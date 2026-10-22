Anthropic muestra el efecto de la IA en el empleo junior: del 27% al 9% de nuevas contrataciones

Que la IA va a marcar un antes y un después en todos los estratos del mercado laboral ya nadie lo duda. Pero ante la falta de datos concluyentes sobre el efecto de esta tecnología en la destrucción de empleos, hay voces que avisan de la tormenta y otras que venden paraguas.

Dario Amodei, curiosamente, hace las dos cosas y eso siempre ha despertado recelos. El CEO de Anthropic, lleva más de un año diciendo que la IA arrasará los empleos de entrada. Es decir, el de los recién graduados o aquellos que apenas están iniciando su carrera laboral. Como todavía no hay datos concluyentes sobre el efecto de la IA del que se postula como segmento más vulnerable, los economistas han publicado un informe sobre cómo ha cambiado la propia plantilla de Anthropic desde que los agentes de IA trabajan a su lado. Lo que cuentan da que pensar.

Del 27% al 9% en año y medio. Según los datos de contratación de Anthropic, los perfiles junior suponían el 27% de las contrataciones en perfiles técnicos a principios de 2025. Sin embargo, en junio de 2026, ese perfil se había reducido hasta el 9% del total de contrataciones. Su peso en el total de la plantilla técnica junior también cayó del 21% al 14% en solo un año y medio.

Lo más llamativo de esta cifra es que la empresa se encuentra en plena expansión, y su plantilla se ha triplicado en un año, pero no todos los segmentos lo han hecho en la misma proporción.

No obstante, la contratación de los perfiles técnicos en general también se frenó, pasando de ser el 61% del total de la plantilla al 56% en poco más de un año. Los departamentos de ventas, finanzas y selección de personal crecieron más deprisa, mientras que aquellos equipos que más usaban Claude fueron los primeros que notaron un fenómeno que ya adelantaron otros analistas: un incremento en su productividad.

Contratación de empleados junior con perfil técnico y no técnico

Seis horas de agente por cada hora humana. Los autores del informe explican que quienes utilizaban Claude de forma más intensiva se dieron cuenta de que podían delegar en los agentes tareas rutinarias como escribir código y detectar sus errores. "Alrededor de un tercio de los gerentes de aprendizaje automático y una quinta parte de los gerentes de ingeniería de software informaron haber contratado menos debido a la IA".

En agosto, los agentes de IA de los empleados trabajaban seis horas por cada hora de una persona, lo cual ha conseguido que cada empleado incremente considerablemente su productividad. Cada ingeniero sube ahora cinco veces más cambios de código que hace seis meses. Eso sí, Anthropic admite que más código no implica necesariamente más negocio. Un estudio del NBER con desarrolladores de GitHub también lo confirma. El salto de actividad se queda en un 30% si se miden los lanzamientos reales.

Incremento de productividad en departamentos con más uso de IA

De profesión: cuidador de Claudes. El cuello de botella ahora es la atención que cada empleado debe prestar a los agentes en los que ha delegado su trabajo, no el trabajo en sí mismo.

Un ingeniero lo comparó con cuidar niños: "cada niño te trae sus preocupaciones con la misma exigencia de atención". Con los agentes de Claude pasa lo mismo. El 20% de los encuestados dice que pasó de hacer el trabajo a gestionar el trabajo de los agentes de IA. Y el empleado medio dedicaba un 20% más de tiempo a reuniones que hace un año.

Se busca criterio. En las entrevistas para puestos técnicos, las menciones a un uso creativo de la IA se triplicaron entre 2024 y 2026. También crecieron los comentarios sobre autonomía y juicio de los candidatos, mientras que las habilidades técnicas van perdiendo peso.

En una entrevista para Axios, Dario Amodei ya avisó de que la IA podría eliminar la mitad de los empleos de oficina. "Nosotros, como productores de esta tecnología, tenemos el deber y la obligación de ser honestos sobre lo que se avecina", aseguraba el CEO de Anthropic. El informe reconoce que recolocar a empleados, una de las medidas de la empresa, no ayuda a quien nunca llegó a entrar, confirmando lo que ya anticipaban algunos analistas: que la IA no iba a provocar una destrucción de empleo neta, sino que se iba a producir un desplazamiento de ese empleo. En este caso, reubicando a esos empleados en otros departamentos en lugar de despedirlos y contratar a otros.

Fuera de Anthropic se ve igual. Un estudio de Stanford llegó a unas conclusiones muy cercanas a las del estudio interno de Anthropic. Los trabajadores de 22 a 25 años en los oficios más expuestos a la IA perdieron un 13% de empleo relativo. En cambio, los veteranos del mismo oficio se mantuvieron estables. En Estados Unidos, las contrataciones para principiantes han caído un 35% desde 2023, según Revelio Labs.

En España, el jefe de DigitalES escribía en El Español que las ofertas para programadores junior cayeron un 33% en un año. En Barcelona, la fundación Mobile World Capital calculó un 27% menos de ofertas junior en empresas TIC entre 2023 y 2025. Eso sí, aún no hay pruebas definitivas de que la IA sea la única causa. Y quien no forma hoy a los novatos se quedará sin gente que supervise a la IA mañana.

En Xataka | Anthropic ofrece 172.000 euros al año a alguien que quiera hacer exactamente el trabajo que debería hacer un agente de IA

Imagen | Unsplash (Flipsnack)