhatsApp Plus, porque en la mayoría de los casos te vas a encontrar con un virus en tu móvil. Y en el caso de que la curiosidad te pueda y lo instales en un viejo dispositivo, no compartas nunca tus contactos con la aplicación, porque seguramente se los estés dando a cibercriminales.

Y además de esto, como te hemos dicho, WhatsApp posiblemente bloqueará tu cuenta de forma que ya no podrás usarla desde WhatsApp Plus ni desde la app oficial, ya que has infringido las normas del servicio. Y todo para pequeñas opciones que realmente no marcan demasiado la diferencia con la app original.

Descargar WhatsApp Plus

En Xataka no vamos a fomentar descargar aplicaciones con malware, por lo que no vamos a incluir enlaces que apunten a WhatsApp Plus. No hay una página oficial, sólo decenas de versiones, la mayoría de ellas con virus, esparcidas por páginas de descarga muy poco fiables y que de paso también pueden acabar infectando el dispositivo desde donde lo descargues.

Instalar la aplicación es como instalar una APK en Android de cualquier otra aplicación. Es un archivo ejecutable, y necesitarás activar en la configuración del móvil la instalación de archivos externos. Simplemente lanzas el archivo y se procede a instalar.

En algunos sitios recomiendan tener desinstalada la app oficial de WhatsApp para intentar que el servicio tarde más en detectar que estás usando una aplicación ilegal y que suspenda tu cuenta. Sin embargo, no hay manera de saber hasta qué punto es verdad.