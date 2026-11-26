En apenas unas horas, a la medianoche de hoy, dará el pistoletazo de salida el Black Friday 2026 oficial que, como cada año, tiene lugar el cuarto viernes de noviembre. Pero en la práctica, podemos aprovechar las ofertas de Black Friday desde hace semanas y no hace falta esperar a mañana para conseguir chollos en toda clase de productos.

Nintendo Switch 2 es uno de los mejores ejemplos al protagonizar buenas ofertas en días pasados. Pero ahora, de nuevo, vuelve en forma de chollo apenas unas pocas horas antes del Black Friday: disponible por 407,86 euros en AliExpress.

Precio top y envío rápido desde España

AliExpress ha sido una de las primeras tiendas en comenzar su Black Friday de este año, el cual lanzó hace ya bastantes días. Pero no ha sido hasta hoy, 26 de noviembre, cuando ha recuperado una de sus mejores ofertas hasta la fecha para la nueva consola de Nintendo. Esta, que la deja por casi 100 euros menos de su actual PVP.

Para conseguir ese buenísimo precio final tenemos que añadir la consola al carrito de compra (ya rebajada de por sí desde sus 499,99 euros originales) y automáticamente se aplican algunos descuentos adicionales que la dejan a esos poco más de 400 euros. Oferta para no dejar escapar, con envío rápido y desde España, además. Vital en las fechas en que nos encontramos.

Nintendo Switch 2 ya era una consola excelente de salida, en junio del pasado año. Pero a día de hoy, a las puertas de 2027, lo es aún más gracias a su catálogo que no deja de crecer con títulos tan recientes y potentes como el remake del clásico 'Zelda: Ocarina of Time'. Permite el juego en portátil a 1080p y hasta 120 Hz en la propia consola y sube a 4K a través de televisiones y monitores con su dock.

⚡ EN RESUMEN: oferta nintendo switch 2 ✅ LO MEJOR Su precio , más bajo que su nuevo PVP pero también menor que lo que costó de salida

, más bajo que su nuevo PVP pero también menor que lo que costó de salida Un catálogo cada vez mayor, con títulos exclusivos que no puedes jugar en otras consolas ❌ LO PEOR El stock de este tipo de chollos se suele agotar pronto, de modo que hay que darse prisa 💡 CÓMPRALA SI... esperabas al Black Friday para encontrar una buena oferta en la consola de Nintendo ⛔ NO LA COMPRES SI... sus exclusivos o las mejoras respecto a la pasada generación no son aspectos vitales para ti

Más chollos gaming durante este Black Friday

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Amazon, Nintendo

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