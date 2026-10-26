Bill Gates, sobre la transición a la era de la IA: "Será uno de los momentos más turbulentos de la historia de la humanidad"

Bill Gates vivió en primera persona la revolución informática y fue uno de los impulsores de la transformación digital. Sin embargo, lleva meses repitiendo que el cambio de paradigma que proporciona la IA es algo inédito en la historia de la humanidad.

Tal y como Gates desarrolló en el ensayo que publicó en su página personal en agosto, el cambio del campo a la oficina duró varias generaciones. Ahora la tecnología "puede sustituir la cognición humana" y golpeará derecho, medicina, atención al cliente, software y fabricación "a lo largo de una década". Además, el millonario asegura que la IA será "el mayor igualador jamás inventado", pero también "la peor fuente de injusticia" ya que dejará a millones de profesionales formados durante décadas en sus respectivas áreas sin un empleo de la noche a la mañana.

Veinte años de vaivenes. Gates explicó en el podcast 'Decoder' cuál es su mayor temor. "Mi gran preocupación es este período de transición de 20 años, en el que habrá ganadores y perdedores y mucha disrupción". Este periodo de transición sería el necesario para que se produzca ese desplazamiento del empleo del que ya hablaba el Fondo Económico Mundial en 2025 y algunas investigaciones más recientes, en el que millones de trabajadores necesitarán volver a formarse para encontrar un nuevo empleo.

El millonario insistió en que ni el mejor escenario de gestión de la IA evitará, "que sea uno de los momentos más turbulentos como cualquiera que haya habido en la historia de la humanidad". Admite que el plazo es una estimación, pero podría acortarse haciendo todavía más traumática la transición. Los ordenadores personales tardaron más de 15 años en implantarse en las oficinas, pero, según Gates, su impacto es significativamente menor que el que provocará la llegada de la IA.

Oficinas primero, obras después. Según explicaba en su entrevista, Gates considera que el golpe llegará primero a los empleos de oficina. El cofundador de Microsoft cree que ámbitos como las televentas, el soporte telefónico y la contabilidad dejarán de tener escasez de personal. No porque haya más profesionales, sino porque la IA asumirá sus tareas de una forma "radicalmente más barata, más rápida e incluso más precisa".

Sin embargo, otros ámbitos con escasez de mano de obra manufacturera también se verán afectadas por la llegada de los robots humanoides. Gates afirmó que "si no elegimos frenar de forma masiva o detenernos, tendremos robots que pueden construir casas, cultivar alimentos y hacer cirugías". El millonario no fue tan tajante en la estimación de en cuánto tiempo comenzará a verse ese impacto de la unión de la IA y los robots humanoides, y recordó que unos hablan de dos o tres años para los humanoides y otros de ocho. Por el momento, los fabricantes de estos robots parecen dispuestos a inundar el mercado con ellos lo antes posible.

Qué hacer con tanto tiempo libre. Gates, ampliamente conocido por su adicción al trabajo, defiende que el empleo es una parte importante de psicología humana y el desarrollo como sociedad ya que aporta un propósito, autosuficiencia económica y vínculos sociales. Por eso propone reservar a las personas oficios con una elevada carga empática como el cuidado infantil, la preparación de comida, el arte o el deporte, aunque una máquina los hiciera mejor.

No es el único que habla de recortar horas. Jeff Bezos y Jamie Dimon han propuesto una semana laboral más corta. Elon Musk plantea que "trabajar será opcional" y la subsistencia debe garantizarse mediante una renta universal.

Lo malo es que antes tocará sufrir. La parte negativa es que, antes de esa supuesta era de abundancia y tiempo libre, los ciberataques y el mercado laboral sufrirán efectos negativos importantes incluso en los próximos dos o tres años.

No es el único que sostiene esa teoría. Sam Altman también asume que la IA traerá grandes avances a la humanidad, pero también romperá muchas otras cosas en su camino. En otra cosa que ambos millonarios coinciden es que los gobiernos y autoridades no son realmente conscientes de lo que implica la llegada de esta revolución tecnológica.

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