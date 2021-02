WhatsApp puede suspender tu cuenta por usar apps no autorizadas: cuáles son y por qué

Ya te hemos explicado que usar apps de terceros para WhatsApp es peligroso, pero algunas de estas aplicaciones siguen siendo muy peligrosas debido a sus promesas a los usuarios menos informados, y por eso Facebook ha decidido suspender temporalmente la cuenta de WhatsApp a quienes usen dos apps concretas para acceder a su cuenta en el servicio de mensajería, o varias apps que realicen determinadas cosas.

Por eso, si estás encontrando información parcial sobre este asunto y te preocupa, nosotros vamos a intentar explicártelo todo bien. Te vamos a decir qué aplicaciones son las que pueden provocar que se te suspenda la cuenta, por qué WhatsApp ha decidido tomar esta decisión. Si WhatsApp suspende tu cuenta, tendrás que contactarlas para intentar recuperarla.

Por qué WhatsApp amenaza con suspensiones

WhatsApp amenaza con suspensiones temporales de la cuenta porque al final, es el método más eficaz para que se dejen de utilizar determinadas apps. Es posible que algunas personas piensen que es para acortar la libertad de usar WhatsApp con otras aplicaciones, pero realmente es por la seguridad de los usuarios.

Cuando entras a WhatsApp utilizando una aplicación de terceros, pasas a depender de las políticas de privacidad de esa app. Esto quiere decir que de nada sirve que los gobiernos le obliguen a Facebook a proteger tu privacidad, porque le estarás regalando tus datos personales y tus conversaciones a otra empresa.

No todas las apps de terceros de WhatsApp tienen por qué ser peligrosas, pero tienen el acceso a tus datos suficiente como para poder serlo. El clásico ejemplo de apps que te engañan y se aprovechan de ti es WhatsApp Gold, sucesora de otra más vieja llamada WhatsApp Plus, que acabó con casi todos sus usuarios expulsados de WhatsApp.

Es una app que te promete poder hacer muchas cosas, como permitirte espiar el WhatsApp de otros o programar mensajes, pero que luego no cumple con las promesas y se llevan todos tus datos personales para revenderlos como quiera. Entre los permisos que solicita este tipo de apps puede haber cosas como leer tus llamadas telefónicas o cambiar la configuración del móvil, así como ejecutar automáticamente aplicaciones o cerrar otras, u obtener los datos de tu WiFi.

Vienen a ser los mismos permisos que pide WhatsApp, pero sin que sus creadores estén sometidos a la estricta vigilancia a la que se somete a los de WhatsApp para controlar lo que hacen con tus datos. Además, son apps que se instalan desde fuera de Google Play, lo que también hace que no tengan la supervisión con la que Google analiza las apps para ver que no haya nada peligroso en ellas. Esto puede hacer que acabes instalando un troyano en tu móvil.

Desafortunadamente, aunque el peligro de estas aplicaciones se conoce desde hace bastante tiempo, muchos usuarios todavía siguen cayendo en sus trampas. Por eso, WhatsApp ha tomado la drástica decisión de suspender las cuentas de quienes usen varias apps de terceros que considera que se sabe de sobra que son maliciosas.

Por qué apps te puede suspender WhatsApp

En la sección de preguntas realizadas frecuentemente, WhatsApp aclara que puede suspender temporalmente la cuenta a quien use WhatsApp Plus o GB WhatsApp. WhatsApp considera que estas apps incumplen sus condiciones de servicio, por lo que al usarlas, tú también las estás incumpliendo.

Además, WhatsApp menciona que también puede suspenderte la cuenta si usas apps similares, mencionando explícitamente aquellas que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro. Como sabes, WhatsApp ya hace esto automáticamente mediante copias de seguridad.

WhatsApp dice que no avala el uso de aplicaciones de terceros porque no es posible validar sus prácticas de seguridad, lo que quiere decir que no pueden verificar si son seguras para que las puedas utilizar.