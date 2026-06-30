Nombres de usuario de WhatsApp: qué son, para qué sirven y cómo reservar el tuyo

Vamos decirte qué es y cómo solicitar tu nombre de usuario de WhatsApp, con el que el tener que dar tu número de teléfono para contactar con alguien pasará a la historia. Se trata de una función que llevamos mucho tiempo esperando, y que por fin ha empezado a desplegarse.

Vamos a empezar explicándote qué son exactamente los nombres de usuario, para que entiendas para qué sirven. Luego, te diremos cómo puedes reservar el tuyo paso a paso.

Los nombres de usuario todavía no se pueden usar, pero ya empiezas a poder reservarlos. Esta función de reserva se está desplegando de una manera gradual por lo que irá llegándonos poco a poco a todos, pero todavía no todos podremos hacerlo.

Qué son los nombres de usuario y para qué sirven

Los nombres de usuario de WhatsApp son un método de identificación único para que otras personas puedan encontrarte. La idea es que cada persona que use WhatsApp tenga su propio nombre de usuario, que será único y nadie más podrá tener.

Los nombres de usuario servirán para no necesitar dar tu número de teléfono cuando quieras que alguien te escriba. Por lo tanto, es una alternativa a dar tu número.

Esto te va a permitir tener una capa extra de privacidad. Hasta ahora, la única manera de que alguien te contacte por WhatsApp era darle tu número de teléfono, algo bastante personal y que puede incluso ser peligroso. Ahora, con un nombre de usuario no necesitarás dar tu número.

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La manera de funcionar es sencilla. Si yo te digo que quisiera escribirte por WhatsApp, tú me darás tu nombre de usuario. Entonces, cuando yo pulse en el botón de escribir un nuevo mensaje, con escribir tu número de usuario ya me saldrá tu contacto. Además de esto, también va a servir para iniciar sesión en la cuenta.

Cada usuario podrá tener un único nombre, pero el primero que lo configure se lo quedará. Esto quiere decir que si tienes un nombre común, como María, posiblemente el nombre @maria vuele rapidísimo, y tendrás que añadir otros caracteres como números o letras adicionales.

Aquí, recuerda que tu nombre de usuario va a ser para siempre, por lo que tendrás que buscar uno que te identifique para que sea lo más personal posible. Lo óptimo sería que fuera fácil de escribir para que te encuentren, pero en un servicio con miles de millones de usuarios esto acabará siendo difícil.

Cómo reservar tu nombre de usuario

Imagen: Javi Márquez

Para reservar tu nombre de usuario tienes que entrar en los ajustes de tu cuenta de WhatsApp. Para esto, tienes que pulsar arriba a la derecha en Android para ver la opción de los ajustes, y en iOS es suficiente con pulsar en la pestaña Tú.

Una vez dentro, pulsa sobre la sección Cuenta que aparece en el menú principal con el icono de una llave. Una vez dentro, pulsa en la opción Nombre de usuario que verás en el apartado de Tu cuenta. Irás a una pantalla donde se te explica la función, y donde debes pulsar en Crear nombre de usuario.

Imagen: Javi Marquez

Esto te va a llevar a un menú donde tendrás que escribir el nombre de usuario que quieras usar. Esta es la parte más complicada, porque los nombres no se pueden repetir. Por lo tanto, tendrás que ir probando nombres hasta encontrar uno libre. Por ejemplo, si escribes "pepito" puede que te aparezca un indicador rojo diciendo que está ocupado. Entonces, tendrás que irle añadiendo caracteres o cambiando letras hasta que encuentres uno que esté libre.

Tal y como hemos podido probar, algunos nombres de usuario solo van a poder reservarse con WhatsApp Business, por lo que en algunos casos tendrás que dar el salto a esta modalidad. También te tocará ser original para encontrar uno libre, aunque debes intentar que no sea excesivamente complicado para que otros puedan escribirlo a mano.

Una vez elegido el nombre de usuario, tendrás que configurar quién puede contactarnos con él. Podrás hacer que todos los usuarios de WhatsApp puedan hacerlo, pero también puedes generar una clave y que solo las personas que la tengan puedan contactarte, algo que sirve para cortar mensajes masivos de personas aleatorias si tu nombre de usuario se difundiese.

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