PlayStation está empezando a escribir a los usuarios para que vendan sus PS5 a Back Market

Si tienes una PS5, echa un ojo al correo porque es posible que te encuentres un mensaje de PlayStation con una invitación muy peculiar: que la vendas. Estas últimas horas se han comentado cantidad de cosas sin mucha base, como que es Sony queriendo retirar las PS5 con lector para justificar el abandono del juego físico o que es para reciclar componentes, pero la explicación es más sencilla: Sony no quiere usuarios que compren cuatro o cinco juegos al año.

Quiere exprimir todo lo posible a cada usuario activo.

En corto. A través de la cuenta de Chiclana&Friends, nos llega el pantallazo del correo que está mandando PlayStation. Aunque es un mail en español, también se está realizando la campaña a nivel internacional tanto con mensajes a la cuenta de correo como a través de la aplicación móvil de PlayStation. Vamos, que quieren que te enteres de que puedes vender tu consola.

Se trata de una campaña con Back Market porque es a ellos a quienes vendes la consola y, como podemos ver en el mensaje estadounidense, te dan hasta 400 dólares si entregas la consola en buenas condiciones y con dos mandos. La valoración de la máquina puede caer si tiene algún desperfecto. Back Market la revisa, te da una valoración y, cuando la vendas, ellos la vuelven a poner en circulación.

Sony aquí no hace más que el papel de intermediario, el de quien lanza el aviso de "puedes hacer esto". Ya había una asociación entre las dos empresas, pero ahora el mensaje no es para que cambies por un modelo superior como podría ser pasar de una PS4 a una PS5 o de una PS5 a una PS5 Pro, sino para que te desprendas de ese 'mueble' que tienes apalancado bajo la tele.

Mail compartido por Chiclana&Friends

Tiene sentido. Aunque suene rarísimo, es bastante lógico. Hace unos meses, Hiroki Totoki, CEO de Sony, declaró que básicamente ya habían llegado a todos los usuarios de consolas que podían llegar y, con un mercado que es posible que no crezca a la velocidad que ellos (y los inversores) quieren, es el momento de monetizar más a cada usuario.

Son... matemáticas: si yo tengo una PS5 y este año me compro un par de juegos y no estoy suscrito al PlayStation Plus, Sony sólo ve el porcentaje de la venta de esos dos juegos. Sin embargo, si vendo mi consola y la compra otro usuario que se suscribe al Plus y que, además, compra más juegos y entre ellos hay uno como el 'FIFA' (porque me niego a llamarlo FC), Sony ve dinero cada mes tanto del Plus como de las compras de sobres del Ultimate Team (o de cualquier microtransacción en otro juego).

Para Sony, no cuenta como consola vendida ya que esa unidad ya me la vendió en su día, pero si la pilla otro usuario más activo y que gasta más en elementos digitales, le está entrando dinero mes a mes sin que ellos hayan tenido que hacer absolutamente nada más que mandar un mail.

Lo de Xbox. Esto puede que te suene porque ya hablamos de un caso similar en la casa Microsoft. Hace unos días nos hicimos eco de cómo la cadena Best Buy (de la mano de Xbox) estaba haciendo algo muy similar, instando a los usuarios a que vendieran su consola. La lectura es exactamente la misma, y es la de conseguir que esa máquina tenga una segunda vida en casa de un usuario que gaste más dinero en aquello que directamente da beneficio a Xbox.

Pero, en el caso de Xbox, hay otra lectura que no aplica a la situación de Sony: tú puedes comprar una PS5 fácilmente en tiendas porque hay stock (al menos de la consola base porque la PS5 Pro es más complicada de conseguir), pero hay mercados en los que, directamente, Xbox Series X y Series S están con el stock roto. De cara al lanzamiento de 'GTA VI', a Xbox le interesa tener todas las consolas posibles en circulación para usuarios interesados, y no para ese que la usa para jugar a un par de juegos y ver pelis en 4K.

Guinda de una generación rara. Pero claro, que pueda ver el sentido a estos dos movimientos no quita que me parezcan "indignantes" en cierto punto porque es la primera vez en la historia que ocurre algo así, que una compañía indica de forma más o menos evidente que hay usuarios de primera y segunda fila.

También es un caso más de una generación extremadamente extraña en el que, por motivos de sobra conocidos a estas alturas, las consolas se han encarecido paulatinamente después del lanzamiento, también de una generación que algunos consideramos como desperdiciada debido al tiempo que han convivido las actuales consolas con las anteriores y, sobre todo, por el estado general de la industria en la que cada dos por tres hay estudios que cierran y despidos que se cuentan por cientos cada mes.

Bola de cristal. Aquí me surge otra pregunta, y es esi esto lo podemos ver con otros productos tecnológicos. No veo a Apple mandando un mail de "si no usas tu iPhone, véndelo", por mucho que parezca que también tienen problemas para producir los modelos que quieren (sobre todo en el caso del iPhone Duo), sobre todo porque ahí sí vemos que el iPhone sigue creciendo en ciertos mercados, algo que no está ocurriendo de la misma manera con las consolas.

En el otro lado están AMD y Nvidia. Esto es sacar la bola de cristal, pero si tienes una RTX 3060 Ti, no creo que Nvidia mande un correo pidiendo que les vendas tu GPU, pero la cosa puede cambiar para usuarios que Nvidia sepa que tienen modelos como una RTX 5080 y, sobre todo, la 5090. Ahí podría ser la propia compañía la que nos invite a la reventa no para ponerla en circulación para otro usuario, sino para que ellos mismos puedan enfocar esas GPU a los servidores para la IA. Sam Altman, por ejemplo, estaría encantado si le vendes tu RAM. Pero bueno, es un simple comentario sobre una hipotética situación que, a estas alturas, ya no me extrañaría que ocurriera.

Y repito que entiendo que, en un sector en el que parece que se ha tocado techo porque las consolas ya no compiten contra ellas, sino contra plataformas como Netflix o TikTok por ese recurso llamado "nuestro tiempo", necesitan sacar más dinero por usuario. Si me permites un consejo, si no usas la máquina y te apetecería venderla, sé que pelear por Wallapop es infernal, pero puedes sacar más dinero en una venta directa a otro usuario que lo que están ofreciendo en estos programas de reventa.

Imágenes | PushSquare, Chiclana&Friends (editada)

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