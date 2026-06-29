He reservado mi nombre de usuario de WhatsApp: te explico cómo hacerlo, cómo activar tu clave de privacidad y el obstáculo que encontré

Puede que llevemos meses hablando de los nombres de usuario en WhatsApp, pero una cosa es leer sobre una función que está por llegar y otra muy distinta es verla aparecer en nuestra propia cuenta. Este lunes, WhatsApp, de Meta, abrió la reserva de identificadores antes de que puedan usarse de forma general, y lo primero que hice fue intentar apartar el mío. Al principio no pude hacerlo, pero unas horas después la opción ya estaba ahí. Y entonces empezó lo interesante: reservarlo era fácil, elegirlo no tanto.

En el artículo publicado más temprano ya explicamos el alcance de la función: los nombres de usuario no sustituyen al número de teléfono para crear la cuenta, pero sí añaden una forma más privada de iniciar ciertos contactos. Esta vez el enfoque es más práctico: qué me encontré dentro de la aplicación, qué pasos seguí para reservar mi identificador y qué detalle me obligó a cambiar de plan cuando probé con la opción más evidente.

Cómo reservé mi nombre de usuario en WhatsApp

En mi caso, el recorrido empezó desde la pantalla principal de WhatsApp, en la barra inferior de la aplicación. A la derecha de Chats aparece la pestaña Tú, que es donde WhatsApp agrupa el acceso al perfil y a varios ajustes de la cuenta. Desde ahí entré en Cuenta y después en Nombre de usuario, una opción que ya aparecía dentro del menú. Como se ve en las capturas, el camino no está escondido, pero sí exige saber dónde mirar si todavía no hemos recibido un aviso claro dentro de la app.

La siguiente pantalla deja poco margen para la duda sobre el estado de la función. WhatsApp no dice que los nombres de usuario ya puedan usarse sin más, sino que “estarán disponibles pronto” y que, mientras tanto, podemos reservar el nuestro. También resume la promesa de privacidad con una explicación sencilla: el nombre de usuario servirá para mantener oculto el número ante personas que todavía no lo conocen. Ese matiz es relevante para no confundir reserva con disponibilidad completa. Lo que tenemos delante, por ahora, es una forma de apartar un identificador antes del despliegue general.

Al pulsar en Crear nombre de usuario, lo primero que hice fue probar con mi nombre propio. Es una reacción bastante natural cuando una plataforma abre la reserva de identificadores: antes de complicarnos con números, guiones o combinaciones, intentamos quedarnos con la forma más limpia posible. En mi caso, escribí Javier y esperé la validación de WhatsApp. La respuesta no fue exactamente la que esperaba.

El mensaje era bastante concreto: “Este nombre de usuario solo está disponible en WhatsApp Business.” Es decir, no parecía un caso normal de identificador ocupado, sino una disponibilidad condicionada al tipo de cuenta. En la práctica, eso introduce un matiz interesante para quienes intenten reservar nombres muy simples, especialmente nombres propios, porque algunos, aparentemente, pueden quedar fuera de una cuenta personal aunque aparezcan asociados a otra vía. En mi caso no tenía sentido dar el salto a WhatsApp Business.

Después probé con otra opción lógica: mi apellido. Era una alternativa razonable, porque seguía siendo fácil de recordar y encajaba bien con la idea de compartir un identificador personal sin recurrir a una combinación demasiado larga. Esta vez WhatsApp sí mostró un aviso mucho más convencional: “El nombre de usuario no está disponible”. Ahí el problema ya no era el tipo de cuenta, sino la disponibilidad pura y dura, algo esperable en una función que llega a un servicio con una base de usuarios enorme.

En ese punto tocaba decidir si seguía probando combinaciones o si elegía una opción razonable y continuaba con el proceso. Opté por lo segundo. El nombre que terminé reservando no era el más limpio ni el que habría elegido en un mundo ideal, pero cumplía con lo que necesitaba: identificarme con claridad y servir como dato de contacto sin exponer mi número de teléfono. Después de aceptar el identificador, WhatsApp mostró el mensaje que esperaba ver: “Nombre de usuario reservado”.

La reserva no termina del todo en esa pantalla, porque WhatsApp también permite ajustar quién podrá contactarnos mediante el nombre de usuario. En el apartado Contactarme por nombre de usuario encontré dos opciones, y la que venía marcada por defecto era Todos. Es decir, si dejaba la configuración tal cual, cualquier persona que conociera mi identificador podría usarlo para iniciar ese primer contacto. Para una función que se presenta precisamente como una capa de privacidad, creo ese ajuste merece revisarse antes de dar el proceso por cerrado.

La otra opción disponible era Personas que conocen mi clave. Al seleccionarla, WhatsApp genera una clave que funciona como segundo filtro para ese primer contacto por nombre de usuario. La idea es sencilla: no basta con que alguien conozca nuestro identificador, también tendría que conocer esa clave para poder iniciar la conversación por esa vía.

Aquí hay un detalle importante que conviene no pasar por alto. En mi experiencia, no basta con entrar en Personas que conocen mi clave y ver la clave que genera WhatsApp. Si después volvemos atrás o cerramos la aplicación sin más, el ajuste no queda aplicado y la configuración sigue en Todos. Para que realmente funcione ese filtro adicional hay que pulsar en Guardar clave. Solo entonces la clave queda registrada y puede consultarse más adelante desde el mismo apartado.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que hablamos de un despliegue gradual. Si entras en WhatsApp, sigues la misma ruta y todavía no aparece Nombre de usuario, no significa que estés haciendo algo mal ni que tu cuenta tenga ningún problema. En mi caso, la opción no estaba disponible al conocer la noticia y apareció unas horas después. Lo más recomendable es mantener la aplicación actualizada en iOS o Android y volver a comprobarlo más adelante, porque WhatsApp irá activando la reserva de forma progresiva.

También conviene recordar que no todos los nombres entran en esta reserva en las mismas condiciones. Meta ha explicado que pequeñas empresas y organizaciones podrán reclamar nombres existentes en Instagram o Facebook, algo que tiene sentido dentro de su propio ecosistema, porque ambas redes forman parte de la misma compañía que WhatsApp. La empresa también ha reservado nombres de figuras públicas para evitar apropiaciones oportunistas.

Mi experiencia, en resumen, fue bastante sencilla, pero no tan automática como esperaba. Reservar el nombre de usuario apenas lleva unos minutos cuando la opción aparece en la cuenta, aunque conviene asumir que la primera elección quizá no estará disponible o no podrá reservarse desde una cuenta personal. El segundo punto está en la privacidad: si queremos limitar quién puede contactarnos por esta vía, hay que activar la clave y guardarla correctamente.

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