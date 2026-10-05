Un patrón emerge en EEUU: el número de empleados en la industria de las artes se está desplomando sospechosamente desde 2022

En 2000, Metallica descubrió que el nuevo single que había grabado para la banda sonora de Misión imposible "I disappear" circulaba por Napster antes de salir a la venta. La banda fue a juicio y la plataforma finalmente se desintegró bajo la presión de la industria musical. Aun así, la industria de la música ya no volvió a ser la misma.

Más de dos décadas después, otra tecnología llama a la puerta de los estudios de cine, sellos musicales y editoriales. Las primeras señales de alerta no llegan desde las listas de ventas o la recaudación de las taquillas: llegan desde las estadísticas de empleo.

Qué miden las nóminas de Hollywood. Cada mes, la oficina de estadísticas laborales de EEUU (el BLS) pregunta a unas 119.000 empresas y organismos cuántos empleados tienen en nómina. El economista Joseph Politano juntó esos datos de empleo en la industria general de creación de contenidos. Es decir: cine, televisión, edición literaria, radiodifusión y diseño gráfico.

El balance de esos datos nos deja con una paradoja inesperada: aunque la industria crece a nivel financiero en ramas como la música, registra una destrucción de empleos de más de 200.000 puestos en cuatro años, y 50.000 empleos solo en el último año.

Algo se está moviendo en la creación artística. Politano habla de "uno de los peores periodos para el empleo en los medios de comunicación en la historia moderna de Estados Unidos". Sectores como el de la producción de cine y vídeo, registraba en octubre de 2022 289.100 empleados. En febrero de 2026, último mes de esa serie, sumaba un total de 185.200 empleados. Son 103.900 menos. Sin embargo, el personal de las salas de proyección casi no se movió: de 117.600 empleados a 116.900 en esos cuatro años. Es decir, la destrucción de empleo se ha concentrado en la parte de la producción, no del personal de distribución o exposición.

El sector del cine, con la grabación de sonido incluido, sumaba 328.500 empleados en septiembre de 2026. En la actualidad, el paro del sector del cien llegó al 10,7%, frente a una tasa de paro general del 4,2% en EEUU.

Huelgas y taquilla. Politano cita como principales motivos la concentración de estudios, los rodajes fuera de EEUU y el auge de los creadores en redes. Las estadísticas de BLS señala las huelgas de 2023 en Hollywood como un punto crítico en las cifras de empleo actual. Los guionistas pararon casi cinco meses desde el 2 de mayo y lograron poner límites a la IA. Los actores se sumaron a esa huelga el 14 de julio, pero al terminar, el empleo no recuperó los mismos niveles que tenía. En octubre de 2023, con los actores aún en huelga, la producción de contenido cinematográfico tenía 204.100 empleados. Hoy tiene 185.200.

La taquilla de las salas de EEUU y Canadá recaudaron 8.870 millones de dólares en 2025. Esto son ingresos por entradas, no beneficios de la industria. Eso supone un 22% menos que los 11.400 millones de dólares que se recaudaron en 2019. Los analistas atribuyen parte del bajón de 2024 a los pocos estrenos que dejaron las huelgas en ese año que, como los empleos, no volvieron a los niveles anteriores.

La IA ya está en el plató. Si bien es cierto que los ingresos directos de taquilla pueden ser un factor importante en el recorte de plantillas, pero hay otro condicionante que puede estar pasando inadvertido: la llegada de la IA a la creación de contenidos.

Netflix usó IA generativa en una escena de El Eternauta: el derrumbe de un edificio en Buenos Aires. Su codirector, Ted Sarandos, aseguró que "el público estaba encantado con el resultado". Según Politano, las productoras no están revelando qué nivel de implantación de IA tienen para proteger sus derechos de autor. La Reserva Federal del Banco de St. Louis estima que un 32% de los trabajadores de artes y espectáculos ya la emplean en su trabajo.

Música y libros capean el temporal. Sin embargo, no todos los sectores de la creación artística están sintiendo el impacto de la IA en sus plantillas con la misma intensidad. En la industria musical, la llegada del streaming abarató la publicación y distribución de los discos y los artistas se apoyaron en las giras para seguir haciendo caja. Ahora la IA entra por otra puerta.

Las grandes discográficas demandaron a Suno y Udio por entrenar sus modelos con su catálogo. Y la "artista virtual", Xania Monet, firmó un contrato millonario con una discográfica gracias a un catálogo generado íntegramente con IA.

En el sector literario, BookTok disparó las ventas de libros y en 2021 una directiva de Barnes & Noble explicaba al New York Times que "no hemos visto una locura de ventas igual en la vida". Aun así, Politano señala que el sector literario registra la destrucción de 70.000 empleos en edición (libros, revistas y periódicos) en los últimos cuatro años. En periódicos, el índice de empleo del BLS registró una puntuación de 100 en 2017, mientras que en 2025 cayó hasta el 48,7 puntos en el índice. En 2007 la cifra de empleo superaba los 215 puntos. Es decir, en menos de dos décadas, la proporción de empleos en editoriales y creación literaria se ha contraído un 77,35%.

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Imagen | Unsplash (Luis Morera)