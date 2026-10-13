Nvidia deja de fabricar la RTX 5090, la tarjeta más potente para jugadores, según una filtración. Su chip irá destinado a la IA

Según varias filtraciones, Nvidia habría dejado de fabricar la GeForce RTX 5090, su tarjeta gráfica para videojuegos más potente, incluidas las versiones "D" diseñadas para el mercado chino. A pesar de que la compañía aún no ha confirmado nada, son varias las fuentes cercanas a las fábricas que las producen las que apuntan al final de esta tarjeta gráfica tan codiciada. Te contamos todos los detalles.

Lo que sabemos. Tom’s Hardware recoge la información de @hongxing2020, un filtrador anónimo que ha compartido en X que la RTX 5080 con 24 GB de memoria se convertiría en la GPU principal de la compañía, mientras que la versión de 16 GB de esta misma gráfica quedaría descatalogada. La información que proporciona el leaker supuestamente viene del chivatazo de una fábrica.

Por otra parte, un segundo filtrador, @Zed__Wang, habría respaldado la información y añadido que el chip GB202 del interior de la RTX 5090 se destinará ahora únicamente a tarjetas para centros de datos y profesionales. De momento, la compañía no ha confirmado nada.

Por qué lo haría Nvidia. El mismo chip GB202 alimenta productos mucho más caros. Tom's Hardware apunta a la recientemente presentada RTX Pro 5500, que cuenta con el mismo número de núcleos CUDA que la RTX 5090 (21.760), pero con 84 GB de memoria en lugar de 32 GB, y está orientada a profesionales y a computación para IA.

La RTX 6000 Pro completa, con 96 GB de memoria, puede venderse por unos 15.000 dólares, así que tiene todo el sentido del mundo que Nvidia quiera descatalogar su tarjeta gráfica para videojuegos más potentes, ya que cada chip GB202 vendido para la RTX 5090 es uno que podría haberse destinado a un producto con márgenes mucho mayores.

Entre líneas. Tal y como cuentan desde Tom's Hardware, poner fin a la RTX 5090 evitaría que la tarjeta compita con los propios aceleradores profesionales de Nvidia en IA. De esta forma, si los centros de datos de IA ya no pueden adquirir tarjetas gráficas para juegos más baratas, tendrán que comprar la línea RTX Pro, que es más cara.

La RTX 5090 se lanzó en enero de 2025 a un precio de 2.369 euros. Evidentemente, ese precio era antes de una crisis de componentes que ha puesto en jaque a toda la industria tecnológica. Ahora puedes darte un canto en los dientes si ves precios por debajo de los 6.000 euros en vendedores de terceros, agotándose rápidamente las nuevas existencias.

Qué significa para los jugadores. Si se confirma el cese de producción de las RTX 5090, tampoco debemos esperar que la GPU desaparezca de la noche a la mañana. Y es que tal y como apuntan desde Tom's Hardware, socios, distribuidores y minoristas probablemente tengan suficiente inventario como para mantener cierto suministro durante un tiempo. También es probable que sigan subiendo más los precios ahora que parece que su final se acerca.

Y tampoco parece que Nvidia sienta mucha presión para seguir fabricando la tarjeta, pues ni la RTX 5090 ni la RTX 5080 tienen un rival directo por parte de AMD.

El problema de la memoria. El suministro de memoria es seguramente el factor más relevante como para dejar de producir la RTX 5090. Si bien hay pendiente una renovación de la gama RTX 50 Super, de la que se rumorea que incluirá una RTX 5080 Super de 24 GB, ésta parece también haberse retrasado debido a las limitaciones de memoria. La rumoreada RTX 5080 de 24 GB podría ser una reactivación de ese plan, con un mejor suministro de memoria una vez que la RTX 5090 de 32 GB esté fuera de escena.

Y luego está la serie RTX 60 de Nvidia, basada en Rubin, y que se le espera, como pronto, para finales de 2027. Aunque varios analistas de la industria sitúan el lanzamiento para 2028, tal y como están las cosas. De momento tendremos que esperar para conocer si todos estos planes se acaban confirmando por parte de la compañía.

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