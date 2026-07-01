Samsung se adelanta a la presentación de los Galaxy Z Fold8 mostrando el cambio de diseño del plegable. Por fin

Faltan unos días para conocer los nuevos móviles plegables de Samsung, pero la compañía surcoreana ha decidido que se acabó la especulación. En una serie de vídeos, han comenzado a mostrar cómo será el Samsung Galaxy Z Fold8, pero lo han hecho de una forma bastante peculiar.

En lugar de mostrar el diseño como hacen otras (Google con los Pixel antes de las presentaciones, por ejemplo), han decidido mostrar de forma indirecta el cambio más importante de los nuevos plegables: el factor de forma. Con frases como "Una nueva forma" y vídeos extraños, Samsung deja claro una cosa: hay que dar la bienvenida a los plegables tipo pasaporte.

Como curiosidad, uno de los Samsung Galaxy Z Flold8 y el iPhone plegable parece que tendrán bastante en común. Y digo "uno de los Galaxy Fold" porque todo apunta que tendremos dos versiones: el verdadero sucesor del Galaxy Z Fold7 y el que durante un tiempo se conoció como Galaxy Fold Wide.

El cambio de diseño del Galaxy Z Fold 8

De entre todos los vídeos que ha compartido Samsung, hay tres en los que se explora claramente esa idea del cambio de diseño. De un formato alargado tradicional desde el primer Fold, parece que pasaremos a uno más cuadrado tanto cuando el móvil está plegado como cuando lo desplegamos.

Hay tres vídeos que dejan ver ese cambio de diseño y son bastante reveladores:

Hay otro recortando una foto y otro en el que en lugar de un puzle es una tableta de chocolate. Como digo, los tres exploran esa idea de que vayamos preparando el cuerpo para un cambio de diseño, y las filtraciones no se han hecho esperar. Si bien se espera que haya un Galaxy Z Fold8 con un formato alargado (apellidado Ultra, quizás), estos vídeos de Samsung parecen confirmar que tendremos un Fold8 a secas más cuadrado.

Las filtraciones hablan de un móvil con una pantalla interior de 7,6 pulgadas con una relación de aspecto más cuadrada de 4:3. La pantalla externa será compacta, con 5,5 pulgadas y una relación de aspecto 16:10. Para hacernos una idea, el Fold7 tenía una pantalla externa de 6,5 pulgadas con una interna de 8 pulgadas con relaciones de aspecto de 21:9 y 6:5 respectivamente.

La traducción es que el Galaxy Z Fold8 será mucho más compacto cuando esté cerrado y, al abrirlo, prácticamente será cuadrado. Muy similar, como decimos, a un pasaporte. Lo que se ha ido filtrando sobre el supuesto iPhone Fold (o como se termine llamando) es muy similar, con un formato más compacto que compartiría líneas con el de Samsung.

Evidentemente, no se ha presentado ni uno ni otro, por lo que todo esto es especulación, pero lo que sí sabemos es que, en 2025, Apple eligió a Samsung como la proveedora de paneles OLED flexibles para su iPhone plegable. Así, y como ya pasó cuando el iPhone dio el salto a las pantallas OLED, habrá dos móviles competencia que montarán las mismas pantallas y los cambios serán de calibración entre una marca y otra.

Tiene todo el sentido que Samsung aproveche que ha desarrollado un panel con una nueva relación de aspecto para Apple para crear un tercer plegable (el otro sería el Flip) que montara ese panel para competir, directamente, contra su histórico gran rival. Al final, será el consumidor el que decida si prefiere Android o iOS, pero tendrá para elegir dos plegables con un factor de forma muy similar (si no idéntico).

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Y me parece un cambio con todo el sentido.

Los plegables 'pasaporte' = los mejores plegables

Ahora bien, este diseño no es nuevo y, de hecho, lleva años implantado. En España, los plegables tipo libro que más se ven son los que comparten factor de forma con el de Samsung: alargados cuando están plegados, pequeñas tablets cuando los abrimos. No son los más cómodos para usar con una sola mano cuando están plegados y vamos por la calle, la verdad.

No es oficial, pero supuestamente así será el iPhone Fold

Pero luego están el Pixel Fold con una relación de aspecto exterior de 17,4:9 o mi preferido de entre todos los plegables: el Oppo Find N. La pantalla de este último es de 5,49 pulgadas 18:9, y son factores de forma más similares al que se estima que tendrán estos dos nuevos plegables de Samsung y Apple.

La traducción es que usar un móvil como el Oppo Find N por la calle es extremadamente cómodo porque, en la práctica, es como si fuera un móvil compacto. De hecho, si se cumple la filtración de que la pantalla externa tendrá 5,5 pulgadas, estaríamos hablando de diagonales que no solemos ver desde hace años, cuando el Zenfone 10 con sus menos de 6 pulgadas se consideraba un móvil compacto.

Tiene ya sus años, pero si quieres imaginar cómo será más o menos esta nueva hornada de plegables, echa un ojo al vídeo que publicamos sobre el Oppo Find N:

Ese manejo con una sola mano fue el detalle que más destacamos en su día y lo que supone un verdadero cambio respecto al resto de plegables del mercado porque seguimos teniendo una pantalla grande al abrirlo, pero si no queremos hacerlo, tenemos una externa muy manejable en la que el pulgar abarca toda la diagonal con facilidad.

Ahora bien, ¿aceptará el mercado ese diseño? En el caso de Samsung, si se cumplen los rumores, el consumidor tendrá tres opciones para elegir entre el Flip el Fold8 cuadradote y el Fold8 Ultra más tradicional, pero en el caso del iPhone, Apple sólo dispondrá de una bala.

De la manera que sea, como ya hemos comentado, son rumores (sobre todo en el caso del iPhone, porque Samsung no deja lugar a dudas con esos vídeos promocionales), por lo que habrá que esperar a ver qué pasa y, sobre todo, cómo responden los usuarios y las ventas ante un factor de forma que se ha mantenido tradicionalmente lejos de las tiendas europeas.

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