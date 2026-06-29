La moda del prompt engineering ya pasó. Ahora lo que se lleva es el loop engineering

En los últimos tres años hemos visto cómo si uno quería ser un usuario avanzado de IA, tenía que convertirse en todo un ingeniero de prompts: la forma de preguntarle cosas a la IA era vital para lograr los mejores resultados. Esa idea está quedándose ahora obsoleta, porque empieza a surgir una técnica aún más prometedora para exprimir los chatbos al máximo.

De los prompts a los loops. El nuevo paradigma que se ha convertido en tendencia viral entre los desarrolladores es el del llamado "loop engineering" ("ingeniería de bucles") que asume algo importante: que la IA va a alucinar o a cometer errores. Y con este método se implementa un sistema de retroalimentación: un subagente genera una respuesta, otro la audita y busca fallos, y luego el sistema vuelve a ejecutar el proceso de forma automática hasta que el resultado cumple con los estándares de calidad especificados por el usuario.

Los gurús de la IA recomiendan los bucles. Boris Cherny, creador de Claude Code, explicaba en una charla reciente cómo ya no escribe prompts en Claude Code, sino que en lugar de eso escribe bucles (loops). "Los bucles hacen el trabajo. Mi trabajo es escribir bucles". Peter Steinberger, creador de OpenClaw, coincidía y comentaba en X que "no deberíais escribir prompts para los agentes de programación. Deberíais diseñar bucles que crean los prompts para vuestros agentes". Addy Osmani, responsable de Google Cloud, planteaba exactamente la misma idea: el "loop engineering te está reemplazando como la persona que crea los prompts para el agente. Tú diseñas el sistema que hace eso en lugar de ti".

Ciclo impacable. Este tipo de enfoque es el que ha logrado triunfar en agentes de IA como Claude Code u OpenClaw. El modelo puede ejecutar código en un entorno seguro, probarlo, leer los mensajes de error si existen y luego corregir esos fallos para volver al principio. La IA ya "razonaba", pero ahora es capaz de autoevaluarse y autocorregirse de forma autónoma e independiente. Steinberger ponía un ejemplo claro de cómo diseñar uno de estos bucles.

Adiós a la ventana de chat. La técnica está siendo muy popular entre los desarrolladores, pero a la vez plantea una potencial desaparición del tradicional chatbot en la ventana del navegador. El valor antes estaba en conversar con la IA y experimentar con prompts, pero ahora la idea es plantear flujos de trabajo automatizados. El usuario solo ve el problema inicial y la solución definitiva, no hay constantes repreguntas y dudas salvo que el usuario quiera afinar tras esa solución final.

Cuidado con los costes. El problema de esta idea es que al diseñar un bucle uno puede poner en marcha varios subagentes que trabajen en paralelo. Eso implica un gasto de tokens que puede ser considerable, lo que amenaza con salir muy caro. La recomendación, claro, es usar subagentes y bucles cuando tenga sentido.

Otra etapa en la evolución de la IA. El paso de los prompts a los loops plantea una nueva fase en la evolución de la IA. ChatGPT nos alucinó creando poemas rápidos, pero el proceso era ineficiente porque no siempre conversar es la ruta óptima para conseguir el resultado buscado. La profesión de 'prompt engineer' podría estar por tanto amenazada tras aquella fase inicial en la que saber hablar con la IA era lo importante. Ahora lo potente es saber diseñar esos bucles que acaban haciéndolo todo por el usuario.

Imagen | Compagnons

En Xataka | Claude Code está siendo el gran favorito entre los programadores. Tanto que ya firma el 4% de todo lo que se sube a GitHub